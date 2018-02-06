6 февраля 2018, 16:55
Названы цены на спортивную версию Skoda Kodiaq
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на спортивную модификацию кроссовера Kodiaq. От стандартной версии автомобиль отличается особой отделкой и неплохим списком опций. Стоимость Kodiaq Sportline начинается от 2 180 000 рублей.
Skoda Kodiaq
Выпускается с 2016 г.
Новый от 1 999 000 до 2 615 000 Р
Отзывов: 1
Список стандартного оборудования включает электропривод водительского кресла, зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках и пару светодиодных светильников для чтения. В перечень электронных систем входит помощь при парковке, контроль рядности движения, адаптивные фары и круиз-контроль, камера заднего вида и контроль усталости водителя.
Выбор моторов для полноприводного Skoda Kodiaq Sportline следующий:
• 1,4 литра, бензин, 150 л.с.
• 2,0 литра, бензин, 180 л.с.
• 2,0 литра, дизель, 150 л.с.
Первый из них сочетается только с роботизированной коробкой DSG-6, остальные двигатели работают в паре с DSG-7. Стоимость кроссовера с базовым мотором составляет от 2 180 000 рублей, с топовым 180-сильным – от 2 528 000 рублей.
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