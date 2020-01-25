25 января 2020, 18:46
Названы главные ошибки опытных водителей
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Молодые водители чувствуют себя неуверенно за рулем, чаще совершат ошибки, которые повышают риск аварии. По мере увеличения стажа уверенность в своих силах возрастает. Но иногда она переходит в излишнюю самоуверенность, которая может повлечь за собой неприятные последствия.
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К излишней уверенности можно отнести и несоблюдение интервала и дистанции. Важно оставлять себе побольше «жизненного» пространства. Дистанция особенно важна зимой, когда на скользкой дороге тормозной путь возрастает в разы. Еще одна распространенная ошибка – быстрая езда по разбитым дорогам. Принцип «больше скорость – меньше ям» справедлив лишь отчасти. Конечно, на более высокой скорости подвеска не успевает отрабатывать каждую яму, и машина, в целом, идет ровнее. Но фактически скоростная езда по плохим дорогам дает колоссальную нагрузку на колесные диски, резину, поворотные кулаки и ступичные подшипники. Водитель рискует порвать покрышку, погнуть диск и разбить подшипники.
Нередко даже опытные водители пренебрегают проверкой давления в шинах. А делать это надо регулярно. Перед каждой поездкой осматривать шины, а после резких скачков температуры проверять давление манометром. Ведь с резким похолоданием давление в шинах падает, поэтому колеса лучше подкачать до рекомендованных заводом-изготовителем значений. И последнее, не стоит забывать периодически смахивать или смывать грязь с передних фар и задних фонарей, а лобовое стекло протирать не только снаружи, но и изнутри.
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