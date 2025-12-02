Какие поколения Subaru чаще всего страдали от перегрева и дорогого ремонта – удивительные факты

Названы годы выпуска Subaru с самыми частыми проблемами с прокладкой ГБЦ

Некоторые Subaru конца 90-х и начала 2010-х прославились массовыми поломками прокладки ГБЦ. Водители сталкивались с перегревом и дорогостоящим ремонтом. Проблема затрагивала в основном атмосферные моторы 2.5. В новых моделях ее удалось устранить. Узнайте, какие годы оказались самыми не удачными.

Некоторые Subaru конца 90-х и начала 2010-х прославились массовыми поломками прокладки ГБЦ. Водители сталкивались с перегревом и дорогостоящим ремонтом. Проблема затрагивала в основном атмосферные моторы 2.5. В новых моделях ее удалось устранить. Узнайте, какие годы оказались самыми не удачными.

Автомобили Subaru давно считаются символом надежности, но в истории марки были и непростые периоды. Владельцы машин конца 90-х и начала 2010-х годов хорошо помнят, как часто обсуждалась тема выхода из строя прокладки головки блока цилиндров. Эта деталь стала настоящей головной болью для многих, ведь ее замена обходилась в круглую сумму — от 95 000 до 200 000 рублей, в зависимости от модели и сложности повреждений. Если вовремя не заметить проблему, последствия могли быть катастрофическими: перегрев двигателя, смешивание масла и антифриза, а иногда и капитальный ремонт мотора.

Первые массовые случаи поломок пришлись на мотор EJ25, который появился в 1996 году. Именно этот двигатель получил репутацию одного из самых неудачных в истории марки. В зону риска попали Subaru Outback, Legacy GT и LSi 1996–1999 годов, а также Forester и Impreza 1998 года выпуска. Чтобы снизить количество обращений в сервис, производитель уже в 1997 году начал устанавливать многослойные стальные прокладки, но полностью проблему это не решило.

В начале 2000-х ситуация повторилась с моторами EJ251, EJ252 и EJ253 объемом 2,5 литра. На этот раз инженеры перешли с двухвальной схемы на одновальную, но это не спасло от новых неприятностей. В этих двигателях чаще возникали внешние протечки между блоком и головкой, из-за чего масло и охлаждающая жидкость могли смешиваться. Это приводило к снижению смазки и ускоренному износу внутренних деталей. В список проблемных моделей попали Legacy 2000–2009 годов, Baja 2003–2006, Forester 1999–2010, Outback 2000–2009 и Impreza 1999–2011 годов выпуска.

Наибольший риск был у атмосферных 2,5-литровых двигателей. В других моторах Subaru такие поломки встречались значительно реже. Обычно прокладка выходила из строя на пробеге от 190 до 250 тысяч км, но иногда неприятности случались и раньше.

Распознать надвигающуюся беду можно по нескольким признакам: двигатель начинает перегреваться, на стыке блока и головки появляются следы масла, а под машиной — лужи масла или антифриза. В редких случаях в моторе образуется эмульсия, а из выхлопной трубы идет белый дым. Все это — сигналы, что пора ехать в сервис, иначе ремонт может обойтись в сумму, сравнимую со стоимостью подержанного автомобиля.

По мнению специалистов, в новых поколениях Subaru проблема с прокладками была решена еще более десяти лет назад. Владельцам старых машин рекомендуют при ремонте переходить на многослойные стальные прокладки — это помогает избежать повторных поломок и продлить срок службы двигателя.