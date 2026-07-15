Какие марки и модели не подводят даже после сотен тысяч километров

15 июля 2026, 15:48
Названы автомобили, которые служат дольше всех на больших пробегах
Названы автомобили, которые служат дольше всех на больших пробегах
Эксперты выяснили, какие авто не боятся больших пробегов. В лидерах оказались японские бренды. Рейтинг удивил даже опытных автомобилистов. Подробности - в нашем материале.
Автомобили, способные преодолевать огромные расстояния без серьезных поломок, всегда ценились на вторичном рынке. В 2026 году специалисты iSeeCars вновь проанализировали статистику долговечности машин и определили, какие марки и модели чаще всего остаются на ходу даже после 400 тысяч километров.
Лидерами по надежности вновь стали японские производители. Toyota уверенно занимает первое место: почти 18% автомобилей этой марки способны пройти более 400 тысяч километров без капитального ремонта. Такой результат делает Toyota особенно привлекательной для тех, кто планирует долгосрочную эксплуатацию или рассматривает покупку на вторичном рынке.
Вторую строчку рейтинга занял премиальный бренд Lexus, у которого 12,8% машин преодолевают аналогичный рубеж. Honda и Acura также вошли в число лидеров, показав достойные результаты. Среди американских брендов выделились GMC, Tesla и Chevrolet, но их показатели не превышают 4,6%. Европейские производители, за исключением Volvo, оказались в конце списка, а такие марки, как Jaguar, Mini и Maserati, практически не встречаются среди долгожителей.
Если рассматривать отдельные модели, то наибольшую выносливость демонстрируют внедорожники и пикапы. Абсолютным рекордсменом стал Toyota Sequoia - почти 40% этих автомобилей способны пройти более 400 тысяч километров. В топ-10 также вошли Toyota 4Runner, Highlander Hybrid, Tundra, а также Lexus IS, Tacoma, Avalon, GX, RX Hybrid и Honda Ridgeline. Эти машины отличаются не только прочностью, но и высоким спросом на рынке подержанных авто.
Долговечность автомобиля напрямую влияет на его остаточную стоимость и ликвидность. Для российских покупателей, особенно при выборе машины с пробегом, такие данные становятся важным ориентиром. Чем выше вероятность, что авто прослужит долго без серьезных вложений, тем выгоднее его приобретение.
Эксперты объясняют успех японских брендов консервативным подходом к инженерии. Использование проверенных временем агрегатов и деталей с большим запасом прочности снижает риск неожиданных поломок двигателя или трансмиссии. В результате владельцы таких машин реже сталкиваются с дорогостоящим ремонтом, а общая стоимость владения автомобилем становится ниже.
Таким образом, при выборе машины для долгосрочной эксплуатации стоит обратить внимание на японские марки и проверенные модели. Они не только сохраняют высокую остаточную стоимость, но и позволяют экономить на обслуживании даже при очень больших пробегах.
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