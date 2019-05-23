23 мая 2019, 16:55
Названы лучшие моторы в мире за 2019 год
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Британский журнал Engine Technology International подвел итоги ежегодной всемирной премии «Двигатель года» (International Engine of the Year) за 2019 год. Гран-при в четвертый раз подряд присудили 3,9-литровой «битурбовосьмерке» Ferrari.
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Подведены итоги престижной международной премии International Engine of the Year 2018 года. Битурбо мотор ...Читать далее
Заняв второе место в главной номинации, электрическая силовая установка кроссовера Jaguar I-Pace выиграла еще в трех: «Лучшая электрическая силовая установка», «Лучший новый мотор», «Лучший мотор мощностью 350 – 450 л.с.». Лучшим гибридным агрегатом стал 1,5-литровый трёхцилиндровый двигатель от BMW i8, а «Лучшим спортивным мотором» вновь признали 3.9 V8 от Ferrari.
В этом году впервые двигатели по номинациям разделили не по литражу, а по мощности. Электромобили становятся все популярнее, но понятие объема к ним неприменимо. При классификации по мощности возникает другой нюанс. Многие моторы доступны в нескольких уровнях форсировки, поэтому один и тот же двигатель может попасть сразу в несколько номинаций. Например, 2,0-литровая «турбочетверка» TFSI от Audi собрала сразу три номинации. Итоговый список «призеров» по каждой категории выглядит следующим образом:
Лучший двигатель мощностью до 150 л.с.
Ford EcoBoost 1.0 Turbo
BMW 1.5 Turbo
PSA 1.2 Turbo
Лучший двигатель мощностью 150 – 250 л.с.
Audi 2.0 TFSI
BMW 2.0 Biturbo
Ford EcoBoost 1.5 Turbo
Лучший двигатель мощностью 250 – 350 л.с.
Porsche 2.0 Turbo
BMW 3.0 Biturbo
Audi 2.0 TFSI
Лучший двигатель мощностью 250 – 350 л.с.
Porsche 2.5 Turbo
BMW 3.0 Biturbo
Audi 2.0 TFSI
Лучший двигатель мощностью 350 – 450 л.с.
Электрическая силовая установка Jaguar Land Rover
Porsche 3.0 Turbo
BMW M 3.0 Biturbo
Лучший двигатель мощностью 450 – 550 л.с.
Mercedes-AMG V8 4.0 Biturbo
Porsche 4.0
BMW M 3.0 Biturbo
Лучший двигатель мощностью 550 – 650 л.с.
Ferrari V8 3.9 Biturbo
Porsche 3.8 Turbo
Mercedes-AMG V8 4.0 Biturbo
Лучший двигатель мощностью свыше 650 л.с.
Ferrari V8 3.9 Biturbo
Ferrari V12 6.5
Porsche 3.8 Turbo
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