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23 октября 2019, 19:38

Названы ленинградские дороги, где в 2020-м наведут порядок

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Фото из открытых источников
В уходящем дорожно-строительном сезоне дорожники Ленинградской области сработали в целом продуктивно - было отремонтировано без малого 180 км автомобильных дорог. Знаковые трассы - в туристическую Старую Ладогу, Гостилицкое шоссе, дороги «Сосновый Бор — Глобицы», «Ульяновка — Отрадное», «Зеленогорск — Приморск — Выборг».
Названы ленинградские дороги где в 2020 м наведут порядок

Фото пользователя 110km.ru

296 млн федеральных рублей, полученных Ленобластью в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пошли на модернизацию участков дорог «Гатчина — Ополье», «СПБ — Ручьи» и «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки».

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На этот год, что называется, все: «ворота закрыты». Не менее  интересным в этой связи выглядит список дорог, которые преобразятся в 2020-м. Основные из них, по информации пресс-службы Правительства Ленинградской области, были определены с непосредственным участием жителей 47-го региона. В их числе наиболее загруженные магистрали — «Дорога жизни» (интенсивность движения транспорта превышает 20 тыс. автомобилей в сутки) и Токсовское шоссе (до 40 тыс. машин в сутки).

Это, как вы понимаете, Всеволожский район. Здесь техника выйдет также на подъездной путь к деревне Хиттолово и участок дороги «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск» на границе с Санкт-Петербургом.

В Выборгском районе планируется продолжить ремонт дороги «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково», в Тосненском — «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки», в Гатчинском — «Гатчина — Ополье». Подфартит и жителям Волосовского района – тут приведут в порядок  участок трассы «Жабино — Губаницы — Волосово». Общая стоимость ремонтов - более 1 млрд рублей.

В ряде районов ожидается ремонт только верхнего слоя асфальта. Речь идет о 5-километровом участке дороги «Жельцы — Торковичи» в Лужском районе, «Волосово — Гомонтово — Копорье» в Волосовском, «Гостицы — Пустомержа», «Псков — Гдов — Сланцы» и «Лужицы — Первое мая» в Кингисеппском, «Молодежное — Верхнее Черкасово» в Выборгском районе.


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Названы ленинградские дороги, где в 2020-м наведут порядок
296 млн федеральных рублей, полученных Ленобластью в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пошли на модернизацию участков дорог «Гатчина — Ополье», «СПБ — Ручьи» и «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки».{{material_127746}} На этот год, что называется, все: «ворота закрыты». Не менее  интересным в этой связи выглядит список дорог, которые преобразятся в 2020-м. Основные из них, по информации пресс-службы Правительства Ленинградской области, были определены с непосредственным участием жителей 47-го региона. В их числе наиболее загруженные магистрали — «Дорога жизни» (интенсивность движения транспорта превышает 20 тыс. автомобилей в сутки) и Токсовское шоссе (до 40 тыс. машин в сутки). Это, как вы понимаете, Всеволожский район. Здесь техника выйдет также на подъездной путь к деревне Хиттолово и участок дороги «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск» на границе с Санкт-Петербургом. В Выборгском районе планируется продолжить ремонт дороги «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково», в Тосненском — «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки», в Гатчинском — «Гатчина — Ополье». Подфартит и жителям Волосовского района – тут приведут в порядок  участок трассы «Жабино — Губаницы — Волосово». Общая стоимость ремонтов - более 1 млрд рублей.В ряде районов ожидается ремонт только верхнего слоя асфальта. Речь идет о 5-километровом участке дороги «Жельцы — Торковичи» в Лужском районе, «Волосово — Гомонтово — Копорье» в Волосовском, «Гостицы — Пустомержа», «Псков — Гдов — Сланцы» и «Лужицы — Первое мая» в Кингисеппском, «Молодежное — Верхнее Черкасово» в Выборгском районе.
2019-10-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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