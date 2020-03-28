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28 марта 2020, 14:57

Названы интересные функции автомобилей, о которых многие даже не догадываются

  • 2008
  • 0
Фото: zr.ru
Современный автомобиль – это не просто средство передвижения. Автопроизводители постоянно совершенствуют свои модели, дополняя их новыми полезными опциями и функциями. Но далеко не все автовладельцы внимательно читают инструкцию по эксплуатацию и даже не догадываются о некоторых интересных «фишках» своих машин.
Названы интересные функции автомобилей о которых многие даже не догадываются

 

Названы интересные функции автомобилей о которых многие даже не догадываются

 

Названы интересные функции автомобилей о которых многие даже не догадываются

Фото: drive2

Названы интересные функции автомобилей о которых многие даже не догадываются

Фото: mag.auto.ru

Названы интересные функции автомобилей о которых многие даже не догадываются

Фото: fastmb.ru

Названы интересные функции автомобилей о которых многие даже не догадываются

Фото взято из открытых источников

Названы интересные функции автомобилей о которых многие даже не догадываются
Названы интересные функции автомобилей о которых многие даже не догадываются
Названы интересные функции автомобилей о которых многие даже не догадываются
Названы интересные функции автомобилей о которых многие даже не догадываются
Названы интересные функции автомобилей о которых многие даже не догадываются
Названы интересные функции автомобилей о которых многие даже не догадываются
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Редакция издания speedme.ru собрала интересные и нужные опции, которые присутствуют в некоторых автомобилях, но о которых не знают владельцы. Например, на приборной панели большинства автомобилей имеется индикатор, подсказывающий, с какой стороны расположен лючок топливного бака. Индикатор в виде стрелки-треугольника обычно расположен рядом со значком «бензоколонки» у шкалы топлива.

Еще одна полезная «фишка» - держатель крышки топливного бака, встроенный в крышку лючка. При заправке можно, открутив крышку бака, аккуратно закрепить ее, а не бросать болтающейся. Некоторые автопроизводители предусмотрели держатели для парковочных талонов. Обычно это прозрачные пластиковые клипсы с двух сторон ветрового стекла. Часто в автомобилях есть масса потайных отсеков для хранения. Они вырезаны в пространстве для ног, встроены под полом багажника или спрятаны под сиденьями. А у последних моделей Cadillac отсек скрывается в центральной консоли.

Многие современные автомобили оснащены рядом полезных электронных датчиков и функций. Они выдают предупреждения об угрозе обледенения дороги или об усталости водителя. Еще одна опция – возможность открыть багажник без рук. Достаточно провести ногой под бампером. Система бесключевого доступа имеет один недостаток – в машину не попасть, если села батарейка в брелоке. Но некоторые автопроизводители предусмотрели на такой случай «вариант Б»: обычный небольшой металлический или пластиковый ключ, спрятанный в брелоке.

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Названы интересные функции автомобилей, о которых многие даже не догадываются
{{material_126072}}Редакция издания speedme.ru собрала интересные и нужные опции, которые присутствуют в некоторых автомобилях, но о которых не знают владельцы. Например, на приборной панели большинства автомобилей имеется индикатор, подсказывающий, с какой стороны расположен лючок топливного бака. Индикатор в виде стрелки-треугольника обычно расположен рядом со значком «бензоколонки» у шкалы топлива.Еще одна полезная «фишка» - держатель крышки топливного бака, встроенный в крышку лючка. При заправке можно, открутив крышку бака, аккуратно закрепить ее, а не бросать болтающейся. Некоторые автопроизводители предусмотрели держатели для парковочных талонов. Обычно это прозрачные пластиковые клипсы с двух сторон ветрового стекла. Часто в автомобилях есть масса потайных отсеков для хранения. Они вырезаны в пространстве для ног, встроены под полом багажника или спрятаны под сиденьями. А у последних моделей Cadillac отсек скрывается в центральной консоли.Многие современные автомобили оснащены рядом полезных электронных датчиков и функций. Они выдают предупреждения об угрозе обледенения дороги или об усталости водителя. Еще одна опция – возможность открыть багажник без рук. Достаточно провести ногой под бампером. Система бесключевого доступа имеет один недостаток – в машину не попасть, если села батарейка в брелоке. Но некоторые автопроизводители предусмотрели на такой случай «вариант Б»: обычный небольшой металлический или пластиковый ключ, спрятанный в брелоке.
2020-03-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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