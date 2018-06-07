7 июня 2018, 09:45
Названы лучшие двигатели 2018 года
Подведены итоги престижной международной премии International Engine of the Year 2018 года. Битурбо мотор Ferrari F154 V8 объемом 3,9 литра в третий раз подряд признан лучшим в мире.
3,9-литровая «восьмерка» Ferrari F154 с двойным наддувом устанавливается на суперкары Ferrari 488. Его отдача составляет от 670 до 720 л.с. Третий год подряд мотор признается лучшим в мире.
В другой номинации, предназначенной для новых двигателей, которые вышли на рынок в текущем году, победил еще один агрегат Ferrari – атмосферный F140 GA V12 объемом 6,5 литра и мощностью 800 л.с. Мотор устанавливается на суперкары Ferrari 812 Superfast. Он же получил «бронзу» в общем зачете. «Серебро» завоевал 3-литровый битурбо двигатель Porsche.
Второе место среди новинок досталось 4,4-литровой битурбо «восьмерке» от BMW, которая на новом седане BMW M5 выдает 600 л.с. На третьем месте расположился рядный шестицилиндровый двигатель Mercedes-Benz M256 с гибридной надстройкой (367 л.с.). Агрегатом пока оснащаются только автомобили CLS и S-класса.
Электрическая силовая установка Tesla с большим отрывом лидирует сразу в двух в номинациях – как лучший экологически чистый двигатель и лучший электромотор.
Далее победители по номинациям распределились следующим образом:
Лучший двигатель объемом до 1,0 л
Volkswagen 1.0 Turbo
Ford EcoBoost 1.0 Turbo
Бензогенератор BMW i3 (0,65 л)
Лучший двигатель объемом 1,0—1,4 л
PSA 1.2 Turbo
Volkswagen 1.4 Turbo ACT
Volkswagen 1.4 Turbo
Лучший двигатель объемом 1,4—1,8 л
BMW 1.5 Turbo Hybrid
BMW 1.5 Turbo
Volkswagen 1.5 Turbo Evo
Лучший двигатель объемом 1,8—2,0 л
Porsche 2.0 Turbo
Mercedes-AMG 2.0 Тurbo
Honda 2.0 Turbo
Лучший двигатель объемом 2,0—2,5 л
Audi 2.5 TFSI
Porsche 2.5 Turbo
Ford EcoBoost 2.3 Turbo
Лучший двигатель объемом 2,5—3,0 л
Porsche 3.0 Biturbo
BMW M 3.0 Biturbo
Alfa Romeo V6 2.9 Biturbo
Лучший двигатель объемом 3,0—4,0 л
Ferrari V8 3.9 Biturbo
Mercedes-AMG V8 4.0 Biturbo
Porsche 4.0
Лучший двигатель объемом свыше 4,0 л
Ferrari V12 6.5
Audi V10 5.2
BMW M V8 4.4 Biturbo
Премия «Двигатель года» присуждается в 2018 году уже в 20-ый раз. Жюри конкурса состоит из 65 журналистов. Россию в этом году представляли Михаил Подорожанский и Леонид Голованов из «Авторевю».
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Комментарии пользователей
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22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
Про рабочее место - хорошо) В это авто можно и письменный стол при желании запихнуть, и даже вполне приличных размеров "обезъянник" организовать) Потолок низковат, а по всем остальным параметрам очень подходит. Повезло шведским полицейским, это не наши козлики.
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