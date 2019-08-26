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26 августа 2019, 21:33

Названы автомобильные марки, которые лучше покупать новыми

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили результаты продаж легковых автомобилей в России за первые 7 месяцев 2019 года. Выяснилось, что объем рынка новых машин, в среднем, в 3,5 раза меньше, чем подержанных. Но по каждой марке это соотношение разное.
Названы автомобильные марки которые лучше покупать новыми

Фото: Автостат

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Самая высокая доля новых автомобилей в общем объеме продаж зафиксирована у Kia. Соотношение новых и подержанных машин у этой корейской марки составляет 116,1 тысячи к 143,4 тысячи (1,2). На втором месте – Skoda с соотношением новые/подержанные 1,3. Далее идет Renault (1,4), Hyundai (1,7), Volkswagen (2,2) и BMW (3,0). У автомобилей Mercedes-Benz продажи новых и подержанных автомобилей соответствуют среднерыночному показателю (3,5).

С другой стороны, максимальный коэффициент зафиксирован у марки Honda – 54. С января по июль в России было продано 76 тысяч подержанных «Хонд» и только 1,4 тысячи новых. Следом за ней, с большим отрывом по этому показателю, идут Chevrolet (10,0), Ford (6,4) и Toyota (6,0), а также Nissan (4,7) и Mazda (4,2). Соотношение новых и подержанных машин у отечественной Lada и японской Mitsubishi близко к среднерыночному – 3,9.

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Отзывы по теме
Названы самые «женские» автомобили в России
Какой ДБ это писал, многие автомобили они в глаза не видели.
Игорь
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Названы автомобильные марки, которые лучше покупать новыми
{{material_127331}}Самая высокая доля новых автомобилей в общем объеме продаж зафиксирована у Kia. Соотношение новых и подержанных машин у этой корейской марки составляет 116,1 тысячи к 143,4 тысячи (1,2). На втором месте – Skoda с соотношением новые/подержанные 1,3. Далее идет Renault (1,4), Hyundai (1,7), Volkswagen (2,2) и BMW (3,0). У автомобилей Mercedes-Benz продажи новых и подержанных автомобилей соответствуют среднерыночному показателю (3,5).С другой стороны, максимальный коэффициент зафиксирован у марки Honda – 54. С января по июль в России было продано 76 тысяч подержанных «Хонд» и только 1,4 тысячи новых. Следом за ней, с большим отрывом по этому показателю, идут Chevrolet (10,0), Ford (6,4) и Toyota (6,0), а также Nissan (4,7) и Mazda (4,2). Соотношение новых и подержанных машин у отечественной Lada и японской Mitsubishi близко к среднерыночному – 3,9.
2019-08-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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