14 декабря 2019, 17:26
Названы автомобили с самыми низкими продажами в 2019 году
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Фото: SsangYong
Годовые продажи новых легковых автомобилей в России исчисляются сотнями и тысячами экземпляров. Однако к некоторым моделям покупатели практически не проявляются интерес. Расскажем об автомобилях, покупателей которых в текущем году можно посчитать по пальцам одной руки.
Фото: Citroen
Фото: SsangYong
Фото: carobka.ru
Фото: Infiniti
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Российские дилеры распродают последние экземпляры кроссоверов SsangYong Tivoli и XLV. Сейчас на всю страну ...Читать далее
С января по ноябрь в России был куплен один-единственный кроссовер премиальной французской марки DS 7 Crossback, хотя официальные продажи модели, представленной в 2017 году, у нас пока не стартовали. Для европейского рынка кроссовер оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором или дизельными агрегатами объемом 1,5 литра (130 л.с.) и 2,0 литра (177 л.с.).
Каким-то чудом в 2019 году кому-то удалось приобрести последний оставшийся в России SsangYong Actyon, еще трое купили модель Tivoli. В ноябре 2018 года корейская компания объявила об уходе с российского рынка. Дилеры распродавали последние экземпляры Tivoli и XLV. Тогда сообщалось, что кроссоверов Actyon у них уже не осталось. Аналогичная ситуация сложилась и вокруг Brilliance H230, о завершении российских продаж которого стало известно еще в мае 2017 года. Тем не менее, в 2019-м было продано два экземпляра модели.
Стильному кроссоверу Infiniti QX30 не удалось завоевать любовь российских клиентов. В 2018 году дилеры реализовали всего 133 экземпляра. В мае 2019-го было объявлено о досрочном прекращении продаж, но два покупателя все-таки успели приобрести «уходящую» модель. А летом в британском Сандерленде остановился конвейер, где выпускались хэтчбеки Infiniti Q30 и кроссоверы Infiniti QX30.
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Комментарии пользователей
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