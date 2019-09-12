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12 сентября 2019, 01:02

Названы лучшие коммерческие автомобили в России

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Фото: Ford Trucks
В рамках прошедшей в Москве выставки «Комтранс» подвели итоги конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России». В номинации «Фургон/малотоннажник» Mercedes-Benz Sprinter буквально вырвал победу у «ГАЗели Next», опередив ее всего на один балл.
Названы лучшие коммерческие автомобили в России

Фото: Ford Trucks

Названы лучшие коммерческие автомобили в России

Фото: Mercedes-Benz

Названы лучшие коммерческие автомобили в России

Фото взято из открытых источников

Названы лучшие коммерческие автомобили в России

Фото: PNZdrive

Названы лучшие коммерческие автомобили в России

Фото: Schmitz Cargobull

Названы лучшие коммерческие автомобили в России
Названы лучшие коммерческие автомобили в России
Названы лучшие коммерческие автомобили в России
Названы лучшие коммерческие автомобили в России
Названы лучшие коммерческие автомобили в России
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В жюри конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России» вошли журналисты крупных изданий, освещающих тему отечественного коммерческого транспорта. Главными критериями при выборе победителя стали такие характеристики, как эффективность при использовании для коммерческих перевозок, техническое совершенство автомобиля, экономическая выгода при его покупке и эксплуатации, развитие сервисной инфраструктуры.

Всех претендентов разделили на несколько номинаций. В конкурсе приняли участие российские и зарубежные производители. В номинации «Грузовик» лучшим признали новый тягач Ford Trucks F-Max, предназначенный, прежде всего, для дальнемагистральных перевозок. Конкуренцию в номинации ему составили «Урал Next» (6х4) и Iveco Stralis NP 460. Ожесточенная борьба развернулась в популярной номинации «Фургон/малотоннажник». В результате, первое место присудили Mercedes-Benz Sprinter. «ГАЗель Next» отстала от него всего на один балл. Третьим стал Fiat Doblo.

В номинации «Перспектива года» первое место отдали «Садко Next», он опередил МАЗ-216 и Volgabus Delta. В номинации «Прицепы и полуприцепы» победил Schmitz Cargobull S.KO Cool Smart длиной 16,8 метра. Специальный приз «За успехи в освоении российского рынка» с большим перевесом голосов достался ПАО «КамАЗ». «Персоной года» был назван коммерческий директор «Renault Trucks Россия» Александр Зоря.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes Benz Sprinter
ребята помогите с проблемой у меня 2,9 тди мотор не тянет и греется заводится отлично на горячую и холодную
саша
Житель Вологды «скрутил пробег» у «Мерседеса», но «обмыть дельце» не получилось
Допустим мафын в одних руках был, или у официалов обслуживался....
Александр
Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Пушкине
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
Вячеслав
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Названы лучшие коммерческие автомобили в России
{{material_127422}}В жюри конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России» вошли журналисты крупных изданий, освещающих тему отечественного коммерческого транспорта. Главными критериями при выборе победителя стали такие характеристики, как эффективность при использовании для коммерческих перевозок, техническое совершенство автомобиля, экономическая выгода при его покупке и эксплуатации, развитие сервисной инфраструктуры.Всех претендентов разделили на несколько номинаций. В конкурсе приняли участие российские и зарубежные производители. В номинации «Грузовик» лучшим признали новый тягач Ford Trucks F-Max, предназначенный, прежде всего, для дальнемагистральных перевозок. Конкуренцию в номинации ему составили «Урал Next» (6х4) и Iveco Stralis NP 460. Ожесточенная борьба развернулась в популярной номинации «Фургон/малотоннажник». В результате, первое место присудили Mercedes-Benz Sprinter. «ГАЗель Next» отстала от него всего на один балл. Третьим стал Fiat Doblo.В номинации «Перспектива года» первое место отдали «Садко Next», он опередил МАЗ-216 и Volgabus Delta. В номинации «Прицепы и полуприцепы» победил Schmitz Cargobull S.KO Cool Smart длиной 16,8 метра. Специальный приз «За успехи в освоении российского рынка» с большим перевесом голосов достался ПАО «КамАЗ». «Персоной года» был назван коммерческий директор «Renault Trucks Россия» Александр Зоря.
2019-09-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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