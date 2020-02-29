29 февраля 2020, 18:20
Названы лучшие подержанные семейные автомобили
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Фото: Volkswagen
Семейные классические «однообъемники» постепенно теряют популярность. Их активно теснят кроссоверы. На рынке новых автомобилей таких моделей в России очень мало, остается искать машину с пробегом. Расскажем о трех практичных минивенах, представленных на отечественном вторичном авторынке.
Фото: Volkswagen
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
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Второе место досталось Ford S-Max. Благодаря фирменной схеме трансформации Ford Flat, минивен предлагает множество различных конфигураций салона. Как и немецкий «коллега», он представлен на рынке в единственном поколении с одним рестайлингом. Линейка двигателей для S-Max отличается разнообразием. Здесь есть как экономичные варианты, так и мощные моторы для активной езды. Топовые дизельные агрегаты выдают порядка 150 л.с., а самый мощный бензиновый двигатель развивает 240 лошадиных сил.
Японский минивен Mitsubishi Grandis может похвастаться просторным комфортабельным салоном благодаря большой колесной базе и приличной ширине. Автомобиль также представлен одним поколением. На рынке встречаются версии с 6 и 7-местным салоном. Безальтернативный 2,4-литровый бензиновый двигатель выдает 165 сил и сочетается с «механикой» или автоматической коробкой передач.
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