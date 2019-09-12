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12 сентября 2019, 01:02
Названы лучшие коммерческие автомобили в России
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Фото: Ford Trucks
В рамках прошедшей в Москве выставки «Комтранс» подвели итоги конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России». В номинации «Фургон/малотоннажник» Mercedes-Benz Sprinter буквально вырвал победу у «ГАЗели Next», опередив ее всего на один балл.
Фото: Ford Trucks
Фото: Mercedes-Benz
Фото: PNZdrive
Фото: Schmitz Cargobull
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Всех претендентов разделили на несколько номинаций. В конкурсе приняли участие российские и зарубежные производители. В номинации «Грузовик» лучшим признали новый тягач Ford Trucks F-Max, предназначенный, прежде всего, для дальнемагистральных перевозок. Конкуренцию в номинации ему составили «Урал Next» (6х4) и Iveco Stralis NP 460. Ожесточенная борьба развернулась в популярной номинации «Фургон/малотоннажник». В результате, первое место присудили Mercedes-Benz Sprinter. «ГАЗель Next» отстала от него всего на один балл. Третьим стал Fiat Doblo.
В номинации «Перспектива года» первое место отдали «Садко Next», он опередил МАЗ-216 и Volgabus Delta. В номинации «Прицепы и полуприцепы» победил Schmitz Cargobull S.KO Cool Smart длиной 16,8 метра. Специальный приз «За успехи в освоении российского рынка» с большим перевесом голосов достался ПАО «КамАЗ». «Персоной года» был назван коммерческий директор «Renault Trucks Россия» Александр Зоря.
Комментарии
Комментарии пользователей
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ребята помогите с проблемой у меня 2,9 тди мотор не тянет и греется заводится отлично на горячую и холодную
Допустим мафын в одних руках был, или у официалов обслуживался....
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
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