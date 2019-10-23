Названы ленинградские дороги, где в 2020-м наведут порядок
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296 млн федеральных рублей, полученных Ленобластью в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пошли на модернизацию участков дорог «Гатчина — Ополье», «СПБ — Ручьи» и «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки».
Это, как вы понимаете, Всеволожский район. Здесь техника выйдет также на подъездной путь к деревне Хиттолово и участок дороги «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск» на границе с Санкт-Петербургом.
В Выборгском районе планируется продолжить ремонт дороги «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково», в Тосненском — «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки», в Гатчинском — «Гатчина — Ополье». Подфартит и жителям Волосовского района – тут приведут в порядок участок трассы «Жабино — Губаницы — Волосово». Общая стоимость ремонтов - более 1 млрд рублей.
В ряде районов ожидается ремонт только верхнего слоя асфальта. Речь идет о 5-километровом участке дороги «Жельцы — Торковичи» в Лужском районе, «Волосово — Гомонтово — Копорье» в Волосовском, «Гостицы — Пустомержа», «Псков — Гдов — Сланцы» и «Лужицы — Первое мая» в Кингисеппском, «Молодежное — Верхнее Черкасово» в Выборгском районе.
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