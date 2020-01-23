23 января 2020, 08:47
Названы автомобили, которые россияне не покупают
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Продажи одних моделей исчисляются десятками тысяч, у других машины можно пересчитать по пальцам. В последнем случае покупка автомобиля может обернуться проблемами с его последующим обслуживанием. Расскажем о самых непопулярных марках и моделях 2019 года.
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Японская марка Isuzu продает в России единственную легковую модель – пикап D-Max (285 экз.), а главные ее интересы связаны с грузовым сегментом. Похожая ситуация сложилась и у китайского бренда Foton, который специализируется на средне- и крупнотоннажных грузовиках. Легковая модель осталась только одна - внедорожник Sauvana (от 1,84 млн рублей). За год было продано 136 экземпляров.
Не пользуются спросом автомобили ряда китайских брендов. Brilliance продал в России за год только 266 машин (+56%), а Hawtai - 69 экземпляров (-52%). Причем в прайсах на сайте последнего представлены цены на кроссоверы Boliger 2015 года. Ненамного лучше обстоят дела у американского Chrysler, единственная модель которого, минивен Pacifica, привлекла лишь 45 покупателей (-39%). Не последнюю роль играет внушительная цена – от 4,19 млн рублей. Кроме того, за год было продано только четыре автомобиля SsangYong и пока ни одного – Ravon.
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