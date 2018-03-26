26 марта 2018, 19:17
Названы автомобили самых злостных нарушителей ПДД
Рейтинг машин составлен на основе данных по штрафам за 2017 год. Всего в базу портала «Штрафы ГИБДД» попали сведения по 10 млн автомобилей. Лидерами списка злостных нарушителей стали владельцы Infiniti, на втором месте – BMW, на третьем – Mercedes.
Ранее мы писали
В Госдуме предложили поощрять дисциплинированных водителей. Для них хотят провести лотерею, призовой фонд ...Читать далее
Аналогичная тенденция прослеживается и в ТОП-15 по наиболее серьезным нарушениям. К их числу относятся штрафы от 2 500 рублей и выше. Например, выезд на встречку или проезд перекрестка на красный свет. Пятерка лидеров осталась без изменения: : Infiniti (у 93% автомобилей марки есть, как минимум, один крупный штраф за год), BMW (71%), Mercedes (68%), Audi (54%) и Lexus (45%). Самыми относительно неопасными можно назвать владельцев автомобилей Opel и Volkswagen (по 21%).
Интересно, что ни в один рейтинг не попала самая массовая марка в России – Lada. Отчасти это объясняется тем, что в расчет принимались только штрафы, выписанные на основе данных дорожных камер фото- и видеофиксации. Такая техника установлена, как правило, в крупных российских городах, где автомобили Lada в процентном соотношении уступают иномаркам. А в регионах, где отечественные машины более популярны, камер на порядок меньше.
Читайте по теме
Какой путь Suzuki прошла в России за 20 официальных лет?
26.03.2018, 16:12
Прорываемся на Mazda CX-5 через переметы и «лезвия» Байкала
26.03.2018, 00:02
Севастополь автомобильный – в цифрах и фактах
25.03.2018, 16:18
Авторынку России нужны льготные кредиты
24.03.2018, 18:38
Как протекают продажи 7-местного Toyota Fortuner
23.03.2018, 09:36
Вы на связи? Или как телефонное общение между машинами избавит от ДТП
22.03.2018, 10:49
Читайте по теме
Какой путь Suzuki прошла в России за 20 официальных лет?
26.03.2018, 16:12
Прорываемся на Mazda CX-5 через переметы и «лезвия» Байкала
26.03.2018, 00:02
Севастополь автомобильный – в цифрах и фактах
25.03.2018, 16:18
Авторынку России нужны льготные кредиты
24.03.2018, 18:38
Как протекают продажи 7-местного Toyota Fortuner
23.03.2018, 09:36
Вы на связи? Или как телефонное общение между машинами избавит от ДТП
22.03.2018, 10:49
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Действительно это частенько случается у Калин со временем, а может с пробегом связано. Первую причину на которую я подумал это износ самой коробки передач, узлы могли подстереться немного и не происходит фиксация в нужном положении. А масло давно меняли? В нем кстати тоже может быть дело. Третья причина ...
Странно, обычно проверка уровня масла не должна приносить каких-либо сложностей. В Peugeot 407 должен быть щуп смотрите внимательнее. Нет щупа в 607 модели. Вообще на Peugeot такие конструктивные особенности что масло заливается один раз и его менять больше не нужно, ну а если все таки решили менять ...
Для Лада Гранта такая проблема частое явление, даже для совсем новеньких с завода. Попробуйте посмотреть и заменить регулятор холостого хода, я думаю, что все причина в нем скорее всего. Ну и еще стоит проверить давление в самой системе, если оно очень низкое, то проблема плавания оборотов скорее в этом ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное