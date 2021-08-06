Названы цены нового кроссовера Changan CS55 Plus: до конца года он должен добраться до России
Фото: Сhangan
Фото: Changan
Фото: Сhangan
Фото: Сhangan
Фото: Сhangan
В базовое оснащение вошли фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и пассажира, а также шторки безопасности; аналоговая «приборка», медиасистема с 10,25-дюймовым экраном и задние датчики парковки. В топовых комплектациях появляется цифровая панель приборов, увеличенный до 12,3 дюйма тачскрин медиасистемы, система автоматического торможения, система удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, а также камера на «540 градусов», которая позволяет заглянуть во время движения даже под автомобиль.
Новый Changan CS55 Plus в Китае оказался заметно дороже предшественника, пишут Китайские автомобили. Цены начинаются от 107 тысяч юаней вместо прежних 93 тысяч (1,21 млн и 1,05 млн рублей соответственно). Это объясняется, в первую очередь, отсутствием у новинки версий с механической коробкой передач. Кроссовер CS55 Plus обязательно появится в России, причем премьера ожидается уже в этом году. А пока дилеры Changan продают CS55 по цене от 1,5 млн рублей.
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