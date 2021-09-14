Названы лучшие доступные 7-местные автомобили
Сразу оговоримся: «бюджет» в нашем понимании относительно 7-местных машин - это вплоть до 2,2 млн рублей. Год назад худо-бедно можно еще было уложиться в «двушку». Сегодня, сами понимаете. Поэтому не кидайте в нас копья за зря, мол, то же мне, нашли недорогие варианты. Итак…
Lada Largus
Как ни крути, своя рубаха ближе к телу – дешевле автомобиля, способного взять на борт одновременно 7 седоков, на рынке днем с огнем не найти.
Два кресла третьего ряда доступны в комплектации Comfort Light (863 900 рублей - 8-клапанный двигатель 90 л.с. либо 883 900 рублей -16-клапанный 106 л.с.) в пакете, который стоит 27 000 рублей. Помимо непосредственно сидений, имеющих, кстати, раскладную спинку в пропорции 50:50, в нем предусмотрены еще 4 подголовника задних сидений. Этот же пакет предлагается в дополнение к версии Luxe Light (946 900 рублей и только мотор 106 л.с.).
Обе 1,6-литровые вариации «Ларгуса» агрегатированы исключительно с 5-ступенчатой механической коробкой передач - альтернативы по трансмиссии нет. В плане оснащения следует рассчитывать на кондиционер, подогрев и электропривод наружных зеркал, аудиоподготовку (комплектация Comfort Light), а также на датчики парковки, датчики дождя и света, круиз-контроль, обогрев ветрового стекла в пакете «Престиж» (комплектация Luxe Light).
Добавим, что 7-местная версия занимает на сегодняшний день 40-процентную долю в общих продажах пассажирских «Ларгусов».
Lifan MyWay
Да, не самый крутой «китаец», возможно, с не самым энерговооруженным двигателем и с «дубовым» салоном, зато то, что вы ищите – 7 мест. Семиместное убранство автомобиля организовано по формуле «2+3+2», правда, сразу оговоримся, что на «галерке» более-менее вольготно будет лишь детям. А что вы хотели: общая длина кроссовера не дотягивает даже до 4,5 метра – настоящий компакт-класс.
А вот первый и второй ряды кресел – иное дело: у них не только удачный профиль, сиденья способны предоставить седокам достаточный запас свободного пространства. При 7-местной раскладке остается немного места для багажа – всего 295 литров, но со сложенным третьим рядом объём грузового отделения возрастает до 1038 литров.
Двигатель один – объемом 1,8 литра мощностью 125 л.с. (161 Нм при 4200 об/мин). Тянуть вперед усевшихся на 7 местах водителя и пассажиров мотору не просто. Полного привода у MyWay не предусмотрено.
Chery Tiggo 8 Pro
Переднеприводный среднеразмерный (4,7 метра длиной) кроссовер реализуется в России по стартовой цене 1 849 900 рублей. Над его созданием трудились известные спецы: облик – дело рук Стива Юма, ранее работавшего в Hyundai, Ford, GM и Buick, подвеску настраивали инженеры Lotus Engineering.
Разгон до «сотни» - 8,9 секунды. Столь неплохой показатель обеспечивает турбированный TGDI рабочим объемом 1,6 литра с непосредственным впрыском топлива, фазовращателями на впуске и выпуске и 16-клапанным ГРМ типа DOHC. Его мощность - 186 л.с. при 5500 об/мин, показатель крутящего момента - 275 Нм при 2000-4000 об/мин. На «подпевке» 7-диапазонный «робот» Getrag при двух «мокрых» сцеплениях.
С 7-ю посадочными местами багажное отделение - скромные 193 литра, однако третий и второй ряды сидений складываются в ровную площадку: тогда имеем 889 и 1930 литров соответственно.
GAC GS8
Что поделать, еще один «китаец». Возможно, один из малоизвестных в нашей стране. Первый показ полноприводного среднеразмерного GS8 (4810 мм длиной) состоялся весной 2016 года, а уже в конце июля автомобиль был продемонстрирован как серийная версия. Через 3 года SUV обновился, в результате которого слегка преобразился внешне.
Салон GS8 – 7-местный, но на третьем ряду смогут более-менее комфортно разместиться лишь подростки. Багажник при всех «рабочих» сиденьях маловат, наверное, поэтому его точный литраж автопроизводителем не разглашается. Однако кресла второго и третьего рядов складываются вровень с полом, автоматически увеличивая вместимость почти до 2000 литров.
Выбора силовых агрегатов нет – за все про все трудится 2-литровый 190-сильный мотор с непосредственным впрыском горючего, турбокомпрессором, 16-клапанным ГРМ и с технологией варьирования фаз газораспределения. Максимальный крутящий момент - 300 Нм при 1750-4000 об/мин. Доступная трансмиссия - 6-ступенчатый «автомат» Aisin, обладающий ручным режимом со сменой передач с использованием подрулевых «лепестков».
Полный привод – за доплату. Это технология i-4WD с многодисковым сцеплением BorgWarner, перебрасывающим до 50% тяги на колеса задней оси. Стартовая цена GS8 - 2 200 000 рублей.
Volkswagen Caddy
У «фургончика» V поколения высокая крыша, просторный и светлый салон с множеством возможностей для трансформации. Автомобиль построен на всем известной платформе MQB, а потому получил множество полезных опций — от парктроника с функцией автоторможения до многорежимной цифровой приборной панели. При этом главное достоинство «Кэдди» — многозадачность. До 7 полноценных мест в салоне и до 3,7 куб. м груза за третьим рядом кресел.
Длиннобазная (+353 мм) модификация Caddy Maxi способна увезти не только 7 человек, но и до 340 литров груза в багажном отсеке за третьим рядом сидений. В моторную гамму входят 1,6-литровый бензиновый и 2-литровый дизельный агрегаты. В настоящее время машин актуального поколения у дилеров нет, первые поставки запланированы на октябрь 2021-го. Относительно цен – 2,2 млн в «базе» и порядка 2,4-2,5 млн в средней комплектации.
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