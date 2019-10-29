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29 октября 2019, 08:00

Названы цены на Lifan X70 китайской сборки

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После полугодового перерыва кроссовер Lifan X70 возвращается в Россию. Дилеры начали принимать заказы на автомобили китайской сборки. Покупателям предложат выбор из трех уровней оснащения. Цены стартуют от 989 000 рублей.
Названы цены на Lifan X70 китайской сборки

Фото:

Названы цены на Lifan X70 китайской сборки

Фото:

Названы цены на Lifan X70 китайской сборки

Фото:

Названы цены на Lifan X70 китайской сборки

Фото:

Названы цены на Lifan X70 китайской сборки

Фото:

Названы цены на Lifan X70 китайской сборки

Фото:

Названы цены на Lifan X70 китайской сборки

Фото:

Названы цены на Lifan X70 китайской сборки

Фото:

Названы цены на Lifan X70 китайской сборки

Фото:

Названы цены на Lifan X70 китайской сборки
Названы цены на Lifan X70 китайской сборки
Названы цены на Lifan X70 китайской сборки
Названы цены на Lifan X70 китайской сборки
Названы цены на Lifan X70 китайской сборки
Названы цены на Lifan X70 китайской сборки
Названы цены на Lifan X70 китайской сборки
Названы цены на Lifan X70 китайской сборки
Названы цены на Lifan X70 китайской сборки
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Продажи Lifan X70 фактически прекратились весной 2019 года. Сравнительно новый для российского рынка автомобиль был вынужден на время уйти из-за финансовых трудностей на заводе Derways в Черкесске, где его выпускали на протяжении года. Конвейер остановился в конце 2018 года и вплоть до весны 2019-го дилеры распродавали последние запасы со складов. Сейчас продажи возобновляются. К нам будут возить Lifan X70 напрямую из Китая.

Отсутствие локальной сборки неминуемо сказалось на цене. Если Lifan X70 российского производства стоил от 829 000 рублей, то кроссоверы, привезенные из Китая, оценили минимум в 989 000 рублей. Выбора по моторам не будет – все автомобили оснащаются 2,0-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 136 л.с., которая может работать как в паре с 5-ступенчатой «механикой», так и с вариатором. Привод – только передний. 

В оснащение базовой комплектации Standart входят две подушки безопасности, система динамической стабилизации (ESP), кондиционер, парктроники сзади, датчик света, электропривод и обогрев боковых зеркал, аудиосистема с поддержкой mp3, противотуманные фары и 17-дюймовые колеса. Такой автомобиль доступен только с механической коробкой передач.

В комплектации Comfort дополнительно появляется кожаная отделка салона, «мультируль», круиз-контроль, 9-дюймовый экран медиасистемы, камера заднего вида и складывающиеся боковые зеркала. Кроссовер с «механикой» стоит от 1 039 900 рублей, за вариатор придется доплатить еще 70 000 рублей.

Топовая версия Luxury может похвастаться электрорегулировками сидения водителя, парктрониками по кругу, люком с электроприводом, системой бесключевого доступа и кнопкой запуска мотора, кожаным рулем и 18-дюймовыми колесами. Цены начинаются от 1 099 900 рублей (МКПП) или от 1 159 900 рублей (вариатор).

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Отзывы по теме
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Форум Lifan Solano
Тоже долго ходил вокруг да около данного авто, читал отзывы, смотрел видео-обзоры. Решил, что кроме того, что производитель Китай, в данной машине не больше минусов чем у остальных за ту же цену. По запчастям та же королла получается, внешний вид как у бмв. Видел в продаже даже бамперы, фары и накладки ...
Ванька_88
Форум Lifan X60
-Побывала в автосалоне "Созвездие" , скажу сразу, в жизни не думала, что влюблюсь в китайскую марку Lifan. Изначально привлекает цена, на фотографиях автомобиль смотрится самобытно, довольно стильно. В жизни еще более привлекателен. Оригинальный передок, красивые светодиодные фары впечатляют. Интересные ...
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Названы цены на Lifan X70 китайской сборки
{{material_123147}}Продажи Lifan X70 фактически прекратились весной 2019 года. Сравнительно новый для российского рынка автомобиль был вынужден на время уйти из-за финансовых трудностей на заводе Derways в Черкесске, где его выпускали на протяжении года. Конвейер остановился в конце 2018 года и вплоть до весны 2019-го дилеры распродавали последние запасы со складов. Сейчас продажи возобновляются. К нам будут возить Lifan X70 напрямую из Китая.Отсутствие локальной сборки неминуемо сказалось на цене. Если Lifan X70 российского производства стоил от 829 000 рублей, то кроссоверы, привезенные из Китая, оценили минимум в 989 000 рублей. Выбора по моторам не будет – все автомобили оснащаются 2,0-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 136 л.с., которая может работать как в паре с 5-ступенчатой «механикой», так и с вариатором. Привод – только передний. В оснащение базовой комплектации Standart входят две подушки безопасности, система динамической стабилизации (ESP), кондиционер, парктроники сзади, датчик света, электропривод и обогрев боковых зеркал, аудиосистема с поддержкой mp3, противотуманные фары и 17-дюймовые колеса. Такой автомобиль доступен только с механической коробкой передач.В комплектации Comfort дополнительно появляется кожаная отделка салона, «мультируль», круиз-контроль, 9-дюймовый экран медиасистемы, камера заднего вида и складывающиеся боковые зеркала. Кроссовер с «механикой» стоит от 1 039 900 рублей, за вариатор придется доплатить еще 70 000 рублей.Топовая версия Luxury может похвастаться электрорегулировками сидения водителя, парктрониками по кругу, люком с электроприводом, системой бесключевого доступа и кнопкой запуска мотора, кожаным рулем и 18-дюймовыми колесами. Цены начинаются от 1 099 900 рублей (МКПП) или от 1 159 900 рублей (вариатор).
2019-10-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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