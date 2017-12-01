1 декабря 2017, 13:46

Названы финалисты североамериканской премии «Автомобиль года 2018»

В рамках проходящего в Лос-Анджелесе международного автосалона традиционно выбрали финалистов конкурса на звание лучшего автомобиля года – North American Car and Truck/Utility of the Year 2018. Сенсацией стало то, что на этот раз в список не попал ни один «немец».
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  Названы финалисты североамериканской премии «Автомобиль года 2018» Названы финалисты североамериканской премии «Автомобиль года 2018» Названы финалисты североамериканской премии «Автомобиль года 2018» Названы финалисты североамериканской премии «Автомобиль года 2018» Названы финалисты североамериканской премии «Автомобиль года 2018»
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В жюри этого престижного конкурса входят 60 наиболее авторитетных журналистов из десятков стран мира, работающих в автомобильной тематике. Премия присуждается машинам в трех категориях: «легковой автомобиль», «внедорожник/пикап» и «кроссовер».

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Правда, на этот раз название последней номинации расширили до «кроссовер/минивен», ввиду их «увеличивающейся важности для покупателей, автопроизводителей и всей индустрии в целом» (по мотивировке жюри).

В шорт-лист финалистов на звание лучшего легкового автомобиля вошли: Honda Accord, Kia Stinger и Toyota Camry. Эти модели оставили позади Alfa Romeo Giulia, Audi A5 Sportback, BMW 5-Series, Hyundai Ioniq, Kia Rio, Lexus LC500, Porsche Panamera и Subaru Impreza.

Три финалиста в новой категории «кроссовер/минивен»: Alfa Romeo Stelvio, Honda Odyssey и Volvo XC60. Аутсайдерами стали такие претенденты, как Audi Q5, BMW X3, Buick Enclave, Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse, Jeep Compass, Kia Niro, Land Rover Discovery, Mazda CX-5, Subaru Crosstrek, Volkswagen Atlas и Volkswagen Tiguan.

Финалистами в номинации «внедорожник/пикап» стали только Chevrolet Colorado ZR2, Ford Expedition и Lincoln Navigator.

Напомним, что по традиции абсолютные победители будут названы на первом в наступающем 2018 году мотор-шоу, которое пройдёт в Детройте с 13 по 28 января.

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Названы финалисты североамериканской премии «Автомобиль года 2018»
В жюри этого престижного конкурса входят 60 наиболее авторитетных журналистов из десятков стран мира, работающих в автомобильной тематике. Премия присуждается машинам в трех категориях: «легковой автомобиль», «внедорожник/пикап» и «кроссовер». {{material_118784}}Правда, на этот раз название последней номинации расширили до «кроссовер/минивен», ввиду их «увеличивающейся важности для покупателей, автопроизводителей и всей индустрии в целом» (по мотивировке жюри). В шорт-лист финалистов на звание лучшего легкового автомобиля вошли: Honda Accord, Kia Stinger и Toyota Camry. Эти модели оставили позади Alfa Romeo Giulia, Audi A5 Sportback, BMW 5-Series, Hyundai Ioniq, Kia Rio, Lexus LC500, Porsche Panamera и Subaru Impreza.Три финалиста в новой категории «кроссовер/минивен»: Alfa Romeo Stelvio, Honda Odyssey и Volvo XC60. Аутсайдерами стали такие претенденты, как Audi Q5, BMW X3, Buick Enclave, Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse, Jeep Compass, Kia Niro, Land Rover Discovery, Mazda CX-5, Subaru Crosstrek, Volkswagen Atlas и Volkswagen Tiguan.Финалистами в номинации «внедорожник/пикап» стали только Chevrolet Colorado ZR2, Ford Expedition и Lincoln Navigator. Напомним, что по традиции абсолютные победители будут названы на первом в наступающем 2018 году мотор-шоу, которое пройдёт в Детройте с 13 по 28 января.
2017-12-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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