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29 февраля 2020, 18:20

Названы лучшие подержанные семейные автомобили

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Фото: Volkswagen
Семейные классические «однообъемники» постепенно теряют популярность. Их активно теснят кроссоверы. На рынке новых автомобилей таких моделей в России очень мало, остается искать машину с пробегом. Расскажем о трех практичных минивенах, представленных на отечественном вторичном авторынке.
Названы лучшие подержанные семейные автомобили

Фото: Volkswagen

Названы лучшие подержанные семейные автомобили

Фото: Ford

Названы лучшие подержанные семейные автомобили

Фото: Ford

Названы лучшие подержанные семейные автомобили

Фото: Mitsubishi

Названы лучшие подержанные семейные автомобили

Фото: Mitsubishi

Названы лучшие подержанные семейные автомобили
Названы лучшие подержанные семейные автомобили
Названы лучшие подержанные семейные автомобили
Названы лучшие подержанные семейные автомобили
Названы лучшие подержанные семейные автомобили
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Специально для тех, кому больше по душе те самые классические «однообъемники», максимально приспособленные под нужды большой семьи, журналисты портала «Автоновости дня» составили ТОП-3 надежных подержанных минивенов. Первое место присудили немецкому Volkswagen Touran. Первое поколение минивена вышло на рынок в 2003 году и успело пережить два рестайлинга. Его 7-местный салон легко трансформируется в грузовой отсек вместимостью 2 000 литров. Под капотом можно встретить бензиновые и дизельные моторы объемом от 1,2 до 2,0 литров. Самые мощные версии развивают до 170 лошадиных сил.

Второе место досталось Ford S-Max. Благодаря фирменной схеме трансформации Ford Flat, минивен предлагает множество различных конфигураций салона. Как и немецкий «коллега», он представлен на рынке в единственном поколении с одним рестайлингом. Линейка двигателей для S-Max отличается разнообразием. Здесь есть как экономичные варианты, так и мощные моторы для активной езды. Топовые дизельные агрегаты выдают порядка 150 л.с., а самый мощный бензиновый двигатель развивает 240 лошадиных сил.

Японский минивен Mitsubishi Grandis может похвастаться просторным комфортабельным салоном благодаря большой колесной базе и приличной ширине. Автомобиль также представлен одним поколением. На рынке встречаются версии с 6 и 7-местным салоном. Безальтернативный 2,4-литровый бензиновый двигатель выдает 165 сил и сочетается с «механикой» или автоматической коробкой передач.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Touran
Автомобиль неплохой.Езжу седьмой год.2литра.140лошадей.Т.D.I.Полная комплектация.Пробег уже186000.Меняю масло через 30000.колодки.ремень с роликами .лампочки габаритные.и всё.один минус ето шумная машина чуть больше 120 и уплотнители недержат как надо.В общем доволен.Менять не собираюсь.Расход по трассе ...
Andriy
Форум Ford S-max
У меня уже 3 года S-Max 2007 года. 2 литра бензин на "ручке". Устраивает всё, единственное, сейчас бы взял 2,3 с "автоматом"... Жаль, сейчас в Москве на машине и ездить-то некуда - общественным транспортом даже дочку в школу отвезти быстрее выходит. Зато уж если едем в "Максе" - это правда релакс...
Павел
Форум Mitsubishi Grandis
Я вот, когда стал обладателем данном машины, которую я выбрал за красивый дизайн и за приемлемую цену, нисколько в последствии не пожалел о своем выборе. Потому что машина за пять лет езды на ней показала себя с надежной стороны, практически серьезно не ломаясь. При этом авто хорошо управляется и великолепно ...
Александр
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Названы лучшие подержанные семейные автомобили
{{material_126079}}Специально для тех, кому больше по душе те самые классические «однообъемники», максимально приспособленные под нужды большой семьи, журналисты портала «Автоновости дня» составили ТОП-3 надежных подержанных минивенов. Первое место присудили немецкому Volkswagen Touran. Первое поколение минивена вышло на рынок в 2003 году и успело пережить два рестайлинга. Его 7-местный салон легко трансформируется в грузовой отсек вместимостью 2 000 литров. Под капотом можно встретить бензиновые и дизельные моторы объемом от 1,2 до 2,0 литров. Самые мощные версии развивают до 170 лошадиных сил.Второе место досталось Ford S-Max. Благодаря фирменной схеме трансформации Ford Flat, минивен предлагает множество различных конфигураций салона. Как и немецкий «коллега», он представлен на рынке в единственном поколении с одним рестайлингом. Линейка двигателей для S-Max отличается разнообразием. Здесь есть как экономичные варианты, так и мощные моторы для активной езды. Топовые дизельные агрегаты выдают порядка 150 л.с., а самый мощный бензиновый двигатель развивает 240 лошадиных сил.Японский минивен Mitsubishi Grandis может похвастаться просторным комфортабельным салоном благодаря большой колесной базе и приличной ширине. Автомобиль также представлен одним поколением. На рынке встречаются версии с 6 и 7-местным салоном. Безальтернативный 2,4-литровый бензиновый двигатель выдает 165 сил и сочетается с «механикой» или автоматической коробкой передач.
2020-02-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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