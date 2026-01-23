Xiaomi и Zeekr удивили экспертов — кто еще в топе рейтинга

23 января 2026, 09:37
Вопрос надежности снят: кроссоверы с наименьшим числом жалоб в Китае по итогам 2025 года
В Китае пересчитали жалобы на кроссоверы за конец 2025 года. Лидеры рейтинга удивили даже скептиков. Некоторые модели с российским пропиской оказались в числе лучших. Подробности - в нашем материале.
Китайский рынок кроссоверов продолжает удивлять: по итогам четвертого квартала 2025 года эксперты платформы CheZhi опубликовали свежий рейтинг качества SUV, основанный на количестве жалоб владельцев. Как сообщает Российская Газета, в лидерах оказались не только привычные гиганты, но и новички, которые буквально ворвались в топ.
Методика исследования проста и прозрачна: специалисты анализировали жалобы, поступившие от реальных владельцев кроссоверов и внедорожников с октября по декабрь 2025 года, и сопоставляли их с объемами продаж каждой модели. Итоговый индекс - это число жалоб на каждые 10 тысяч проданных машин. Такой подход позволяет выявить не только абсолютных лидеров, но и неожиданных аутсайдеров.
Абсолютным фаворитом квартала стал Xiaomi YU7 - на 10 тысяч проданных автомобилей пришлось всего 0,9 жалобы. Для модели, стартовавшей в продажах всего полгода назад и уже занявшей второе место по объему реализации в сегменте SUV (106,5 тысячи машин за три месяца), это почти сенсация. Xiaomi явно удалось создать продукт, который не вызывает раздражения у покупателей - по крайней мере, пока.
Вторую строчку занял Zeekr 9X с результатом 1,4 балла. За отчетный период модель выбрали 21,4 тысячи человек. Примечательно, что это первый гибридный кроссовер марки, и эксперты отметили его надежность. Однако на фоне общего восторга появилась ироничная деталь: буквально на днях в сети всплыла информация о массовых поломках заднего мотор-редуктора у Zeekr 9X, стоимость которого в России доходит до 800 тысяч рублей. Вот уж действительно - чем выше взлет, тем громче обсуждение проблем.
Третье место досталось Saic H5 (Shangjie H5) - совместному детищу SAIC и Huawei. Его индекс - 1,7 балла. Вблизи тройки лидеров расположились Toyota bZ3X (2,2 балла), созданный в партнерстве Toyota и GAC, а также бензиновый Changan X5 Plus (2,3 балла). Все эти модели показали стабильные результаты и не вызвали шквала нареканий.
Особый интерес вызывает положение кроссоверов, официально представленных на российском рынке. Jetour X70 с индексом 4,4 балла занял 11-е место, а Haval Dargo - 12-е с результатом 4,5 балла. GAC GS3 оказался на 20-й позиции (5,8 балла), а Geely Coolray - на 25-й (7,2 балла). В рейтинг также попали Tank 400 в гибридной версии (28-е место, 8,3 балла), Voyah Free (34-е место, 10,3 балла), Geely EX5 (10,7 балла) и Geely Atlas (12,2 балла). Chery Tiggo 8 и Jaecoo J8, который в Китае продается как Chery Tiggo 9, заняли 52-е и 53-е места соответственно, набрав около 20,6 балла.
В CheZhi подчеркивают: все перечисленные модели превзошли средний уровень качества по сегменту. Всего в исследовании фигурировали 358 моделей, причем у 108 из них количество жалоб снизилось, а у остальных - наоборот, выросло. Средний показатель по рынку составил 24,8 балла, что заметно лучше, чем у седанов и минивэнов. Интересно, что абсолютных аутсайдеров рейтинга эксперты не раскрывают - опасаются судебных исков со стороны автопроизводителей.
Китайский рынок SUV становится все более конкурентным, а требования к качеству - жестче. Новые игроки, такие как Xiaomi, способны не только удивлять, но и задавать стандарты для всей отрасли. Однако даже у лидеров случаются неприятные сюрпризы, и это лишь подогревает интерес к будущим рейтингам.
