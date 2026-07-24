Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

24 июля 2026, 14:31

Названы автомобили, способные пройти сотни тысяч километров без поломок

Названы автомобили, способные пройти сотни тысяч километров без поломок

Когда машины делали инженеры, а не маркетологи: раскрываем секреты неубиваемых моделей прошлого

Названы автомобили, способные пройти сотни тысяч километров без поломок

Некоторые авто служат десятилетиями без серьезных ремонтов. Инженерные решения прошлого удивляют. Узнайте, какие модели считаются самыми выносливыми. Ответы на популярные вопросы внутри.

Некоторые авто служат десятилетиями без серьезных ремонтов. Инженерные решения прошлого удивляют. Узнайте, какие модели считаются самыми выносливыми. Ответы на популярные вопросы внутри.

В последние годы автомобили все чаще сравнивают с гаджетами: они теряют прочность и начинают требовать ремонта сразу после окончания гарантии. Однако на рынке до сих пор встречаются модели, которые способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок. Такие машины становятся настоящей находкой для тех, кто ценит надежность и долговечность.

Японские производители давно славятся своей выносливостью. Особенно выделяются седаны Toyota, выпущенные с конца 90-х до начала 2010-х. Camry тех лет с чугунными блоками двигателей и простыми автоматическими коробками передач способны преодолеть полмиллиона километров. В этих авто отсутствуют сложные системы, которые часто выходят из строя в современных моделях. Секрет их долговечности - низкая степень форсировки моторов, что снижает износ и продлевает срок службы. Honda Accord и Civic конца 90-х также известны своей способностью выдерживать высокие обороты без ущерба для двигателя. Однако даже самые надежные моторы требуют качественного масла, иначе ресурс снижается в разы.

Среди внедорожников и пикапов особое место занимают Toyota Land Cruiser и Lexus LX. Их рамы практически не подвержены коррозии, а атмосферные двигатели V8 серий 1UZ и 2UZ считаются одними из самых живучих. Эти агрегаты не перегружены электроникой, что делает их идеальными для эксплуатации в тяжелых условиях. Для таких машин пробег в 300 тысяч километров - лишь начало пути. Впрочем, при покупке подержанного внедорожника стоит внимательно осмотреть раму и электропроводку: именно они чаще всего становятся причиной проблем с возрастом. Пикапы Toyota Tacoma и Hilux проектировались для работы в сложных условиях, поэтому их подвеска и дизельные моторы рассчитаны на экстремальные нагрузки. В условиях дефицита запчастей такие автомобили становятся выгодным вложением.

Не уступают японцам и представители немецкой школы. Mercedes-Benz W123 и W124 - последние модели, созданные с расчетом на многолетнюю эксплуатацию. Дизельные двигатели OM616 и OM617 спокойно работают на топливе невысокого качества и способны пройти миллион километров. В Европе до сих пор встречаются экземпляры с подтвержденным пробегом свыше миллиона. Основная проблема этих машин - дефицит оригинальных кузовных деталей: техническая часть зачастую переживает сам кузов. В США Ford Crown Victoria долгие годы служил в полиции, выдерживая круглосуточную эксплуатацию. Рамная конструкция и мощный V8 позволяли автомобилю работать даже при нерегулярном обслуживании. Сегодня такие машины становятся редкостью, но по надежности остаются вне конкуренции.

Если сравнивать ресурс основных узлов, то дизельные Mercedes-Benz W124 способны пройти до миллиона километров, Land Cruiser - до 800 тысяч, а Camry и Crown Victoria - по 500-700 тысяч. Honda Civic с моторами D и K-серии выдерживает до 400 тысяч километров.

Почему же старые автомобили служат дольше современных? В прошлом производители закладывали больший запас прочности, а экологические требования не вынуждали облегчать конструкции и использовать малолитражные турбомоторы. Самыми живучими считаются атмосферные бензиновые двигатели Toyota JZ и UZ, а также старые дизели Mercedes-Benz. Классические автоматические коробки передач при своевременной замене масла служат не меньше двигателя, в отличие от современных вариаторов и роботизированных трансмиссий.

Упомянутые модели: Toyota Camry (от 1 364 000 Р), Ford Crown Victoria, Honda Civic, Lexus LX (от 5 410 000 Р), Mercedes W124
Упомянутые марки: Toyota, Ford, Honda, Lexus, Mercedes
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