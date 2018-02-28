28 февраля 2018, 13:14
Названы цены нового Geely Atlas
В России начались официальные продажи кроссовера Geely Atlas. Автомобиль предложат в трех комплектациях, с двумя моторами и двумя типами привода. Стоимость базовой версии начинается от 1 029 990 рублей.
Geely Atlas
Выпускается с 2017 г.
Новый от 1 029 990 до 1 389 990 Р
Комплектация Comfort с 2,0-литровым двигателем + «механика» стоит от 1 129 990 рублей. Кроме того, Comfort доступен с 2,4-литровым 149-сильным мотором + «автомат»: цена за передний привод начинается от 1 239 000 рублей, за полный – от 1 339 990 рублей. Покупатели дополнительно получат круиз-контроль, цветной 8-дюймовым экран, парктроники, бесключевой доступ и электронных помощников при движении под уклон или в гору.
Топовая Luxury доступна только с 2,4-литровым двигателем и АКПП. Версию с передним приводом оценили в 1 289 990 рублей, с полным – в 1 389 990 рублей. Кроссовер дополнительно оснащен боковыми подушками безопасности, камерой заднего вида и электронной «приборкой» со встроенной навигацией.
Кроссоверы Atlas для отечественного рынка собирают на белорусском заводе Белджи. Первые автомобили сошли с конвейера еще осенью прошлого года. Atlas стал четвертой моделью Geely в салонах российских дилеров.
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