6 февраля 2018, 16:55

Названы цены на спортивную версию Skoda Kodiaq

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на спортивную модификацию кроссовера Kodiaq. От стандартной версии автомобиль отличается особой отделкой и неплохим списком опций. Стоимость Kodiaq Sportline начинается от 2 180 000 рублей.
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Названы цены на спортивную версию Skoda Kodiaq Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Выпускается с 2016 г.
Новый от 1 999 000 до 2 615 000 Р
Отзывов: 1
На дороге узнать Kodiaq Sportline можно по черной решетке радиатора и черным корпусам боковых зеркал, а также 19-дюймовым литым колесным дискам Triglav. Молдинги спортивной версии окрашены в цвет кузова. На передних крыльях и приборной панели красуются стильные эмблемы «SportLine», а на педалях – стальные накладки. Автомобиль получит спортивные кресла с комбинированной отделкой из искусственной кожи и замши. Для версии можно выбрать один из 7 вариантов окраски кузова и один из 10 оттенков светодиодной подсветки салона.

Список стандартного оборудования включает электропривод водительского кресла, зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках и пару светодиодных светильников для чтения. В перечень электронных систем входит помощь при парковке, контроль рядности движения, адаптивные фары и круиз-контроль, камера заднего вида и контроль усталости водителя.

Выбор моторов для полноприводного Skoda Kodiaq Sportline следующий:
1,4 литра, бензин, 150 л.с. 
2,0 литра, бензин, 180 л.с.
2,0 литра, дизель, 150 л.с. 
Первый из них сочетается только с роботизированной коробкой DSG-6, остальные двигатели работают в паре с DSG-7. Стоимость кроссовера с базовым мотором составляет от 2 180 000 рублей, с топовым 180-сильным – от 2 528 000 рублей.

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Названы цены на спортивную версию Skoda Kodiaq
{{model_6295}}На дороге узнать Kodiaq Sportline можно по черной решетке радиатора и черным корпусам боковых зеркал, а также 19-дюймовым литым колесным дискам Triglav. Молдинги спортивной версии окрашены в цвет кузова. На передних крыльях и приборной панели красуются стильные эмблемы «SportLine», а на педалях – стальные накладки. Автомобиль получит спортивные кресла с комбинированной отделкой из искусственной кожи и замши. Для версии можно выбрать один из 7 вариантов окраски кузова и один из 10 оттенков светодиодной подсветки салона.Список стандартного оборудования включает электропривод водительского кресла, зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках и пару светодиодных светильников для чтения. В перечень электронных систем входит помощь при парковке, контроль рядности движения, адаптивные фары и круиз-контроль, камера заднего вида и контроль усталости водителя.Выбор моторов для полноприводного Skoda Kodiaq Sportline следующий:• 1,4 литра, бензин, 150 л.с. • 2,0 литра, бензин, 180 л.с.• 2,0 литра, дизель, 150 л.с. Первый из них сочетается только с роботизированной коробкой DSG-6, остальные двигатели работают в паре с DSG-7. Стоимость кроссовера с базовым мотором составляет от 2 180 000 рублей, с топовым 180-сильным – от 2 528 000 рублей.
2018-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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