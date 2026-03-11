Почему старые Лады держат спрос на рынке кредитных авто

11 марта 2026, 11:06
Названы лидеры рынка: какие авто с пробегом чаще всего берут в кредит в 2026 году
Эксперты раскрыли, какие подержанные автомобили россияне чаще всего покупают в кредит и почему именно эти марки остаются в топе. Не прошли мимо и неожиданные детали по ценам и возрасту машин. Что грозит рынку и как меняется структура сделок - объяснил специалист. Cпрос на бюджетные авто растет несмотря на высокие ставки.
В феврале 2026 года российский рынок подержанных автомобилей вновь удивил: несмотря на высокие процентные ставки по автокредитам, спрос на машины с пробегом, приобретаемые в кредит, продолжает расти. Для многих автолюбителей это не просто способ обновить транспорт, а реальная возможность сохранить семейный бюджет и получить надежное средство передвижения. Как сообщает «Российская Газета» со ссылкой на экспертов системы Pango Cars, именно такие сделки становятся все более популярными на фоне ограниченного выбора новых авто и постоянных изменений в модельных рядах.
Лидером среди автомобилей, которые россияне чаще всего берут в кредит, стала марка Lada - на нее пришлось 15% всех кредитных сделок на вторичном рынке. Следом идут Kia с долей 11% и Hyundai, занявшие 8%. Такой расклад объясняется не только доступностью этих брендов, но и их репутацией среди покупателей, которые ищут баланс между ценой, техническим состоянием и размером ежемесячного платежа.
Средний размер автокредита в феврале 2026 года составил 1,2 миллиона рублей, а средневзвешенная ставка по кредиту достигла 23,5% годовых. При этом средний срок кредитования превышает шесть лет - это говорит о том, что россияне готовы брать на себя долгосрочные обязательства ради более свежего и надежного автомобиля. Чаще всего в кредит покупают машины 2017 года выпуска, что подтверждает стремление к рациональному выбору: такие авто еще не потеряли в цене, но уже не несут рисков, связанных с первичной потерей стоимости.
Ценовые сегменты: где сосредоточен спрос
Наиболее востребованным сегментом остаются автомобили стоимостью до 1 миллиона рублей - на них приходится 55% всех заключенных сделок. Внутри этой категории особенно популярны машины дешевле 500 тысяч рублей (23% продаж). Автомобили в диапазоне от 1 до 1,5 миллиона рублей обеспечили 20% сделок, а машины дороже 2,5 миллионов рублей - только 8%. Самым малочисленным оказался сегмент от 2 до 2,5 миллионов рублей: его доля чуть превысила 5%.
Возраст автомобилей также играет ключевую роль. Наибольший объем сделок пришелся на машины в возрасте от 10 до 15 лет - 31% рынка. Практически столько же составили авто 5-10 лет (30%). Машины моложе пяти лет обеспечили 21% продаж, а на автомобили 15-20 лет пришлось около 15% сделок. Это подтверждает, что россияне все чаще выбирают относительно свежие, но уже проверенные временем модели массовых брендов.
Почему растет интерес к кредиту на подержанные авто
Эксперты отмечают, что даже при высоких ставках рынок подержанных автомобилей демонстрирует устойчивость. Покупатели все чаще делают выбор в пользу рациональности: ищут машины с понятной стоимостью владения и минимальными рисками. В ближайшие месяцы специалисты прогнозируют дальнейший рост доли кредитных сделок в бюджетном сегменте - до 1-1,5 миллиона рублей. Причина проста: новые автомобили становятся все менее доступны, а спрос на качественные подержанные машины только усиливается.
Интересно, что в других регионах страны наблюдаются схожие тенденции. Например, в Санкт-Петербурге особой популярностью пользуются старые Lada, такие как Kalina и Priora. Об этом подробно рассказывалось в материале, где эксперты анализировали, почему эти модели не теряют актуальности даже спустя 15 лет. Подробнее о том, какие подержанные Lada выбирают в Петербурге, можно узнать в специальном обзоре.
Что ждет рынок дальше
По мнению специалистов, в условиях ограниченного предложения новых автомобилей и продолжающейся трансформации модельного ряда на российском рынке спрос на подержанные машины будет оставаться высоким. Особенно это касается массовых брендов, которые давно зарекомендовали себя как надежные и недорогие в обслуживании. В ближайшее время можно ожидать, что доля кредитных сделок в бюджетном сегменте продолжит расти, а покупатели будут еще внимательнее относиться к выбору автомобиля по возрасту и стоимости.
