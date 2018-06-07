7 июня 2018, 09:45

Названы лучшие двигатели 2018 года

Подведены итоги престижной международной премии International Engine of the Year 2018 года. Битурбо мотор Ferrari F154 V8 объемом 3,9 литра в третий раз подряд признан лучшим в мире.
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Названы лучшие двигатели 2018 года
3,9-литровая «восьмерка» Ferrari F154 с двойным наддувом устанавливается на суперкары Ferrari 488. Его отдача составляет от 670 до 720 л.с. Третий год подряд мотор признается лучшим в мире. 

В другой номинации, предназначенной для новых двигателей, которые вышли на рынок в текущем году, победил еще один агрегат Ferrari – атмосферный F140 GA V12 объемом 6,5 литра и мощностью 800 л.с. Мотор устанавливается на суперкары Ferrari 812 Superfast. Он же получил «бронзу» в общем зачете. «Серебро» завоевал 3-литровый битурбо двигатель Porsche.

Второе место среди новинок досталось 4,4-литровой битурбо «восьмерке» от BMW, которая на новом седане BMW M5 выдает 600 л.с. На третьем месте расположился рядный шестицилиндровый двигатель Mercedes-Benz M256 с гибридной надстройкой (367 л.с.). Агрегатом пока оснащаются только автомобили CLS и S-класса.

Электрическая силовая установка Tesla с большим отрывом лидирует сразу в двух в номинациях – как лучший экологически чистый двигатель и лучший электромотор.

Далее победители по номинациям распределились следующим образом:

Лучший двигатель объемом до 1,0 л
Volkswagen 1.0 Turbo
Ford EcoBoost 1.0 Turbo
Бензогенератор BMW i3 (0,65 л)

Лучший двигатель объемом 1,0—1,4 л
PSA 1.2 Turbo
Volkswagen 1.4 Turbo ACT
Volkswagen 1.4 Turbo

Лучший двигатель объемом 1,4—1,8 л
BMW 1.5 Turbo Hybrid
BMW 1.5 Turbo
Volkswagen 1.5 Turbo Evo

Лучший двигатель объемом 1,8—2,0 л
Porsche 2.0 Turbo
Mercedes-AMG 2.0 Тurbo
Honda 2.0 Turbo

Лучший двигатель объемом 2,0—2,5 л
Audi 2.5 TFSI
Porsche 2.5 Turbo
Ford EcoBoost 2.3 Turbo

Лучший двигатель объемом 2,5—3,0 л
Porsche 3.0 Biturbo
BMW M 3.0 Biturbo
Alfa Romeo V6 2.9 Biturbo

Лучший двигатель объемом 3,0—4,0 л
Ferrari V8 3.9 Biturbo
Mercedes-AMG V8 4.0 Biturbo
Porsche 4.0

Лучший двигатель объемом свыше 4,0 л
Ferrari V12 6.5
Audi V10 5.2
BMW M V8 4.4 Biturbo
 
Премия «Двигатель года» присуждается в 2018 году уже в 20-ый раз. Жюри конкурса состоит из 65 журналистов. Россию в этом году представляли Михаил Подорожанский и Леонид Голованов из «Авторевю».  


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Названы лучшие двигатели 2018 года
3,9-литровая «восьмерка» Ferrari F154 с двойным наддувом устанавливается на суперкары Ferrari 488. Его отдача составляет от 670 до 720 л.с. Третий год подряд мотор признается лучшим в мире. В другой номинации, предназначенной для новых двигателей, которые вышли на рынок в текущем году, победил еще один агрегат Ferrari – атмосферный F140 GA V12 объемом 6,5 литра и мощностью 800 л.с. Мотор устанавливается на суперкары Ferrari 812 Superfast. Он же получил «бронзу» в общем зачете. «Серебро» завоевал 3-литровый битурбо двигатель Porsche.Второе место среди новинок досталось 4,4-литровой битурбо «восьмерке» от BMW, которая на новом седане BMW M5 выдает 600 л.с. На третьем месте расположился рядный шестицилиндровый двигатель Mercedes-Benz M256 с гибридной надстройкой (367 л.с.). Агрегатом пока оснащаются только автомобили CLS и S-класса.Электрическая силовая установка Tesla с большим отрывом лидирует сразу в двух в номинациях – как лучший экологически чистый двигатель и лучший электромотор.Далее победители по номинациям распределились следующим образом:Лучший двигатель объемом до 1,0 лVolkswagen 1.0 TurboFord EcoBoost 1.0 TurboБензогенератор BMW i3 (0,65 л)Лучший двигатель объемом 1,0—1,4 лPSA 1.2 TurboVolkswagen 1.4 Turbo ACTVolkswagen 1.4 TurboЛучший двигатель объемом 1,4—1,8 лBMW 1.5 Turbo HybridBMW 1.5 TurboVolkswagen 1.5 Turbo EvoЛучший двигатель объемом 1,8—2,0 лPorsche 2.0 TurboMercedes-AMG 2.0 ТurboHonda 2.0 TurboЛучший двигатель объемом 2,0—2,5 лAudi 2.5 TFSIPorsche 2.5 TurboFord EcoBoost 2.3 TurboЛучший двигатель объемом 2,5—3,0 лPorsche 3.0 BiturboBMW M 3.0 BiturboAlfa Romeo V6 2.9 BiturboЛучший двигатель объемом 3,0—4,0 лFerrari V8 3.9 BiturboMercedes-AMG V8 4.0 BiturboPorsche 4.0Лучший двигатель объемом свыше 4,0 лFerrari V12 6.5Audi V10 5.2BMW M V8 4.4 Biturbo Премия «Двигатель года» присуждается в 2018 году уже в 20-ый раз. Жюри конкурса состоит из 65 журналистов. Россию в этом году представляли Михаил Подорожанский и Леонид Голованов из «Авторевю».  
2018-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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