Названы финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года». Список из 10 моделей
Фото: Kia
На звание Лучшего автомобиля в мире в 2024 году претендуют десять моделей: три «корейца», три «японца», два «европейца», один «американец» и один «китаец». Список претендентов на Гран-при выглядит следующим образом (в алфавитном порядке):
- BYD Seal
- Ford Bronco
- Hyundai Kona/Kona Electric
- Hyundai Santa Fe
- Kia EV9
- Mazda CX-90
- Subaru Crosstrek
- Toyota Prius
- Volkswagen ID.7
- Volvo EX30
По традиции, жюри определит также победителей в каждой из пяти дополнительных номинаций. За звание автомобиля с Лучшим дизайном поборются: Ferrari Purosangue, Ford Bronco, Toyota Prius, Volvo EX30 и Zeekr X.
Лучший электрокар выберут из BMW i5, Kia EV9, Mercedes-Benz EQE, Volkswagen ID.7 и Volvo EX30. Напомним, что у Kia EV9 уже есть титул лучшего электрокара Северной Америки и Автомобиля года этого же региона.
Пять претендентов осталось в номинации Лучший премиальный автомобиль: BMW 5-Series/i5, Lexus LM, Mercedes CLE, Mercedes E-Class и электрический Mercedes EQE.
Столько же номинантов в категории Лучший спортивный автомобиль: BMW M2, BMW XM, Ferrari Purosangue, Hyundai Ioniq 5 N и Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid.
В номинации Лучший городской автомобиль борьбу продолжат Abarth 500e, BYD Dolphin, Lexus LBX, Suzuki Fronx и Volvo EX30. Победителей в каждой номинации и обладателя Гран-при назовут накануне Нью-Йоркского автосалона 27 марта.
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Тяжесть повреждений при ДТП напрямую зависит от массы автомобиля. Исследователи из Университета Небраски в Линкольне решили проверить, насколько большую опасность представляют на дороге тяжелые электрические внедорожники.Читать далее
-
02.02.2024, 14:17
Российские водители назвали самые желанные опции в автомобиле. Список
Каршеринг-сервис Ситидрайв спросил водителей о самых важных автомобильных опциях. Выяснилось, что к оснащению личных и каршеринговых автомобилей люди предъявляют разные требования. Самая важная опция для прокатной машины не вошла даже в ТОП-7 опций для личного автомобиля.Читать далее
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02.02.2024, 11:43
Пожилой водитель на Kia Rio пошел в лобовую на автобус. Авария попала на видео
Ранним утром на одной из петербургских улиц произошла странная авария. По пустой дороге с четырехполосным движением и двойной сплошной линией легковушка уверенно ехала по встречке, где лоб в лоб протаранила городской автобус.Читать далее
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02.02.2024, 08:12
Взгляните на кабину нового тягача МАЗ: раковина, стол и одна дверь
По заказу Минского автозавода компания Unimo разработала кабину концептуального тягача MAZ-X. Дизайнеры дали волю фантазии и сломали все стереотипы. Привыкнуть к таким новациям дальнобойщикам со стажем будет непросто.Читать далее
-
02.02.2024, 07:36
На тоннели для жаб власти потратили из бюджета 50 млн рублей
Политики из партии «зеленых», обеспокоенные сокращение популяции жаб, построили для них из стали и бетона четыре подземных перехода, которые обошлись налогоплательщикам в круглую сумму.Читать далее
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