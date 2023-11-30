Названы два нарушения ПДД, за которые водителя не оштрафуют

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Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин рассказал в интервью «Газете.Ru» , за какие правонарушения сотрудники ГИБДД обычно не штрафуют водителей. Первое – это нечитаемый номер автомобиля. Обычно инспекторы лишь указывают водителю на проблему и дают возможность оттереть или смыть грязь на месте. Однако, это не касается случаев, когда номер замазан грязью намеренно.

Также инспекторы ДПС практически никогда не выписывают штрафов за невключенные указатели поворота. Обязанность водителя пользоваться поворотниками при выполнении маневра прописана в ПДД, но на практике постановлений по этой статье нет. «Это такая же редкость, как динозавра встретить», – резюмировал Антон Шапарин.

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