Названы главные страхи при покупке подержанного автомобиля: ТОП-7 самых распространенных фобий
Кроме того, россияне опасаются, что автомобиль может находиться в розыске, иметь скрученный пробег, ограничения на регистрационные действия или скрытые дефекты. Об этом говорили от 32 до 45% потенциальных покупателей. Каждый третий опрошенный просто заявил, что боится, как бы продавец его не обманул.
Как выяснил 110KM.RU, женщины гораздо чаще мужчин боятся, что автомобиль может находиться в розыске (52% и 43% соответственно) и что их могут обмануть при сделке (41% и 30%). Кроме того, с возрастом люди начинают больше обращать внимание на историю автомобиля. В группе от 26 до 34 лет 68% переживают, что машина могла побывать в серьезном ДТП, а в группе от 45 до 55 лет таких уже 83%.
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