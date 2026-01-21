Какие марки из Поднебесной требуют особого внимания — эксперты удивили результатами

21 января 2026, 17:07
Названы китайские автомобили, которые быстрее всего начинают ржаветь на российских дорогах
Названы китайские автомобили, которые быстрее всего начинают ржаветь на российских дорогах
Свежие данные дилеров раскрыли неожиданных лидеров по уязвимости к коррозии. Некоторые китайские авто теряют защиту уже в первые годы. Почему это происходит и что делать владельцам - в нашем материале.
В последние годы российский рынок буквально наводнен китайскими автомобилями. Они быстро завоевали популярность благодаря доступной цене и современному оснащению. Однако, как выяснилось, не все модели из Поднебесной одинаково хорошо переносят российские климатические условия. По информации издания Motor.ru, дилерский холдинг Fresh провел собственное исследование и выявил неожиданных аутсайдеров по стойкости к коррозии.
В центре внимания оказались автомобили марок Lifan и Dongfeng. Именно эти бренды, по мнению специалистов, чаще других сталкиваются с проблемой преждевременного появления ржавчины. Причина кроется в недостаточном цинковании кузова и слабом лакокрасочном покрытии. Особенно уязвимыми остаются такие элементы, как днище и колесные арки - они зачастую не имеют дополнительной защиты, что ускоряет процесс коррозии.
По словам операционного директора маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, худшую стойкость к коррозии продемонстрировал GAC GS4: кузов этого автомобиля вовсе не имеет цинкового покрытия, что делает его особенно подверженным ржавчине. При этом у Jetta VS7 часть элементов всё же оцинкована, однако значительная доля кузова остаётся без какой-либо специальной антикоррозийной защиты.
Эксперты отмечают, что на некоторых моделях краска начинает отслаиваться уже через пару лет эксплуатации. В условиях российских зим, с их обилием реагентов и перепадами температур, это становится настоящей проблемой для владельцев. Впрочем, ситуация не безнадежна: производители активно работают над улучшением технологий антикоррозийной обработки.
Так, новые поколения автомобилей Tank, Great Wall, Haval, Geely, FAW, Omoda, Changan, Exeed и Chery демонстрируют заметный прогресс. Улучшенные методы цинкования и более качественные лакокрасочные материалы позволяют этим маркам постепенно сокращать отставание от конкурентов. Тем не менее, даже самые современные китайские авто не всегда полностью адаптированы к российским реалиям.
Евгений Житнухин подчеркивает: состояние кузова напрямую влияет на срок службы машины и ее стоимость на вторичном рынке. Владельцам рекомендуется не полагаться только на заводскую защиту, а рассмотреть возможность дополнительной антикоррозийной обработки. Особенно это актуально для тех, кто планирует эксплуатировать автомобиль дольше трех-четырех лет.
Интересно, что, несмотря на все усилия производителей, проблема коррозии остается одной из самых острых для китайских автомобилей в России. В условиях сурового климата и агрессивных дорожных реагентов даже небольшие недочеты в защите могут привести к серьезным последствиям. Впрочем, как показывает практика, своевременное обслуживание и регулярная проверка состояния кузова способны значительно продлить жизнь автомобиля.
Ранее эксперты уже выделяли тройку самых устойчивых к ржавчине автомобилей стоимостью до 2,5 млн рублей. Однако, как показывает свежий опыт, даже среди новых моделей встречаются те, кто рискует потерять привлекательный внешний вид гораздо раньше ожидаемого срока.
