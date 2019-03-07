7 марта 2019, 00:02
Названы финалисты премии Лучший автомобиль года в мире
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На специальном мероприятии, которое прошло в рамках Женевского автосалона, оргкомитет всемирной премии «Автомобиль года» (WCOTY 2019) огласил тройки финалистов по каждой из шести номинаций. Имена победителей узнаем в конце апреля в Нью-Йорке.
К февралю из 35 участников нынешней премии оставили 10 моделей в главной номинации и по 5 автомобилей в пяти специальных категориях: «Представительский автомобиль», «Спорткар», «Городской автомобиль», «Зеленый автомобиль» и «Дизайн». Сейчас списки номинантов сократили до трех в каждой группе. Шорт-лист выглядит следующим образом:
Автомобиль года
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Оргкомитет премии «Лучший автомобиль года в мире» (WCOTY 2019) опубликовал список претендентов по пяти номинациям ...Читать далее
• Jaguar I-Pace
• Volvo S60/V60
Городской автомобиль
• Hyundai AH2 / Santro
• Kia Soul
• Suzuki Jimny
Представительский автомобиль
• Audi A7
• Audi Q8
• BMW 8 Series
Спорткар
• Aston Martin Vantage
• McLaren 720S
• Mercedes-Benz AMG 4-Door Coupe
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• Audi e-tron
• Hyundai Nexo
• Jaguar I-Pace
Дизайн
• Jaguar I-Pace
• Suzuki Jimny
• Volvo XC40
Самая представительная «делегация» в этом году у компании Audi. В число финалистов вошли сразу три модели марки: Audi e-tron, Audi A7 и Audi Q8. По две модели у Hyundai и Volvo. Честь японского автопрома в этом году отстаивает только Suzuki Jimny. Зато в шорт-лист попали сразу три британские марки: Jaguar, Aston Martin и McLaren.
Имена обладателя Гран-при и победителей в 5 специальных номинациях назовут на мотор-шоу в Нью-Йорке в апреле. В прошлом году Лучшим автомобилем года в мире стал кроссовер Volvo XC60, который опередил Mazda CX-5 и Range Rover Velar. Лучшим городским автомобилем назвали хэтчбек Volkswagen Polo, представительским - Audi A8, спорткаром - BMW M5. Самым экологичным стал Nissan Leaf, а приз за лучший дизайн взял Range Rover Velar.
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