23 мая 2019, 16:55

Названы лучшие моторы в мире за 2019 год

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Британский журнал Engine Technology International подвел итоги ежегодной всемирной премии «Двигатель года» (International Engine of the Year) за 2019 год. Гран-при в четвертый раз подряд присудили 3,9-литровой «битурбовосьмерке» Ferrari.
Названы лучшие моторы в мире за 2019 год
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Двигатель Ferrari объемом 3,9 литра V8 с двумя турбонагнетателями признавался лучшим в мире в 2016, 2017, 2018, а теперь и в 2019 году. В настоящее время этим мотором оснащаются Ferrari 488 GTB, 488 Spider и 488 Pista. Агрегат Ferrari набрал 425 баллов, опередив на 100 очков ближайшего преследователя – электрическую силовую установку Jaguar I-Pace. Третье место в номинации занял 4,0-литровый мотор V8 Mercedes-AMG.

Заняв второе место в главной номинации, электрическая силовая установка кроссовера Jaguar I-Pace выиграла еще в трех: «Лучшая электрическая силовая установка», «Лучший новый мотор», «Лучший мотор мощностью 350 – 450 л.с.». Лучшим гибридным агрегатом стал 1,5-литровый трёхцилиндровый двигатель от BMW i8, а «Лучшим спортивным мотором» вновь признали 3.9 V8 от Ferrari.

В этом году впервые двигатели по номинациям разделили не по литражу, а по мощности. Электромобили становятся все популярнее, но понятие объема к ним неприменимо. При классификации по мощности возникает другой нюанс. Многие моторы доступны в нескольких уровнях форсировки, поэтому один и тот же двигатель может попасть сразу в несколько номинаций. Например, 2,0-литровая «турбочетверка» TFSI от Audi собрала сразу три номинации. Итоговый список «призеров» по каждой категории выглядит следующим образом:

Лучший двигатель мощностью до 150 л.с.
Ford EcoBoost 1.0 Turbo
BMW 1.5 Turbo
PSA 1.2 Turbo

Лучший двигатель мощностью 150 – 250 л.с.
Audi 2.0 TFSI
BMW 2.0 Biturbo
Ford EcoBoost 1.5 Turbo

Лучший двигатель мощностью 250 – 350 л.с.
Porsche 2.0 Turbo
BMW 3.0 Biturbo
Audi 2.0 TFSI

Лучший двигатель мощностью 250 – 350 л.с.
Porsche 2.5 Turbo
BMW 3.0 Biturbo
Audi 2.0 TFSI

Лучший двигатель мощностью 350 – 450 л.с.
Электрическая силовая установка Jaguar Land Rover
Porsche 3.0 Turbo
BMW M 3.0 Biturbo

Лучший двигатель мощностью 450 – 550 л.с.
Mercedes-AMG V8 4.0 Biturbo
Porsche 4.0
BMW M 3.0 Biturbo

Лучший двигатель мощностью 550 – 650 л.с.
Ferrari V8 3.9 Biturbo
Porsche 3.8 Turbo
Mercedes-AMG V8 4.0 Biturbo

Лучший двигатель мощностью свыше 650 л.с.
Ferrari V8 3.9 Biturbo
Ferrari V12 6.5
Porsche 3.8 Turbo

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Названы лучшие моторы в мире за 2019 год
{{material_123538}}Двигатель Ferrari объемом 3,9 литра V8 с двумя турбонагнетателями признавался лучшим в мире в 2016, 2017, 2018, а теперь и в 2019 году. В настоящее время этим мотором оснащаются Ferrari 488 GTB, 488 Spider и 488 Pista. Агрегат Ferrari набрал 425 баллов, опередив на 100 очков ближайшего преследователя – электрическую силовую установку Jaguar I-Pace. Третье место в номинации занял 4,0-литровый мотор V8 Mercedes-AMG.Заняв второе место в главной номинации, электрическая силовая установка кроссовера Jaguar I-Pace выиграла еще в трех: «Лучшая электрическая силовая установка», «Лучший новый мотор», «Лучший мотор мощностью 350 – 450 л.с.». Лучшим гибридным агрегатом стал 1,5-литровый трёхцилиндровый двигатель от BMW i8, а «Лучшим спортивным мотором» вновь признали 3.9 V8 от Ferrari.В этом году впервые двигатели по номинациям разделили не по литражу, а по мощности. Электромобили становятся все популярнее, но понятие объема к ним неприменимо. При классификации по мощности возникает другой нюанс. Многие моторы доступны в нескольких уровнях форсировки, поэтому один и тот же двигатель может попасть сразу в несколько номинаций. Например, 2,0-литровая «турбочетверка» TFSI от Audi собрала сразу три номинации. Итоговый список «призеров» по каждой категории выглядит следующим образом:Лучший двигатель мощностью до 150 л.с.Ford EcoBoost 1.0 TurboBMW 1.5 TurboPSA 1.2 TurboЛучший двигатель мощностью 150 – 250 л.с.Audi 2.0 TFSIBMW 2.0 BiturboFord EcoBoost 1.5 TurboЛучший двигатель мощностью 250 – 350 л.с.Porsche 2.0 TurboBMW 3.0 BiturboAudi 2.0 TFSIЛучший двигатель мощностью 250 – 350 л.с.Porsche 2.5 TurboBMW 3.0 BiturboAudi 2.0 TFSIЛучший двигатель мощностью 350 – 450 л.с.Электрическая силовая установка Jaguar Land RoverPorsche 3.0 TurboBMW M 3.0 BiturboЛучший двигатель мощностью 450 – 550 л.с.Mercedes-AMG V8 4.0 BiturboPorsche 4.0BMW M 3.0 BiturboЛучший двигатель мощностью 550 – 650 л.с.Ferrari V8 3.9 BiturboPorsche 3.8 TurboMercedes-AMG V8 4.0 BiturboЛучший двигатель мощностью свыше 650 л.с.Ferrari V8 3.9 BiturboFerrari V12 6.5Porsche 3.8 Turbo
2019-05-23
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