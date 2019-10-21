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21 октября 2019, 00:59

Названы лучше кроссоверы для зимы

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Зима не за горами, а в северных регионах России уже выпал первый снег. Кроссовер – отличное средство для передвижения по заснеженным городским улицам. Расскажем о пяти недорогих вариантах.
Названы лучше кроссоверы для зимы

Фото взято из открытых источников

Названы лучше кроссоверы для зимы

Фото взято из открытых источников

Названы лучше кроссоверы для зимы

Фото взято из открытых источников

Названы лучше кроссоверы для зимы

Фото взято из открытых источников

Названы лучше кроссоверы для зимы

Фото взято из открытых источников

Названы лучше кроссоверы для зимы
Названы лучше кроссоверы для зимы
Названы лучше кроссоверы для зимы
Названы лучше кроссоверы для зимы
Названы лучше кроссоверы для зимы
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Журналисты издания CarsWeek.ru выбрали пять лучших недорогих кроссоверов для зимней эксплуатации. При отборе во внимание принимались следующие факторы: стоимость, наличие полного привода, высокий клиренс, надежность и популярность. В итоге, первое место досталось Renault Duster. Автомобиль пользуется хорошим спросом, и есть за что. В базовой версии его стоимость начинается от 719 000 рублей, но в этой комплектации доступен только передний привод. За кроссовер с полным приводом (114 л.с.) придется отдать от 840 000 рублей. Есть и более дорогие версии с 2,0-литровым бензиновым двигателем на 143 силы, а также с 1,5 литровым дизельным двигателем на 109 сил.

Вторую строчку занимает Toyota RAV4. Модель отличается современным стильным дизайном, хорошими внедорожными возможностями, комфортным салоном, безопасностью, топливной экономичностью и просторным багажником. Но стоит она существенно выше «Дастера» - минимум 1 756 000 рублей за версию с передним приводом и от 2 087 000 рублей за полноприводный кроссовер с 2,0-литровым бензиновым мотором (149 л.с.).

Бестселлер российского авторынка Hyundai Creta оказался только на третьем месте. Модель очень популярна за счет современного дизайна, комфортного салона, широкого списка дополнительных опций, а также небольшой стоимости и выгодных кредитных предложений. Цена базовой версии с передним приводом начинается от 957 000 рублей. За полный привод придется доплатить 133 000 рублей. Такой кроссовер оснащается 1,6-литровым мотором (121 л.с.) и «механикой». Есть вариант с двигателем 2.0 (149 сил) и «автоматом».

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Renault Arkana – абсолютно новая модель, построенная совместными усилиями российских и французских инженеров ...
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Еще один интересный выбор – китайский Geely Atlas. Автомобиль обладает уникальным сочетанием дизайн-цена-оснащение. Китайская компания, как всегда, старается максимально укомплектовать свою модель дополнительными опциями за минимальную стоимость. Владельцы ценят его за качество сборки и хорошую адаптацию под российские условия эксплуатации. Базовая версия с 2,4-литровым «атмосферником» (149 л.с.) и полным приводом стоит от 1 445 000 рублей. Также доступны версии с 1,8-литровым турбомотором и медиасистемой «Яндекс.Авто».

Завершает ТОП-5 лучших кроссоверов для русской зимы новинка отечественного рынка - Renault Arkana. Кроссовер полностью адаптирован к нашим дорогам и холодам. Стоимость базовой комплектации начинается от 1 015 000 рублей, но полный привод доступен только в версии Drive по цене от 1 185 000 рублей. За эти деньги покупатель получит кроссовер с проверенным 1,6-литровым мотором мощностью 114 сил и 6-ступенчатой «механикой». В более дорогих версиях доступно сочетание нового 1,3-литрового турбомотора на 150 «лошадей», вариатора CVT X-Tronic и полного привода. Такая Arkana стоит от 1 440 000 рублей.

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Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
Форум Toyota RAV 4
Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
Александр
Дизели хороши, но почему-то мы их покупаем неохотно
Статья без содержания, просто перечисление моделей с сайтов дилеров.
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Названы лучше кроссоверы для зимы
{{material_127223}}Журналисты издания CarsWeek.ru выбрали пять лучших недорогих кроссоверов для зимней эксплуатации. При отборе во внимание принимались следующие факторы: стоимость, наличие полного привода, высокий клиренс, надежность и популярность. В итоге, первое место досталось Renault Duster. Автомобиль пользуется хорошим спросом, и есть за что. В базовой версии его стоимость начинается от 719 000 рублей, но в этой комплектации доступен только передний привод. За кроссовер с полным приводом (114 л.с.) придется отдать от 840 000 рублей. Есть и более дорогие версии с 2,0-литровым бензиновым двигателем на 143 силы, а также с 1,5 литровым дизельным двигателем на 109 сил.Вторую строчку занимает Toyota RAV4. Модель отличается современным стильным дизайном, хорошими внедорожными возможностями, комфортным салоном, безопасностью, топливной экономичностью и просторным багажником. Но стоит она существенно выше «Дастера» - минимум 1 756 000 рублей за версию с передним приводом и от 2 087 000 рублей за полноприводный кроссовер с 2,0-литровым бензиновым мотором (149 л.с.).Бестселлер российского авторынка Hyundai Creta оказался только на третьем месте. Модель очень популярна за счет современного дизайна, комфортного салона, широкого списка дополнительных опций, а также небольшой стоимости и выгодных кредитных предложений. Цена базовой версии с передним приводом начинается от 957 000 рублей. За полный привод придется доплатить 133 000 рублей. Такой кроссовер оснащается 1,6-литровым мотором (121 л.с.) и «механикой». Есть вариант с двигателем 2.0 (149 сил) и «автоматом».{{material_127754}}Еще один интересный выбор – китайский Geely Atlas. Автомобиль обладает уникальным сочетанием дизайн-цена-оснащение. Китайская компания, как всегда, старается максимально укомплектовать свою модель дополнительными опциями за минимальную стоимость. Владельцы ценят его за качество сборки и хорошую адаптацию под российские условия эксплуатации. Базовая версия с 2,4-литровым «атмосферником» (149 л.с.) и полным приводом стоит от 1 445 000 рублей. Также доступны версии с 1,8-литровым турбомотором и медиасистемой «Яндекс.Авто».Завершает ТОП-5 лучших кроссоверов для русской зимы новинка отечественного рынка - Renault Arkana. Кроссовер полностью адаптирован к нашим дорогам и холодам. Стоимость базовой комплектации начинается от 1 015 000 рублей, но полный привод доступен только в версии Drive по цене от 1 185 000 рублей. За эти деньги покупатель получит кроссовер с проверенным 1,6-литровым мотором мощностью 114 сил и 6-ступенчатой «механикой». В более дорогих версиях доступно сочетание нового 1,3-литрового турбомотора на 150 «лошадей», вариатора CVT X-Tronic и полного привода. Такая Arkana стоит от 1 440 000 рублей.
2019-10-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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