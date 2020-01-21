Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
21 января 2020, 14:20

Названы базовые расценки на «красивые» номера

  • 2159
  • 0
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Минэкономики опубликовало предварительные тарифы на «красивые» автомобильные номера. Соответствующие пошлины планируют прописать в Налоговом кодексе. Цифры варьируются от 5 000 до 600 000 рублей.
Названы базовые расценки на красивые номера

Фото: drive2.ru

Ранее мы писали
Минэкономики разработало процедуру продажи гражданам «красивых» автомобильных номеров. Проект документа появился ...
Читать далее
Сегодня стали известны государственные тарифы для «красивых» автомобильных номеров, которые уже в 2021 году можно будет зарезервировать и приобрести через портал госуслуг. Размер тарифа зависит от повторяющихся в номере букв и цифр и их количества. Максимальную цену установили за знаки с одной повторяющейся буквой и одной цифрой, например А111АА или О666ОО. Такой номер оценили в 600 000 рублей. Кроме того, региональные власти получат право применять к этим базовым ставкам повышающие коэффициенты или выставлять номера на аукцион. Итоговая цена может возрасти в десять и более раз.

Вторыми по стоимости станут номера с ровными «сотнями» от 100 до 900 и одинаковыми буквами, например, В800ВВ или М100ММ. Такие знаки будут стоить минимум 450 000 рублей. Далее идут номера от 001 до 009 с одинаковыми буквами (Х005ХХ или М001ММ) – по 300 000 рублей. Номер с «десятками» от 010 до 090 и одинаковыми буквами обойдется в 150 000 рублей (Т010ТТ). Столько же будут стоить номера с тремя повторяющимися цифрами, буквы при этом повторяться не должны. Три повторяющиеся буквы при любом сочетании цифр, кроме описанных выше, обойдутся дороже – 200 000 рублей.
 
 

Самыми «дешевыми» предлагают сделать номера без повторяющихся букв: с красивыми «сотнями» от 100 до 900 и «единицами» от 001 до 009. За такие знаки попросят 100 000 рублей. «Десятки» от 010 до 090 будут стоить и вовсе 50 000 рублей. Остальные «красивые» сочетания букв и цифр за исключением вышеперечисленных оценят минимум в 5 000 рублей. Вопрос о «красоте» номера региональные власти смогут решать по своему усмотрению.
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Тринити Моторс Kia | отзывы
Цитата:| Кому: Владимир А я этот салон хвалить не буду, потому что имеет место обман клиента. Мы ждали машину почти месяц, нам позвонили, что она доставлена, мы приехали всей семьей, радостные, осмотрели ее, отправили на предпродажную подготовку, а сами пошли оформлять договор. И обалдели от суммы ...
Виктор
АВТОКЛАСС | отзывы
Кажется, они закрылись. Туда и дорога. Обманывали нагло и бесчеловечно. Во-первых, врали о ценах, навязывали допы, обманывали с кредитной ставкой. Но это так сказать обман узаконенный, так у нас сейчас бизнес делается. А что совершенно беззаконно, это подвох в оформлении договора. Предмет сделки, то ...
Карина
Mitsubishi на Коломенской | отзывы
Стоимость всех машин сильно занижена, чтобы привлечь людей, . А стоит приступить к оформлению покупки, как начинаются накрутки, да такие, что итоговая стоимость автомобиля становится больше в два раза! Мне продали с предустановленными допами, об этом не было ни слова, пока не пришло время оплачивать ...
Танюша
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
Проезд по центру за деньги. Как разгрузить мегаполисы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 69 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 44 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 54 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названы базовые расценки на «красивые» номера
{{material_128675}}Сегодня стали известны государственные тарифы для «красивых» автомобильных номеров, которые уже в 2021 году можно будет зарезервировать и приобрести через портал госуслуг. Размер тарифа зависит от повторяющихся в номере букв и цифр и их количества. Максимальную цену установили за знаки с одной повторяющейся буквой и одной цифрой, например А111АА или О666ОО. Такой номер оценили в 600 000 рублей. Кроме того, региональные власти получат право применять к этим базовым ставкам повышающие коэффициенты или выставлять номера на аукцион. Итоговая цена может возрасти в десять и более раз.Вторыми по стоимости станут номера с ровными «сотнями» от 100 до 900 и одинаковыми буквами, например, В800ВВ или М100ММ. Такие знаки будут стоить минимум 450 000 рублей. Далее идут номера от 001 до 009 с одинаковыми буквами (Х005ХХ или М001ММ) – по 300 000 рублей. Номер с «десятками» от 010 до 090 и одинаковыми буквами обойдется в 150 000 рублей (Т010ТТ). Столько же будут стоить номера с тремя повторяющимися цифрами, буквы при этом повторяться не должны. Три повторяющиеся буквы при любом сочетании цифр, кроме описанных выше, обойдутся дороже – 200 000 рублей.  Самыми «дешевыми» предлагают сделать номера без повторяющихся букв: с красивыми «сотнями» от 100 до 900 и «единицами» от 001 до 009. За такие знаки попросят 100 000 рублей. «Десятки» от 010 до 090 будут стоить и вовсе 50 000 рублей. Остальные «красивые» сочетания букв и цифр за исключением вышеперечисленных оценят минимум в 5 000 рублей. Вопрос о «красоте» номера региональные власти смогут решать по своему усмотрению.
2020-01-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Сургут Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.