21 октября 2019, 00:59
Названы лучше кроссоверы для зимы
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Зима не за горами, а в северных регионах России уже выпал первый снег. Кроссовер – отличное средство для передвижения по заснеженным городским улицам. Расскажем о пяти недорогих вариантах.
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Сегодня, 12 августа, в России стартовали продажи китайского кроссовера Geely Atlas с обновленной медиасистемой ...Читать далее
Вторую строчку занимает Toyota RAV4. Модель отличается современным стильным дизайном, хорошими внедорожными возможностями, комфортным салоном, безопасностью, топливной экономичностью и просторным багажником. Но стоит она существенно выше «Дастера» - минимум 1 756 000 рублей за версию с передним приводом и от 2 087 000 рублей за полноприводный кроссовер с 2,0-литровым бензиновым мотором (149 л.с.).
Бестселлер российского авторынка Hyundai Creta оказался только на третьем месте. Модель очень популярна за счет современного дизайна, комфортного салона, широкого списка дополнительных опций, а также небольшой стоимости и выгодных кредитных предложений. Цена базовой версии с передним приводом начинается от 957 000 рублей. За полный привод придется доплатить 133 000 рублей. Такой кроссовер оснащается 1,6-литровым мотором (121 л.с.) и «механикой». Есть вариант с двигателем 2.0 (149 сил) и «автоматом».
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Renault Arkana – абсолютно новая модель, построенная совместными усилиями российских и французских инженеров ...Читать далее
Завершает ТОП-5 лучших кроссоверов для русской зимы новинка отечественного рынка - Renault Arkana. Кроссовер полностью адаптирован к нашим дорогам и холодам. Стоимость базовой комплектации начинается от 1 015 000 рублей, но полный привод доступен только в версии Drive по цене от 1 185 000 рублей. За эти деньги покупатель получит кроссовер с проверенным 1,6-литровым мотором мощностью 114 сил и 6-ступенчатой «механикой». В более дорогих версиях доступно сочетание нового 1,3-литрового турбомотора на 150 «лошадей», вариатора CVT X-Tronic и полного привода. Такая Arkana стоит от 1 440 000 рублей.
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дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
Статья без содержания, просто перечисление моделей с сайтов дилеров.
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