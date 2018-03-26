26 марта 2018, 19:17

Названы автомобили самых злостных нарушителей ПДД

Рейтинг машин составлен на основе данных по штрафам за 2017 год. Всего в базу портала «Штрафы ГИБДД» попали сведения по 10 млн автомобилей. Лидерами списка злостных нарушителей стали владельцы Infiniti, на втором месте – BMW, на третьем – Mercedes.
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  Названы автомобили самых злостных нарушителей ПДД Названы автомобили самых злостных нарушителей ПДД
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Аналитики портала составили ТОП-15 самых «штрафоопасных» марок. Хотя дело, конечно, не в автомобиле, а в его владельце. Рейтинг вычислялся по среднему числу нарушений, приходящихся на ту или марку авто. В пятерку лидеров попали премиальные бренды: Infiniti (в среднем по 11,1 штрафов в год), BMW (8,9), Mercedes (6,6), Audi (6,5) и Lexus (5,6). В конце списка – только японские марки: Subaru, Honda, Mazda, Toyota и Nissan. Их владельцы получают в среднем по 3 штрафа в год.

Аналогичная тенденция прослеживается и в ТОП-15 по наиболее серьезным нарушениям. К их числу относятся штрафы от 2 500 рублей и выше. Например, выезд на встречку или проезд перекрестка на красный свет. Пятерка лидеров осталась без изменения: : Infiniti (у 93% автомобилей марки есть, как минимум, один крупный штраф за год), BMW (71%), Mercedes (68%), Audi (54%) и Lexus (45%). Самыми относительно неопасными можно назвать владельцев автомобилей Opel и Volkswagen (по 21%).

Интересно, что ни в один рейтинг не попала самая массовая марка в России – Lada. Отчасти это объясняется тем, что в расчет принимались только штрафы, выписанные на основе данных дорожных камер фото- и видеофиксации. Такая техника установлена, как правило, в крупных российских городах, где автомобили Lada в процентном соотношении уступают иномаркам. А в регионах, где отечественные машины более популярны, камер на порядок меньше. 
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Названы автомобили самых злостных нарушителей ПДД
{{material_122502}}Аналитики портала составили ТОП-15 самых «штрафоопасных» марок. Хотя дело, конечно, не в автомобиле, а в его владельце. Рейтинг вычислялся по среднему числу нарушений, приходящихся на ту или марку авто. В пятерку лидеров попали премиальные бренды: Infiniti (в среднем по 11,1 штрафов в год), BMW (8,9), Mercedes (6,6), Audi (6,5) и Lexus (5,6). В конце списка – только японские марки: Subaru, Honda, Mazda, Toyota и Nissan. Их владельцы получают в среднем по 3 штрафа в год.Аналогичная тенденция прослеживается и в ТОП-15 по наиболее серьезным нарушениям. К их числу относятся штрафы от 2 500 рублей и выше. Например, выезд на встречку или проезд перекрестка на красный свет. Пятерка лидеров осталась без изменения: : Infiniti (у 93% автомобилей марки есть, как минимум, один крупный штраф за год), BMW (71%), Mercedes (68%), Audi (54%) и Lexus (45%). Самыми относительно неопасными можно назвать владельцев автомобилей Opel и Volkswagen (по 21%).Интересно, что ни в один рейтинг не попала самая массовая марка в России – Lada. Отчасти это объясняется тем, что в расчет принимались только штрафы, выписанные на основе данных дорожных камер фото- и видеофиксации. Такая техника установлена, как правило, в крупных российских городах, где автомобили Lada в процентном соотношении уступают иномаркам. А в регионах, где отечественные машины более популярны, камер на порядок меньше. 
2018-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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