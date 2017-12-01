1 декабря 2017, 13:46
Названы финалисты североамериканской премии «Автомобиль года 2018»
В рамках проходящего в Лос-Анджелесе международного автосалона традиционно выбрали финалистов конкурса на звание лучшего автомобиля года – North American Car and Truck/Utility of the Year 2018. Сенсацией стало то, что на этот раз в список не попал ни один «немец».
В жюри этого престижного конкурса входят 60 наиболее авторитетных журналистов из десятков стран мира, работающих в автомобильной тематике. Премия присуждается машинам в трех категориях: «легковой автомобиль», «внедорожник/пикап» и «кроссовер».
Ранее мы писали
Лидеры рынка названы в рамках автомобильного салона в Нью-Йорке. В числе призеров также модели BMW, Mercedes ...Читать далее
В шорт-лист финалистов на звание лучшего легкового автомобиля вошли: Honda Accord, Kia Stinger и Toyota Camry. Эти модели оставили позади Alfa Romeo Giulia, Audi A5 Sportback, BMW 5-Series, Hyundai Ioniq, Kia Rio, Lexus LC500, Porsche Panamera и Subaru Impreza.
Три финалиста в новой категории «кроссовер/минивен»: Alfa Romeo Stelvio, Honda Odyssey и Volvo XC60. Аутсайдерами стали такие претенденты, как Audi Q5, BMW X3, Buick Enclave, Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse, Jeep Compass, Kia Niro, Land Rover Discovery, Mazda CX-5, Subaru Crosstrek, Volkswagen Atlas и Volkswagen Tiguan.
Финалистами в номинации «внедорожник/пикап» стали только Chevrolet Colorado ZR2, Ford Expedition и Lincoln Navigator.
Напомним, что по традиции абсолютные победители будут названы на первом в наступающем 2018 году мотор-шоу, которое пройдёт в Детройте с 13 по 28 января.
Читайте по теме
Полвека назад система впрыска топлива стала электронной
01.12.2017, 11:01
В Москве презентован новый Lexus LS
29.11.2017, 09:39
Россия и электрокары. Есть ли будущее у экологичных машин?
29.11.2017, 08:57
Для чего дороге слой геотекстиля?
27.11.2017, 09:12
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
26.11.2017, 18:26
Что делать в дороге при признаках обморожения
24.11.2017, 11:59
Читайте по теме
Полвека назад система впрыска топлива стала электронной
01.12.2017, 11:01
В Москве презентован новый Lexus LS
29.11.2017, 09:39
Россия и электрокары. Есть ли будущее у экологичных машин?
29.11.2017, 08:57
Для чего дороге слой геотекстиля?
27.11.2017, 09:12
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
26.11.2017, 18:26
Что делать в дороге при признаках обморожения
24.11.2017, 11:59
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Здравствуйте хочу купить в Москве Alfa Romeo на автомате c пробегом т.к новые в салоне не найти и хочу обратиться к компаниям которые занимаются подборами автомобилей, слышал что в Москве их достаточно много, поссоветуйте подобные компании?Знакомые советуют обратиться либо в автоподбор.рф либо в Carvizor ...
Здравствуйте! помогите плиз разблокировать фиеста 2002г. книжка потерялась. серийный номер M012978
Почему оба варианта в 19 вопросе считаются правильными?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное