Названы финалисты глобальной премии Автомобиль года
Фото: WCOTY
В финал конкурса вышли в этом году не десять, а одиннадцать автомобилей. Два из них – это соплатформенные спорткары Toyota GR 86 и Subaru BRZ. Кроме них за титул лучшего автомобиля в мире поборются:
Audi Q4 e‑tron
Cupra Formentor
Ford Mustang Mach‑E
Genesis G70
Honda Civic
Ioniq 5
Hyundai Tucson
Kia EV6
Lexus NX
Audi e‑tron GT
BMW iX
Ford Mustang Mach‑E
Ioniq 5
Mercedes-Benz EQS
В номинации «Лучший городской автомобиль» также осталось пять претендентов:
Dacia Sandero
Opel Mokka
Renault Kiger
Toyota Yaris Cross
Volkswagen Taigun.
За титул лучшего премиального автомобиля продолжат борьбу:
Audi Q5 Sportback
BMW iX
Genesis GV70
Mercedes-Benz EQS
Volvo C40 Recharge
Лучший спорткар года предстоит определить из:
Audi e‑tron GT
BMW M3/M4
Porsche 911 GT3
Toyota GR86/Subaru BRZ
Volkswagen Golf GTI/R
В состав жюри премии WCOTY-2022 входят 103 автомобильных журналиста из 33 стран мира. Россию в этом году представляют: Дмитрий Баринов и Виталий Тищенко. Обладателя Гран-при и победителя в каждой номинации назовут через два месяца – 13 апреля в Нью-Йорке. В прошлом году победу одержал электрический Volkswagen ID.4.
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- 1 430 000 РFord Focus 2017 в Москве
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- 1 040 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 250 000 РBMW 5 серия 2011 в Москве
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- 1 050 000 РMercedes E-класс 2010 в Москве
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