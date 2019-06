Названы комплектации FAW Besturn X40

Премьера FAW Besturn X40 в Китае прошла в 2016 году, продажи начались в марте 2017 года. Его габаритные размеры: длина – 4 310 мм, ширина – 1 780 мм, высота – 1 680 мм, колёсная база – 2 600 мм. Дорожный просвет равен 180 мм. Кроссовер получил заднюю полузависимую подвеску и безальтернативный передний привод. Новинка будет конкурировать в одном сегменте с Renault Kapture и Hyundai Creta. Сборку наладят на заводе «Автотор» в Калининграде.Покупатели смогут выбирать из трех комплектаций: МТ Сomfort, MT Luxury и AT Luxury. Бензиновый «атмосферник» объемом 1,6 литра и мощностью 108 л.с. может работать в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом» Aisin. Список базового оборудования включает 4 подушки безопасности, галогенные фары головного света, ДХО и светодиодные задние фонари, 17-дюймовые литые колесные диски, электропакет боковых зеркал, задние парктроники. В салоне – кондиционер, отделка кожзамом и 8-дюймовый сенсорный экран медиасистемы. Среди электронных систем безопасности - ABS, EBA, EBD, TCS.На следующем уровне MT Luxury дополнительно появляются системы курсовой устойчивости ESP и система помощи при старте на подъеме HAS, камера заднего вида и функция задержки выключения головного света Follow me home. В качестве опции покупателям здесь доступен люк, рейлинги, светодиодные ходовые огни, бесключевой доступ в автомобиль и запуск двигателя кнопкой, круиз-контроль и мультируль. Топовый FAW Besturn X40 в комплектации АТ Luxury отличается лишь наличием АКПП вместо механической коробки.

2019-06-03