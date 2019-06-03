3 июня 2019, 17:02

Названы комплектации FAW Besturn X40

  • 4630
  • 0
Компания FAW рассказала подробнее о компактном кроссовере Besturn X40, продажи которого в России стартуют в июне 2019 года. Отечественным покупателям предложат три комплектации. Цены пообещали назвать чуть позже.
Названы комплектации FAW Besturn X40
Названы комплектации FAW Besturn X40
Названы комплектации FAW Besturn X40
Названы комплектации FAW Besturn X40
Названы комплектации FAW Besturn X40
Названы комплектации FAW Besturn X40
Названы комплектации FAW Besturn X40
Названы комплектации FAW Besturn X40
Названы комплектации FAW Besturn X40
Названы комплектации FAW Besturn X40
Ранее мы писали
Компания FAW определилась с площадкой, на которой будут выпускать кроссоверы Besturn X40. По предварительной ...
Читать далее
Премьера FAW Besturn X40 в Китае прошла в 2016 году, продажи начались в марте 2017 года. Его габаритные размеры: длина – 4 310 мм, ширина – 1 780 мм, высота – 1 680 мм, колёсная база – 2 600 мм. Дорожный просвет равен 180 мм. Кроссовер получил заднюю полузависимую подвеску и безальтернативный передний привод. Новинка будет конкурировать в одном сегменте с Renault Kapture и Hyundai Creta. Сборку наладят на заводе «Автотор» в Калининграде.

Покупатели смогут выбирать из трех комплектаций: МТ Сomfort, MT Luxury и AT Luxury. Бензиновый «атмосферник» объемом 1,6 литра и мощностью 108 л.с. может работать в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом» Aisin. Список базового оборудования включает 4 подушки безопасности, галогенные фары головного света, ДХО и светодиодные задние фонари, 17-дюймовые литые колесные диски, электропакет боковых зеркал, задние парктроники. В салоне – кондиционер, отделка кожзамом и 8-дюймовый сенсорный экран медиасистемы. Среди электронных систем безопасности - ABS, EBA, EBD, TCS.

На следующем уровне MT Luxury дополнительно появляются системы курсовой устойчивости ESP и система помощи при старте на подъеме HAS, камера заднего вида и функция задержки выключения головного света Follow me home. В качестве опции покупателям здесь доступен люк, рейлинги, светодиодные ходовые огни, бесключевой доступ в автомобиль и запуск двигателя кнопкой, круиз-контроль и мультируль. Топовый FAW Besturn X40 в комплектации АТ Luxury отличается лишь наличием АКПП вместо механической коробки.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Тест-драйв FAW Besturn B50
14.05.2013, 23:12
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Тест-драйв FAW Besturn B50
14.05.2013, 23:12
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум FAW CA 3252
Цитата:| Кому: kid011
ilgiz17@B\bk.ru
Форум FAW Vita
Помогите пожалуйста!) Какой диаметр колонок у виты в базовой комплектации?
татьяна
Форум FAW V5
какой аккумулятор на фав в5 геливый или кислотный?
игорь
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы ФАВ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Над таксистами в России усилят контроль
Renault Arkana: до старта продаж осталось несколько недель
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа FAW Besturn X40
Объявления о продаже FAW Besturn X40
Рейтинг по классам
Класс С
Lancia Delta и еще 70 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названы комплектации FAW Besturn X40
{{material_126071}}Премьера FAW Besturn X40 в Китае прошла в 2016 году, продажи начались в марте 2017 года. Его габаритные размеры: длина – 4 310 мм, ширина – 1 780 мм, высота – 1 680 мм, колёсная база – 2 600 мм. Дорожный просвет равен 180 мм. Кроссовер получил заднюю полузависимую подвеску и безальтернативный передний привод. Новинка будет конкурировать в одном сегменте с Renault Kapture и Hyundai Creta. Сборку наладят на заводе «Автотор» в Калининграде.Покупатели смогут выбирать из трех комплектаций: МТ Сomfort, MT Luxury и AT Luxury. Бензиновый «атмосферник» объемом 1,6 литра и мощностью 108 л.с. может работать в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом» Aisin. Список базового оборудования включает 4 подушки безопасности, галогенные фары головного света, ДХО и светодиодные задние фонари, 17-дюймовые литые колесные диски, электропакет боковых зеркал, задние парктроники. В салоне – кондиционер, отделка кожзамом и 8-дюймовый сенсорный экран медиасистемы. Среди электронных систем безопасности - ABS, EBA, EBD, TCS.На следующем уровне MT Luxury дополнительно появляются системы курсовой устойчивости ESP и система помощи при старте на подъеме HAS, камера заднего вида и функция задержки выключения головного света Follow me home. В качестве опции покупателям здесь доступен люк, рейлинги, светодиодные ходовые огни, бесключевой доступ в автомобиль и запуск двигателя кнопкой, круиз-контроль и мультируль. Топовый FAW Besturn X40 в комплектации АТ Luxury отличается лишь наличием АКПП вместо механической коробки.
2019-06-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ставрополь Нижний Новгород Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG