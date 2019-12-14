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14 декабря 2019, 17:26

Названы автомобили с самыми низкими продажами в 2019 году

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Фото: SsangYong
Годовые продажи новых легковых автомобилей в России исчисляются сотнями и тысячами экземпляров. Однако к некоторым моделям покупатели практически не проявляются интерес. Расскажем об автомобилях, покупателей которых в текущем году можно посчитать по пальцам одной руки.
Названы автомобили с самыми низкими продажами в 2019 году

Фото: Citroen

Названы автомобили с самыми низкими продажами в 2019 году

Фото: SsangYong

Названы автомобили с самыми низкими продажами в 2019 году

Фото: carobka.ru

Названы автомобили с самыми низкими продажами в 2019 году

Фото: Infiniti

Названы автомобили с самыми низкими продажами в 2019 году
Названы автомобили с самыми низкими продажами в 2019 году
Названы автомобили с самыми низкими продажами в 2019 году
Названы автомобили с самыми низкими продажами в 2019 году
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Российские дилеры распродают последние экземпляры кроссоверов SsangYong Tivoli и XLV. Сейчас на всю страну ...
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Редакция издания speedme.ru проанализировала статистику продаж новых легковых автомобилей в нашей стране за одиннадцать месяцев 2019 года и составила рейтинг самых редко продаваемых моделей. В него вошли не только малоизвестные китайские модели, но и автомобили знаменитых брендов.

С января по ноябрь в России был куплен один-единственный кроссовер премиальной французской марки DS 7 Crossback, хотя официальные продажи модели, представленной в 2017 году, у нас пока не стартовали. Для европейского рынка кроссовер оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором или дизельными агрегатами объемом 1,5 литра (130 л.с.) и 2,0 литра (177 л.с.).

Каким-то чудом в 2019 году кому-то удалось приобрести последний оставшийся в России SsangYong Actyon, еще трое купили модель Tivoli. В ноябре 2018 года корейская компания объявила об уходе с российского рынка. Дилеры распродавали последние экземпляры Tivoli и XLV. Тогда сообщалось, что кроссоверов Actyon у них уже не осталось. Аналогичная ситуация сложилась и вокруг Brilliance H230, о завершении российских продаж которого стало известно еще в мае 2017 года. Тем не менее, в 2019-м было продано два экземпляра модели.

Стильному кроссоверу Infiniti QX30 не удалось завоевать любовь российских клиентов. В 2018 году дилеры реализовали всего 133 экземпляра. В мае 2019-го было объявлено о досрочном прекращении продаж, но два покупателя все-таки успели приобрести «уходящую» модель. А летом в британском Сандерленде остановился конвейер, где выпускались хэтчбеки Infiniti Q30 и кроссоверы Infiniti QX30.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум SsangYong Actyon
Ну а что, мне пока нравится на этой малышке кататься. Довольно презентабельный вид имеет и хорошие ходовые показатели. Даже несмотря на то, что это кроссовер, кушает он довольно умеренно. До рестайлинга был у него нелепый вид, конечно, особенно у передка, но потом это дело исправили, вот после этого ...
Артем
SsangYong Actyon со штатной навигацией
не могу соединить навигационную систему с интернетом помогите
АНАТОЛИЙ
SsangYong увеличил продажи Actyon на 29%
Цитата:| SsangYong - молодцы!!! Автомобили действительно превосходят многие бренды по доступности, комплектации и иногда в качестве. Это новый бренд, но еще 5-7 лет и он будет у всех на устах, какими сейчас являются Hyidai, KIA. Цитата:| Желаю успехов и процветания!!! Новый бренд??? Вы издеваетесь? ...
Денис
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Названы автомобили с самыми низкими продажами в 2019 году
{{material_125106}}Редакция издания speedme.ru проанализировала статистику продаж новых легковых автомобилей в нашей стране за одиннадцать месяцев 2019 года и составила рейтинг самых редко продаваемых моделей. В него вошли не только малоизвестные китайские модели, но и автомобили знаменитых брендов.С января по ноябрь в России был куплен один-единственный кроссовер премиальной французской марки DS 7 Crossback, хотя официальные продажи модели, представленной в 2017 году, у нас пока не стартовали. Для европейского рынка кроссовер оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором или дизельными агрегатами объемом 1,5 литра (130 л.с.) и 2,0 литра (177 л.с.).Каким-то чудом в 2019 году кому-то удалось приобрести последний оставшийся в России SsangYong Actyon, еще трое купили модель Tivoli. В ноябре 2018 года корейская компания объявила об уходе с российского рынка. Дилеры распродавали последние экземпляры Tivoli и XLV. Тогда сообщалось, что кроссоверов Actyon у них уже не осталось. Аналогичная ситуация сложилась и вокруг Brilliance H230, о завершении российских продаж которого стало известно еще в мае 2017 года. Тем не менее, в 2019-м было продано два экземпляра модели.Стильному кроссоверу Infiniti QX30 не удалось завоевать любовь российских клиентов. В 2018 году дилеры реализовали всего 133 экземпляра. В мае 2019-го было объявлено о досрочном прекращении продаж, но два покупателя все-таки успели приобрести «уходящую» модель. А летом в британском Сандерленде остановился конвейер, где выпускались хэтчбеки Infiniti Q30 и кроссоверы Infiniti QX30.
2019-12-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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