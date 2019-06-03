3 июня 2019, 17:02
Названы комплектации FAW Besturn X40
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Компания FAW рассказала подробнее о компактном кроссовере Besturn X40, продажи которого в России стартуют в июне 2019 года. Отечественным покупателям предложат три комплектации. Цены пообещали назвать чуть позже.
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Компания FAW определилась с площадкой, на которой будут выпускать кроссоверы Besturn X40. По предварительной ...Читать далее
Покупатели смогут выбирать из трех комплектаций: МТ Сomfort, MT Luxury и AT Luxury. Бензиновый «атмосферник» объемом 1,6 литра и мощностью 108 л.с. может работать в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом» Aisin. Список базового оборудования включает 4 подушки безопасности, галогенные фары головного света, ДХО и светодиодные задние фонари, 17-дюймовые литые колесные диски, электропакет боковых зеркал, задние парктроники. В салоне – кондиционер, отделка кожзамом и 8-дюймовый сенсорный экран медиасистемы. Среди электронных систем безопасности - ABS, EBA, EBD, TCS.
На следующем уровне MT Luxury дополнительно появляются системы курсовой устойчивости ESP и система помощи при старте на подъеме HAS, камера заднего вида и функция задержки выключения головного света Follow me home. В качестве опции покупателям здесь доступен люк, рейлинги, светодиодные ходовые огни, бесключевой доступ в автомобиль и запуск двигателя кнопкой, круиз-контроль и мультируль. Топовый FAW Besturn X40 в комплектации АТ Luxury отличается лишь наличием АКПП вместо механической коробки.
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Комментарии пользователей
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Цитата:| Кому: kid011
Помогите пожалуйста!) Какой диаметр колонок у виты в базовой комплектации?
какой аккумулятор на фав в5 геливый или кислотный?
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