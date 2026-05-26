Автор: Дарья Климова

26 мая 2026, 11:51

Названы кроссоверы с пробегом, которые могут обернуться проблемами для владельцев

Какая ошибка при покупке б/у кроссовера может стоить вам сотен тысяч рублей на ремонте

Эксперт объяснил, какие подержанные кроссоверы могут принести больше хлопот, чем выгоды. Не все модели одинаково безопасны для покупки: есть группы риска, о которых мало кто задумывается. Почему важно учитывать не только цену, но и историю авто - разбираемся, что грозит владельцам таких машин.

Покупка подержанного кроссовера в России сегодня - задача с подводными камнями, и многие автолюбители сталкиваются с неожиданными трудностями уже после сделки. Как сообщает «Российская Газета», Роман Титов, заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон», выделил сразу несколько категорий кроссоверов, которые могут стать источником серьезных проблем для новых владельцев.

По словам эксперта, не стоит ограничиваться списком конкретных моделей - гораздо важнее понимать группы риска на вторичном рынке. Первая из них - редкие китайские кроссоверы, чьи бренды не закрепились в России и не обзавелись развитой сервисной сетью. Вторая - возрастные американские автомобили марок, давно ушедших с российского рынка легковых машин. Третья - кроссоверы брендов, которые уже не имеют официального представительства в стране. Четвертая - премиальные SUV старше 7-8 лет: их низкая цена на старте часто оборачивается дорогим ремонтом и сложностями в обслуживании. Пятая - любые машины с неясной историей, множеством владельцев, сомнительным пробегом и следами серьезных кузовных работ.

В качестве примеров Титов особо отметил редкие китайские модели прошлых лет, такие как отдельные Zotye и Lifan, а также возрастные Ford Kuga и Ford EcoSport. Кроссоверы Honda с непрозрачной историей и старшие британские премиальные SUV также попали в список тех, к которым стоит относиться с осторожностью. Эксперт подчеркивает: проблема почти никогда не ограничивается только брендом. Ключевую роль играют доступность запчастей, качество предыдущего обслуживания, сложность электроники и ликвидность на рынке.

Покупатели часто ориентируются только на привлекательную цену, забывая о стоимости владения. Именно этот момент, по мнению специалиста, становится главной ошибкой. Важно учитывать не только расходы на покупку, но и возможные затраты на ремонт, обслуживание и поиск комплектующих. Как показывает практика, экономия на старте может обернуться значительными расходами в будущем.

В контексте выбора подержанных кроссоверов стоит помнить, что даже популярные модели могут преподнести неприятные сюрпризы, если их история непрозрачна или обслуживание было нерегулярным. Например, в материале о том, на что обращать внимание при выборе городской машины, эксперты отмечали, что эксплуатационные расходы и ликвидность на вторичном рынке часто оказываются важнее, чем изначальная стоимость - подробнее об этом можно узнать в разборе нюансов выбора кроссоверов для города.

Для справки: на российском рынке сейчас наблюдается рост числа предложений среди китайских и американских кроссоверов с пробегом, но далеко не все из них обеспечивают легкость обслуживания и доступность деталей. Отсутствие официальных дилеров и сервисов может привести к затяжным простоям и удорожанию ремонта. Кроме того, автомобили с неясной историей часто оказываются в авариях или подвергались серьезным восстановительным работам, что снижает их надежность и ликвидность. В итоге, грамотный подход к выбору и тщательная проверка истории автомобиля становятся залогом спокойной эксплуатации и минимизации рисков для будущего владельца.

Упомянутые марки: Zotye, Lifan, Ford, Honda
