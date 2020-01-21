21 января 2020, 14:20
Названы базовые расценки на «красивые» номера
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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Минэкономики опубликовало предварительные тарифы на «красивые» автомобильные номера. Соответствующие пошлины планируют прописать в Налоговом кодексе. Цифры варьируются от 5 000 до 600 000 рублей.
Фото: drive2.ru
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Вторыми по стоимости станут номера с ровными «сотнями» от 100 до 900 и одинаковыми буквами, например, В800ВВ или М100ММ. Такие знаки будут стоить минимум 450 000 рублей. Далее идут номера от 001 до 009 с одинаковыми буквами (Х005ХХ или М001ММ) – по 300 000 рублей. Номер с «десятками» от 010 до 090 и одинаковыми буквами обойдется в 150 000 рублей (Т010ТТ). Столько же будут стоить номера с тремя повторяющимися цифрами, буквы при этом повторяться не должны. Три повторяющиеся буквы при любом сочетании цифр, кроме описанных выше, обойдутся дороже – 200 000 рублей.
Самыми «дешевыми» предлагают сделать номера без повторяющихся букв: с красивыми «сотнями» от 100 до 900 и «единицами» от 001 до 009. За такие знаки попросят 100 000 рублей. «Десятки» от 010 до 090 будут стоить и вовсе 50 000 рублей. Остальные «красивые» сочетания букв и цифр за исключением вышеперечисленных оценят минимум в 5 000 рублей. Вопрос о «красоте» номера региональные власти смогут решать по своему усмотрению.
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