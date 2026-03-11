Почему старые Лады держат спрос на рынке кредитных авто

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

11 марта 2026, 11:06

Названы лидеры рынка: какие авто с пробегом чаще всего берут в кредит в 2026 году

Названы лидеры рынка: какие авто с пробегом чаще всего берут в кредит в 2026 году

Почему старые Лады держат спрос на рынке кредитных авто

Названы лидеры рынка: какие авто с пробегом чаще всего берут в кредит в 2026 году

Эксперты раскрыли, какие подержанные автомобили россияне чаще всего покупают в кредит и почему именно эти марки остаются в топе. Не прошли мимо и неожиданные детали по ценам и возрасту машин. Что грозит рынку и как меняется структура сделок - объяснил специалист. Cпрос на бюджетные авто растет несмотря на высокие ставки.

Эксперты раскрыли, какие подержанные автомобили россияне чаще всего покупают в кредит и почему именно эти марки остаются в топе. Не прошли мимо и неожиданные детали по ценам и возрасту машин. Что грозит рынку и как меняется структура сделок - объяснил специалист. Cпрос на бюджетные авто растет несмотря на высокие ставки.

В феврале 2026 года российский рынок подержанных автомобилей вновь удивил: несмотря на высокие процентные ставки по автокредитам, спрос на машины с пробегом, приобретаемые в кредит, продолжает расти. Для многих автолюбителей это не просто способ обновить транспорт, а реальная возможность сохранить семейный бюджет и получить надежное средство передвижения. Как сообщает «Российская Газета» со ссылкой на экспертов системы Pango Cars, именно такие сделки становятся все более популярными на фоне ограниченного выбора новых авто и постоянных изменений в модельных рядах.

Лидером среди автомобилей, которые россияне чаще всего берут в кредит, стала марка Lada - на нее пришлось 15% всех кредитных сделок на вторичном рынке. Следом идут Kia с долей 11% и Hyundai, занявшие 8%. Такой расклад объясняется не только доступностью этих брендов, но и их репутацией среди покупателей, которые ищут баланс между ценой, техническим состоянием и размером ежемесячного платежа.

Средний размер автокредита в феврале 2026 года составил 1,2 миллиона рублей, а средневзвешенная ставка по кредиту достигла 23,5% годовых. При этом средний срок кредитования превышает шесть лет - это говорит о том, что россияне готовы брать на себя долгосрочные обязательства ради более свежего и надежного автомобиля. Чаще всего в кредит покупают машины 2017 года выпуска, что подтверждает стремление к рациональному выбору: такие авто еще не потеряли в цене, но уже не несут рисков, связанных с первичной потерей стоимости.

Ценовые сегменты: где сосредоточен спрос

Наиболее востребованным сегментом остаются автомобили стоимостью до 1 миллиона рублей - на них приходится 55% всех заключенных сделок. Внутри этой категории особенно популярны машины дешевле 500 тысяч рублей (23% продаж). Автомобили в диапазоне от 1 до 1,5 миллиона рублей обеспечили 20% сделок, а машины дороже 2,5 миллионов рублей - только 8%. Самым малочисленным оказался сегмент от 2 до 2,5 миллионов рублей: его доля чуть превысила 5%.

Возраст автомобилей также играет ключевую роль. Наибольший объем сделок пришелся на машины в возрасте от 10 до 15 лет - 31% рынка. Практически столько же составили авто 5-10 лет (30%). Машины моложе пяти лет обеспечили 21% продаж, а на автомобили 15-20 лет пришлось около 15% сделок. Это подтверждает, что россияне все чаще выбирают относительно свежие, но уже проверенные временем модели массовых брендов.

Почему растет интерес к кредиту на подержанные авто

Эксперты отмечают, что даже при высоких ставках рынок подержанных автомобилей демонстрирует устойчивость. Покупатели все чаще делают выбор в пользу рациональности: ищут машины с понятной стоимостью владения и минимальными рисками. В ближайшие месяцы специалисты прогнозируют дальнейший рост доли кредитных сделок в бюджетном сегменте - до 1-1,5 миллиона рублей. Причина проста: новые автомобили становятся все менее доступны, а спрос на качественные подержанные машины только усиливается.

Интересно, что в других регионах страны наблюдаются схожие тенденции. Например, в Санкт-Петербурге особой популярностью пользуются старые Lada, такие как Kalina и Priora. Об этом подробно рассказывалось в материале, где эксперты анализировали, почему эти модели не теряют актуальности даже спустя 15 лет. Подробнее о том, какие подержанные Lada выбирают в Петербурге, можно узнать в специальном обзоре.

Что ждет рынок дальше

По мнению специалистов, в условиях ограниченного предложения новых автомобилей и продолжающейся трансформации модельного ряда на российском рынке спрос на подержанные машины будет оставаться высоким. Особенно это касается массовых брендов, которые давно зарекомендовали себя как надежные и недорогие в обслуживании. В ближайшее время можно ожидать, что доля кредитных сделок в бюджетном сегменте продолжит расти, а покупатели будут еще внимательнее относиться к выбору автомобиля по возрасту и стоимости.

Упомянутые марки: Hyundai, KIA, ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хендай, Киа, Лада

Похожие материалы Хендай, Киа, Лада

Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Казань Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться