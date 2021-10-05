5 октября 2021, 13:35
Названы автомобили с самой дорогой страховкой
Оценивая расходы на покупку автомобиля, не стоит упускать из внимания сопутствующие расходы: стоимость техобслуживания и страхового полиса. Цена страховки для некоторых моделей поражает воображение.
Дарья Климова Фото: Maserati
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Фото: BMW
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Фото: Mercedes-Benz
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Фото: Audi
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Фото: Nissan
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Третье место занимает BMW i8 – 4 372 доллара (317 тысяч рублей). На второй строчке расположился мощный Audi R8 – 4 568 долларов (332 тысячи рублей). Бесспорным лидером рейтинга стал итальянский спорткар Maserati Quattroporte со страховкой стоимостью 5 040 долларов в год (366 тысяч рублей). По сравнению с ней страхование Porsche Panamera, занимающего десятое место в списке, представляется чрезвычайно выгодным – «всего» 3 386 долларов (246 тысяч рублей).
Упомянутые модели: Maserati Quattroporte, Audi R8 (от 11 200 000 Р), Mercedes AMG GT (от 6 400 000 Р), Porsche Panamera (от 5 097 000 Р), Nissan GT-R (от 6 050 000 Р), BMW i8 (от 9 490 000 Р)
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