29 октября 2019, 08:00
Названы цены на Lifan X70 китайской сборки
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После полугодового перерыва кроссовер Lifan X70 возвращается в Россию. Дилеры начали принимать заказы на автомобили китайской сборки. Покупателям предложат выбор из трех уровней оснащения. Цены стартуют от 989 000 рублей.
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Отсутствие локальной сборки неминуемо сказалось на цене. Если Lifan X70 российского производства стоил от 829 000 рублей, то кроссоверы, привезенные из Китая, оценили минимум в 989 000 рублей. Выбора по моторам не будет – все автомобили оснащаются 2,0-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 136 л.с., которая может работать как в паре с 5-ступенчатой «механикой», так и с вариатором. Привод – только передний.
В оснащение базовой комплектации Standart входят две подушки безопасности, система динамической стабилизации (ESP), кондиционер, парктроники сзади, датчик света, электропривод и обогрев боковых зеркал, аудиосистема с поддержкой mp3, противотуманные фары и 17-дюймовые колеса. Такой автомобиль доступен только с механической коробкой передач.
В комплектации Comfort дополнительно появляется кожаная отделка салона, «мультируль», круиз-контроль, 9-дюймовый экран медиасистемы, камера заднего вида и складывающиеся боковые зеркала. Кроссовер с «механикой» стоит от 1 039 900 рублей, за вариатор придется доплатить еще 70 000 рублей.
Топовая версия Luxury может похвастаться электрорегулировками сидения водителя, парктрониками по кругу, люком с электроприводом, системой бесключевого доступа и кнопкой запуска мотора, кожаным рулем и 18-дюймовыми колесами. Цены начинаются от 1 099 900 рублей (МКПП) или от 1 159 900 рублей (вариатор).
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