Названы бестселлеры среди новинок российского авторынка
Второе место занимает кроссовер Omoda C5 с медианным чеком 2,6 млн рублей. На третьей строчке расположился еще более крупный и дорогой кроссовер Geely Monjaro, за который в среднем платили по 4 млн рублей. Также в десятку самых популярных новинок в 2023 году вошли китайские Chery Tiggo Pro Max 7, Changan Uni-K, Haval F7x, Jetour Dashing, Haval Dargo, Kaiyi E5 и Changan CS55 Plus.
-
13.12.2023, 07:59
Список «детских болезней» новой Lada Vesta продолжает расти: владельцы обнаружили более 20 проблем
Ни одна новая модель не застрахована от так называемых «детских болезней» – мелких неисправностей, которые всплывают в процессе эксплуатации первых экземпляров. Но у Lada Vesta NG, серийное производство которой идет с марта 2023 года, список проблем продолжает расширяться.Читать далее
-
11.12.2023, 00:13
Владельцы новеньких Lada Vesta жалуются на взбесившиеся дворники и замерзшие поворотники
На профильных форумах счастливые обладатели Lada Vesta NG жалуются на новые «детские болезни» своих автомобилей. У одних щетки стеклоочистителей живут своей жизнью и оживают по ночам даже при выключенном зажигании. У других указатели поворота отказываются на работать в мороз.Читать далее
-
05.12.2023, 08:06
АвтоВАЗ назвал приоритетный рынок для экспорта Lada (угадаете?)
География экспорта автомобилей Lada очень широкая: от республик бывшего СССР до стран Африки и Южной Америки. Начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках АвтоВАЗа Андрей Владимирцев назвал приоритетный рынок, который удовлетворяет трем главным условиям.Читать далее
-
21.11.2023, 12:50
Мэрия Екатеринбурга закупила для чиновников «Лады» вместо иномарок (вышло дороже)
Еще 10 лет назад мэрия Екатеринбурга размещала на сайте госзакупок заявки на приобретение автомобилей Toyota Camry. Сейчас чиновники вынуждены пересаживаться на российские машины. Журналисты сравнили цены.Читать далее
-
14.11.2023, 06:54
Lada Vesta Sportline за 2,5 млн рублей: «Вот такой, друзья, интересный автомобиль» (видео из салона)
В салонах российских дилеров начали появляться товарные экземпляры драйверской версии Lada Vesta с приставкой Sportline. Рекомендованная производителем розничная цена составляет 2 175 900 рублей.Читать далее
-
09.11.2023, 14:01
Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?
Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали сохранение остаточной стоимости у легковых автомобилей российских брендов – Lada и УАЗ, и выяснили, какие из них меньше теряют в цене через 3 и 5 лет эксплуатации.Читать далее
-
13.12.2023, 07:59
Список «детских болезней» новой Lada Vesta продолжает расти: владельцы обнаружили более 20 проблем
Ни одна новая модель не застрахована от так называемых «детских болезней» – мелких неисправностей, которые всплывают в процессе эксплуатации первых экземпляров. Но у Lada Vesta NG, серийное производство которой идет с марта 2023 года, список проблем продолжает расширяться.Читать далее
-
11.12.2023, 00:13
Владельцы новеньких Lada Vesta жалуются на взбесившиеся дворники и замерзшие поворотники
На профильных форумах счастливые обладатели Lada Vesta NG жалуются на новые «детские болезни» своих автомобилей. У одних щетки стеклоочистителей живут своей жизнью и оживают по ночам даже при выключенном зажигании. У других указатели поворота отказываются на работать в мороз.Читать далее
-
05.12.2023, 08:06
АвтоВАЗ назвал приоритетный рынок для экспорта Lada (угадаете?)
География экспорта автомобилей Lada очень широкая: от республик бывшего СССР до стран Африки и Южной Америки. Начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках АвтоВАЗа Андрей Владимирцев назвал приоритетный рынок, который удовлетворяет трем главным условиям.Читать далее
-
21.11.2023, 12:50
Мэрия Екатеринбурга закупила для чиновников «Лады» вместо иномарок (вышло дороже)
Еще 10 лет назад мэрия Екатеринбурга размещала на сайте госзакупок заявки на приобретение автомобилей Toyota Camry. Сейчас чиновники вынуждены пересаживаться на российские машины. Журналисты сравнили цены.Читать далее
-
14.11.2023, 06:54
Lada Vesta Sportline за 2,5 млн рублей: «Вот такой, друзья, интересный автомобиль» (видео из салона)
В салонах российских дилеров начали появляться товарные экземпляры драйверской версии Lada Vesta с приставкой Sportline. Рекомендованная производителем розничная цена составляет 2 175 900 рублей.Читать далее
-
09.11.2023, 14:01
Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?
Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали сохранение остаточной стоимости у легковых автомобилей российских брендов – Lada и УАЗ, и выяснили, какие из них меньше теряют в цене через 3 и 5 лет эксплуатации.Читать далее
- 2 367 000 РOMODA C5 2022 в Москве
- 4 149 900 РGeely Monjaro 2023 в Москве
- 3 850 000 РGeely Monjaro 2023 в Москве
- 5 200 000 РGeely Monjaro 2023 в Москве
- 4 098 000 РGeely Monjaro 2022 в Москве
- 2 969 900 РOMODA C5 2023 в Москве
- 4 100 000 РGeely Monjaro 2023 в Москве
- 4 249 000 РGeely Monjaro 2023 в Москве
- 4 450 000 РGeely Monjaro 2022 в Москве
- 2 698 000 РOMODA C5 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий