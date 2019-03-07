7 марта 2019, 00:02

Названы финалисты премии Лучший автомобиль года в мире

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На специальном мероприятии, которое прошло в рамках Женевского автосалона, оргкомитет всемирной премии «Автомобиль года» (WCOTY 2019) огласил тройки финалистов по каждой из шести номинаций. Имена победителей узнаем в конце апреля в Нью-Йорке.
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К февралю из 35 участников нынешней премии оставили 10 моделей в главной номинации и по 5 автомобилей в пяти специальных категориях: «Представительский автомобиль», «Спорткар», «Городской автомобиль», «Зеленый автомобиль» и «Дизайн». Сейчас списки номинантов сократили до трех в каждой группе. Шорт-лист выглядит следующим образом:

Автомобиль года
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Оргкомитет премии «Лучший автомобиль года в мире» (WCOTY 2019) опубликовал список претендентов по пяти номинациям ...
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Audi e-tron
Jaguar I-Pace
Volvo S60/V60

Городской автомобиль
Hyundai AH2 / Santro
Kia Soul
Suzuki Jimny

Представительский автомобиль
Audi A7
Audi Q8
BMW 8 Series

Спорткар
Aston Martin Vantage
McLaren 720S
Mercedes-Benz AMG 4-Door Coupe

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Зеленый автомобиль
Audi e-tron
Hyundai Nexo
Jaguar I-Pace

Дизайн
Jaguar I-Pace
Suzuki Jimny
Volvo XC40

Самая представительная «делегация» в этом году у компании Audi. В число финалистов вошли сразу три модели марки: Audi e-tron, Audi A7 и Audi Q8. По две модели у Hyundai и Volvo. Честь японского автопрома в этом году отстаивает только Suzuki Jimny. Зато в шорт-лист попали сразу три британские марки: Jaguar, Aston Martin и McLaren.

Имена обладателя Гран-при и победителей в 5 специальных номинациях назовут на мотор-шоу в Нью-Йорке в апреле. В прошлом году Лучшим автомобилем года в мире стал кроссовер Volvo XC60, который опередил Mazda CX-5 и Range Rover Velar. Лучшим городским автомобилем назвали хэтчбек Volkswagen Polo, представительским - Audi A8, спорткаром - BMW M5. Самым экологичным стал Nissan Leaf, а приз за лучший дизайн взял Range Rover Velar.


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Названы финалисты премии Лучший автомобиль года в мире
К февралю из 35 участников нынешней премии оставили 10 моделей в главной номинации и по 5 автомобилей в пяти специальных категориях: «Представительский автомобиль», «Спорткар», «Городской автомобиль», «Зеленый автомобиль» и «Дизайн». Сейчас списки номинантов сократили до трех в каждой группе. Шорт-лист выглядит следующим образом:Автомобиль года{{material_124509}}• Audi e-tron• Jaguar I-Pace• Volvo S60/V60Городской автомобиль• Hyundai AH2 / Santro• Kia Soul• Suzuki JimnyПредставительский автомобиль• Audi A7• Audi Q8• BMW 8 SeriesСпорткар• Aston Martin Vantage• McLaren 720S• Mercedes-Benz AMG 4-Door Coupe{{material_122924}}Зеленый автомобиль• Audi e-tron• Hyundai Nexo• Jaguar I-PaceДизайн• Jaguar I-Pace• Suzuki Jimny• Volvo XC40Самая представительная «делегация» в этом году у компании Audi. В число финалистов вошли сразу три модели марки: Audi e-tron, Audi A7 и Audi Q8. По две модели у Hyundai и Volvo. Честь японского автопрома в этом году отстаивает только Suzuki Jimny. Зато в шорт-лист попали сразу три британские марки: Jaguar, Aston Martin и McLaren.Имена обладателя Гран-при и победителей в 5 специальных номинациях назовут на мотор-шоу в Нью-Йорке в апреле. В прошлом году Лучшим автомобилем года в мире стал кроссовер Volvo XC60, который опередил Mazda CX-5 и Range Rover Velar. Лучшим городским автомобилем назвали хэтчбек Volkswagen Polo, представительским - Audi A8, спорткаром - BMW M5. Самым экологичным стал Nissan Leaf, а приз за лучший дизайн взял Range Rover Velar.
2019-03-07
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