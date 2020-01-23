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23 января 2020, 08:47

Названы автомобили, которые россияне не покупают

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Продажи одних моделей исчисляются десятками тысяч, у других машины можно пересчитать по пальцам. В последнем случае покупка автомобиля может обернуться проблемами с его последующим обслуживанием. Расскажем о самых непопулярных марках и моделях 2019 года.
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На основе годовой статистики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) о продаже новых легковых автомобилей в России журналисты «Известий» составили список наиболее непопулярных моделей. Одним из самых успешных среди аутсайдеров можно считать итальянский бренд Fiat. Модельный ряд представлен тремя автомобилями: минивеном Doblo Combi (от 1,24 млн рублей), хетчбэком Fiat 500 (от 1,09 млн рублей) и пикапом Fullback (от 1,7 млн рублей). За год дилерам удалось реализовать 433 машины (+16%). Немного лучше обстоят дела у Cadillac, продажи которого вдвое выше – 975 экземпляров, но по сравнению с 2018-м сократились на 17%. Дилеры Smart продали 746 автомобилей (+8%). Однако компания прекращает выпуск версий с ДВС, а электрические «Смарты» в Россию поставлять не планируют.

Японская марка Isuzu продает в России единственную легковую модель – пикап D-Max (285 экз.), а главные ее интересы связаны с грузовым сегментом. Похожая ситуация сложилась и у китайского бренда Foton, который специализируется на средне- и крупнотоннажных грузовиках. Легковая модель осталась только одна - внедорожник Sauvana (от 1,84 млн рублей). За год было продано 136 экземпляров.

Не пользуются спросом автомобили ряда китайских брендов. Brilliance продал в России за год только 266 машин (+56%), а Hawtai - 69 экземпляров (-52%). Причем в прайсах на сайте последнего представлены цены на кроссоверы Boliger 2015 года. Ненамного лучше обстоят дела у американского Chrysler, единственная модель которого, минивен Pacifica, привлекла лишь 45 покупателей (-39%). Не последнюю роль играет внушительная цена – от 4,19 млн рублей. Кроме того, за год было продано только четыре автомобиля SsangYong и пока ни одного – Ravon.


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Названы автомобили, которые россияне не покупают
{{material_128119}}На основе годовой статистики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) о продаже новых легковых автомобилей в России журналисты «Известий» составили список наиболее непопулярных моделей. Одним из самых успешных среди аутсайдеров можно считать итальянский бренд Fiat. Модельный ряд представлен тремя автомобилями: минивеном Doblo Combi (от 1,24 млн рублей), хетчбэком Fiat 500 (от 1,09 млн рублей) и пикапом Fullback (от 1,7 млн рублей). За год дилерам удалось реализовать 433 машины (+16%). Немного лучше обстоят дела у Cadillac, продажи которого вдвое выше – 975 экземпляров, но по сравнению с 2018-м сократились на 17%. Дилеры Smart продали 746 автомобилей (+8%). Однако компания прекращает выпуск версий с ДВС, а электрические «Смарты» в Россию поставлять не планируют.Японская марка Isuzu продает в России единственную легковую модель – пикап D-Max (285 экз.), а главные ее интересы связаны с грузовым сегментом. Похожая ситуация сложилась и у китайского бренда Foton, который специализируется на средне- и крупнотоннажных грузовиках. Легковая модель осталась только одна - внедорожник Sauvana (от 1,84 млн рублей). За год было продано 136 экземпляров.Не пользуются спросом автомобили ряда китайских брендов. Brilliance продал в России за год только 266 машин (+56%), а Hawtai - 69 экземпляров (-52%). Причем в прайсах на сайте последнего представлены цены на кроссоверы Boliger 2015 года. Ненамного лучше обстоят дела у американского Chrysler, единственная модель которого, минивен Pacifica, привлекла лишь 45 покупателей (-39%). Не последнюю роль играет внушительная цена – от 4,19 млн рублей. Кроме того, за год было продано только четыре автомобиля SsangYong и пока ни одного – Ravon.
2020-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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