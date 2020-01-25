Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
25 января 2020, 18:46

Названы главные ошибки опытных водителей

  • 1031
  • 0
 
Молодые водители чувствуют себя неуверенно за рулем, чаще совершат ошибки, которые повышают риск аварии. По мере увеличения стажа уверенность в своих силах возрастает. Но иногда она переходит в излишнюю самоуверенность, которая может повлечь за собой неприятные последствия.
Названы главные ошибки опытных водителей

 

Названы главные ошибки опытных водителей

 

Названы главные ошибки опытных водителей

 

Названы главные ошибки опытных водителей

Фото взято из открытых источников

Названы главные ошибки опытных водителей

Фото взято из открытых источников

Названы главные ошибки опытных водителей
Названы главные ошибки опытных водителей
Названы главные ошибки опытных водителей
Названы главные ошибки опытных водителей
Названы главные ошибки опытных водителей
Ранее мы писали
Очередная полезная инициатива вышла из-под пера депутатов думской фракции ЛДПР. Член комитета по физической ...
Читать далее
По мнению экспертов, проблемы начинаются у автолюбителей со стажем в 4 – 5 лет. Они уверены в собственных силах, чувствуют себя опытными искушенными водителями. Именно эта чрезмерная самоуверенность приводит к опасной беспечности. Журналисты «Российской газеты» назвали несколько основных ошибок опытных водителей. В числе главных из них – снижение внимания. Опытные водители позволяют себе отвлекаться от дороги. Находясь за рулем, они оживленно разговаривают по телефону или с пассажирами, едят, красятся или бреются, читают новости или пишут сообщения в мессенджерах, развлекаются с медиасистемой. Но аварийно-опасная ситуация может возникнуть на дороге внезапно, и водитель не успеет вовремя среагировать.

К излишней уверенности можно отнести и несоблюдение интервала и дистанции. Важно оставлять себе побольше «жизненного» пространства. Дистанция особенно важна зимой, когда на скользкой дороге тормозной путь возрастает в разы. Еще одна распространенная ошибка – быстрая езда по разбитым дорогам. Принцип «больше скорость – меньше ям» справедлив лишь отчасти. Конечно, на более высокой скорости подвеска не успевает отрабатывать каждую яму, и машина, в целом, идет ровнее. Но фактически скоростная езда по плохим дорогам дает колоссальную нагрузку на колесные диски, резину, поворотные кулаки и ступичные подшипники. Водитель рискует порвать покрышку, погнуть диск и разбить подшипники.

Нередко даже опытные водители пренебрегают проверкой давления в шинах. А делать это надо регулярно. Перед каждой поездкой осматривать шины, а после резких скачков температуры проверять давление манометром. Ведь с резким похолоданием давление в шинах падает, поэтому колеса лучше подкачать до рекомендованных заводом-изготовителем значений. И последнее, не стоит забывать периодически смахивать или смывать грязь с передних фар и задних фонарей, а лобовое стекло протирать не только снаружи, но и изнутри.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Как покрасить автомобиль?
Разве у нас в москве есть нормальные покрасчики, которые красят хорошо и по нормальной цене. по моему это фантастика, я когда искал где покрасить правую сторону, пол москвы объехал, еле нашел нормальных мастеров, но они уже к сожалению закрылись, что то между собой не поделили. Сейчас по отдельности ...
AlexTurin
Алан-Авто Lifan | отзывы
я здесь ремонтирую и все отлично, мне нравится https:// avtoservisaibolit.ru/
каприз
Транспортный центр | отзывы
Продажа грузовиков. От конкурентов выгодно отличаются наличием своей стоянки, где всю технику можно увидеть своими глазами, а не по каталогу, как у других. Можно выбрать не только грузовик, но и доп.оборудование, заказать апгрейд, доступны все виды работ. По деньгам недешево, по времени достаточно оперативно ...
Ерохин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
«Мотор-шоу-2005»: что нам показывали 15 лет назад
В России водители по-прежнему пьют за рулем
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 27 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 54 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названы главные ошибки опытных водителей
{{material_125636}}По мнению экспертов, проблемы начинаются у автолюбителей со стажем в 4 – 5 лет. Они уверены в собственных силах, чувствуют себя опытными искушенными водителями. Именно эта чрезмерная самоуверенность приводит к опасной беспечности. Журналисты «Российской газеты» назвали несколько основных ошибок опытных водителей. В числе главных из них – снижение внимания. Опытные водители позволяют себе отвлекаться от дороги. Находясь за рулем, они оживленно разговаривают по телефону или с пассажирами, едят, красятся или бреются, читают новости или пишут сообщения в мессенджерах, развлекаются с медиасистемой. Но аварийно-опасная ситуация может возникнуть на дороге внезапно, и водитель не успеет вовремя среагировать.К излишней уверенности можно отнести и несоблюдение интервала и дистанции. Важно оставлять себе побольше «жизненного» пространства. Дистанция особенно важна зимой, когда на скользкой дороге тормозной путь возрастает в разы. Еще одна распространенная ошибка – быстрая езда по разбитым дорогам. Принцип «больше скорость – меньше ям» справедлив лишь отчасти. Конечно, на более высокой скорости подвеска не успевает отрабатывать каждую яму, и машина, в целом, идет ровнее. Но фактически скоростная езда по плохим дорогам дает колоссальную нагрузку на колесные диски, резину, поворотные кулаки и ступичные подшипники. Водитель рискует порвать покрышку, погнуть диск и разбить подшипники.Нередко даже опытные водители пренебрегают проверкой давления в шинах. А делать это надо регулярно. Перед каждой поездкой осматривать шины, а после резких скачков температуры проверять давление манометром. Ведь с резким похолоданием давление в шинах падает, поэтому колеса лучше подкачать до рекомендованных заводом-изготовителем значений. И последнее, не стоит забывать периодически смахивать или смывать грязь с передних фар и задних фонарей, а лобовое стекло протирать не только снаружи, но и изнутри.
2020-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калуга Архангельск Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.