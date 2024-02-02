Названы финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года». Список из 10 моделей

На звание Лучшего автомобиля в мире в 2024 году претендуют десять моделей: три «корейца», три «японца», два «европейца», один «американец» и один «китаец». Список претендентов на Гран-при выглядит следующим образом (в алфавитном порядке):

Ранее мы писали Лучшим американским автомобилем стал «японец», а лучшим кроссовером – «кореец» Жюри ежегодной премии «Автомобиль года в Северной Америке» назвало имена победителей в каждой из трех номинаций: ... Читать далее

BYD Seal Ford Bronco Hyundai Kona/Kona Electric Hyundai Santa Fe Kia EV9 Mazda CX-90 Subaru Crosstrek Toyota Prius Volkswagen ID.7 Volvo EX30

По традиции, жюри определит также победителей в каждой из пяти дополнительных номинаций. За звание автомобиля с Лучшим дизайном поборются: Ferrari Purosangue, Ford Bronco, Toyota Prius, Volvo EX30 и Zeekr X.

Лучший электрокар выберут из BMW i5, Kia EV9, Mercedes-Benz EQE, Volkswagen ID.7 и Volvo EX30. Напомним, что у Kia EV9 уже есть титул лучшего электрокара Северной Америки и Автомобиля года этого же региона.

Пять претендентов осталось в номинации Лучший премиальный автомобиль: BMW 5-Series/i5, Lexus LM, Mercedes CLE, Mercedes E-Class и электрический Mercedes EQE.

Столько же номинантов в категории Лучший спортивный автомобиль: BMW M2, BMW XM, Ferrari Purosangue, Hyundai Ioniq 5 N и Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid.

В номинации Лучший городской автомобиль борьбу продолжат Abarth 500e, BYD Dolphin, Lexus LBX, Suzuki Fronx и Volvo EX30. Победителей в каждой номинации и обладателя Гран-при назовут накануне Нью-Йоркского автосалона 27 марта.

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