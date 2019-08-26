26 августа 2019, 21:33
Названы автомобильные марки, которые лучше покупать новыми
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили результаты продаж легковых автомобилей в России за первые 7 месяцев 2019 года. Выяснилось, что объем рынка новых машин, в среднем, в 3,5 раза меньше, чем подержанных. Но по каждой марке это соотношение разное.
Фото: Автостат
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С другой стороны, максимальный коэффициент зафиксирован у марки Honda – 54. С января по июль в России было продано 76 тысяч подержанных «Хонд» и только 1,4 тысячи новых. Следом за ней, с большим отрывом по этому показателю, идут Chevrolet (10,0), Ford (6,4) и Toyota (6,0), а также Nissan (4,7) и Mazda (4,2). Соотношение новых и подержанных машин у отечественной Lada и японской Mitsubishi близко к среднерыночному – 3,9.
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