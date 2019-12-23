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23 декабря 2019, 15:18

Названы цены на обновленный Jaguar F-Type

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Фото: Jaguar
Российские дилеры Jaguar Land Rover начали принимать заказы на рестайлинговый спорткар Jaguar F-Type. Цены стартуют с отметки 5 715 000 рублей за купе и от 5 928 000 за кабриолет. Поставки первых автомобилей ожидаются весной 2020 года.
Названы цены на обновленный Jaguar F Type

Фото: Jaguar

Названы цены на обновленный Jaguar F Type

Фото: Jaguar

Названы цены на обновленный Jaguar F Type

Фото: Jaguar

Названы цены на обновленный Jaguar F Type

Фото: Jaguar

Названы цены на обновленный Jaguar F Type

Фото: Jaguar

Названы цены на обновленный Jaguar F Type

Фото: Jaguar

Названы цены на обновленный Jaguar F Type

Фото: Jaguar

Названы цены на обновленный Jaguar F Type
Названы цены на обновленный Jaguar F Type
Названы цены на обновленный Jaguar F Type
Названы цены на обновленный Jaguar F Type
Названы цены на обновленный Jaguar F Type
Названы цены на обновленный Jaguar F Type
Названы цены на обновленный Jaguar F Type
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Обновленный Jaguar F-Type представили три недели назад. Дизайн спорткара выполнили в стиле седанов Jaguar XE и XF. Автомобиль отличается более узкими фарами головного света со светодиодными полосками ходовых огней и крупными воздухозаборниками. Изменилось оформление кормы и форма задних фонарей. В салоне появилась 12,3-дюймовая цифровая «приборка», а новая медиасистема Touch Pro теперь входит в список базового оснащения.

Российским покупателям предложат три модификации: с 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 300 л.с. (400 Нм), наддувным 3.0 V6 на 380 л.с. (460 Нм), а также с топовой 5,0-литровой «восьмеркой» для версии F-Type R, выдающей 575 л.с и 700 Нм. Все агрегаты сочетаются с 8-диапазонным «автоматом» Quickshift с возможностью ручного управления SportShift и подрулевыми лепестками. Привод – задний или полный.

Лимитированная версия Jaguar F-Type First Edition отличается стайлинг-пакетом Exterior Design Pack с черной контрастной крышей, 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками особого дизайна, креслами Performance с электроприводом, кожаной отделкой салона Windsor Leather с тиснением. Первые покупатели получат свои автомобили весной 2020 года. Стандартное купе Jaguar F-Type стоит минимум 5 715 000 рублей, кабриолет – 5 928 000 рублей. Версия First Edition - 7 998 000 и 8 626 000 рублей соответственно. «Заряженные» автомобили серии R стоят от 9 892 000 рублей за купе и от 10 589 000 рублей за кабриолет.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Курс на лето: самые красивые кабриолеты
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Anton
Мощные Jaguar поработают гоночными такси на Нюрбургринге
такси на нюрбургринге распространенная тема.Но тем не менее, экстремальный заезд с профессионалом на таких крутых такчках это будет супер крутой опыт, зная, как эти кошки мурчат) ) ) ) )
Олег
Тест-драйв Jaguar F-Type 2.0: малой кровью, да силой многою
Крутая машина, а теперь еще и экономичная ! А для тех кто хочет по настоящему погонять есть породистый 5 литровый мотор) ) ) Ф-тайп зачетный!
Тотров Хетаг
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Названы цены на обновленный Jaguar F-Type
{{material_128286}}Обновленный Jaguar F-Type представили три недели назад. Дизайн спорткара выполнили в стиле седанов Jaguar XE и XF. Автомобиль отличается более узкими фарами головного света со светодиодными полосками ходовых огней и крупными воздухозаборниками. Изменилось оформление кормы и форма задних фонарей. В салоне появилась 12,3-дюймовая цифровая «приборка», а новая медиасистема Touch Pro теперь входит в список базового оснащения.Российским покупателям предложат три модификации: с 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 300 л.с. (400 Нм), наддувным 3.0 V6 на 380 л.с. (460 Нм), а также с топовой 5,0-литровой «восьмеркой» для версии F-Type R, выдающей 575 л.с и 700 Нм. Все агрегаты сочетаются с 8-диапазонным «автоматом» Quickshift с возможностью ручного управления SportShift и подрулевыми лепестками. Привод – задний или полный.Лимитированная версия Jaguar F-Type First Edition отличается стайлинг-пакетом Exterior Design Pack с черной контрастной крышей, 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками особого дизайна, креслами Performance с электроприводом, кожаной отделкой салона Windsor Leather с тиснением. Первые покупатели получат свои автомобили весной 2020 года. Стандартное купе Jaguar F-Type стоит минимум 5 715 000 рублей, кабриолет – 5 928 000 рублей. Версия First Edition - 7 998 000 и 8 626 000 рублей соответственно. «Заряженные» автомобили серии R стоят от 9 892 000 рублей за купе и от 10 589 000 рублей за кабриолет.
2019-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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