Какие подержанные китайские машины лучше обходить стороной — мнение эксперта

Названы китайские автомобили с пробегом, которые могут принести владельцам проблемы

Эксперт поделился мнением о рисках покупки китайских авто с пробегом. Некоторые модели могут удивить не только ценой, но и сложностями в эксплуатации. Не все бренды одинаково безопасны для покупки. Подробности - в нашем материале.

Покупка подержанного автомобиля - всегда лотерея, особенно если речь идет о китайских моделях, выпущенных в начале 2000-х и первой половине 2010-х годов. Как сообщает «Российская газета», Александр Ковалев, известный специалист в автомобильной сфере, обратил внимание на ряд нюансов, которые стоит учитывать при выборе таких машин.

В первую очередь, автомобили из Поднебесной, появившиеся на российском рынке в те годы, часто страдали от недостаточной антикоррозийной защиты. Коррозия могла появиться уже через пару лет эксплуатации, а кузовные детали быстро теряли товарный вид. Кроме того, найти запчасти для ремонта становилось настоящим испытанием - многие детали либо отсутствовали в продаже, либо стоили неоправданно дорого.

Особую осторожность Ковалев советует проявлять в отношении брендов, которые уже ушли с российского рынка. Среди них - Lifan, Hawtai, Zotye, Brilliance и другие. Сервисная поддержка для таких машин практически исчезла, а оригинальные комплектующие стали редкостью. Даже если автомобиль выглядит привлекательно по цене, его обслуживание может обернуться головной болью.

Ситуация с более современными китайскими автомобилями выглядит иначе, но и здесь не все так просто. Проблемы могут возникнуть не столько из-за качества сборки, сколько из-за нестабильного положения бренда на рынке. Например, Forthing T5 EVO - модель, которая привлекла внимание своей внешностью и оснащением, но развитие бренда идет медленно, и перспективы его присутствия в России остаются туманными.

Не стоит забывать и о марке Livan. Несмотря на разговоры о возможной локализации производства, бренд пока не смог закрепиться на рынке. Это означает, что покупатель рискует остаться без поддержки и запчастей в будущем. Аналогичная ситуация наблюдается с Kaiyi и SWM: громкие заявления на старте сменились затишьем, а автомобили этих марок постепенно исчезают с радаров.

Покупая подержанный китайский автомобиль, важно не только оценить его техническое состояние, но и задуматься о будущем обслуживании. Даже если машина кажется выгодной на первый взгляд, отсутствие запчастей и сервисной поддержки может превратить экономию в дополнительные расходы. Впрочем, рынок не стоит на месте, и новые игроки из Китая продолжают появляться, но к выбору стоит подходить с максимальной осторожностью.