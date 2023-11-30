Названы два нарушения ПДД, за которые водителя не оштрафуют
Также инспекторы ДПС практически никогда не выписывают штрафов за невключенные указатели поворота. Обязанность водителя пользоваться поворотниками при выполнении маневра прописана в ПДД, но на практике постановлений по этой статье нет. «Это такая же редкость, как динозавра встретить», – резюмировал Антон Шапарин.
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29.11.2023, 22:19
ГИБДД уже готовит рейды «Зимняя резина»
В сентябре вступил в силу новый перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Среди прочего он категорически запрещает ездить с 1 декабря до конца календарной зимы на летней резине. Нарушителей будут штрафовать.Читать далее
-
29.11.2023, 15:57
В Пулково до минимума сократят время подачи такси
Администрация петербургского аэропорта Пулково расширяет сотрудничество с агрегатором такси Яндекс Go. После вызова машина будет подана клиенту практически моментально.Читать далее
-
29.11.2023, 15:12
Дилеры начинают принимать предзаказы на очень злой внедорожник: рама, больше 800 «лошадей» и дорожный просвет 326 мм
В салонах российских дилеров Voyah в декабре начнут принимать предварительные заказы на 5-метровый ультрапремиальный внедорожник M-Hero, который сочетает роскошь салона с впечатляющей проходимостью.Читать далее
-
29.11.2023, 13:55
ТОП-3 российских новинок 2024 года, которым не нужен бензин
Российские автопроизводители, следуя за мировой модой на электромобили, активно разрабатывают свои модели. В следующем году ожидается премьера сразу трех электрокаров от разных отечественных брендов.Читать далее
-
29.11.2023, 11:36
Эксперты рассказали об опасностях дистанционного прогрева двигателя
Дистанционный запуск двигателя – функция, всю прелесть которой водители могут оценить зимой. Нажав из дома кнопку в смартфоне или на брелоке, можно завести мотор и через какое-то время сесть уже в теплую машину. Но эксперты нашли сразу 5 причин пользоваться автозапуском с осторожностью.Читать далее
-
29.11.2023, 07:26
Беспилотники на М-11: Минтранс раскрыл статистику ДТП
В июне 2023 года на платной автомагистрали М-11 «Нева» начались испытания беспилотных грузовиков. За это время автомобили проехали более 600 тысяч километров и перевезли свыше 11 тысяч тонн груза.Читать далее
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