Названы бестселлеры среди новинок российского авторынка

Ранее мы писали 5 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников ноября 2023 года В ноябре российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей. Это вдвое больше, ... Читать далее

В «Сберавто» проанализировали итоги продаж новых автомобилей в 2023 году и выяснили, какие свежие для нашего рынка модели пользовались наибольшим спросом у клиентов сервиса. Самыми востребованными новинками стали отечественная Lada Vesta NG и китайские кроссоверы Omoda C5 и Geely Monjaro. «Весту» покупали вдвое чаще, чем все остальные новые модели. Медианный чек на покупку Lada Vesta NG составил 1,46 млн рублей.

Второе место занимает кроссовер Omoda C5 с медианным чеком 2,6 млн рублей. На третьей строчке расположился еще более крупный и дорогой кроссовер Geely Monjaro, за который в среднем платили по 4 млн рублей. Также в десятку самых популярных новинок в 2023 году вошли китайские Chery Tiggo Pro Max 7, Changan Uni-K, Haval F7x, Jetour Dashing, Haval Dargo, Kaiyi E5 и Changan CS55 Plus.

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