Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
4 ноября 2019, 09:38

Названы лучшие сайты автопроизводителей в Рунете

  • 4537
  • 0
 
Эксперты агентства Markswebb проанализировали сайты автопроизводителей, представленных в нашей стране, и назвали наиболее информативные и функциональные из них.
Названы лучшие сайты автопроизводителей в Рунете

 

Ранее мы писали
Компания Renault, первой из всех автопроизводителей, попробовала наладить в России онлайн торговлю автомобилями ...
Читать далее
Подавляющее большинство автопроизводителей приводят на своих официальных сайтах лишь информацию о моделях, их комплектациях и ценах, а также адреса дилерских центров. Буквально единицы предлагают сделать первые шаги по покупке автомобиля или записи в сервис. Например, предварительное одобрение по кредиту, оценка по trade-in и онлайн-запись на тест-драйв пока есть только у Renault, Mercedes-Benz и Skoda. Самым продвинутым в области онлайн продаж стал именно Renault. На сайте французской марки есть виртуальный шоу-рум и возможность внести предоплату за понравившийся автомобиль. А в рамках промо-акции нового купеобразного кроссовера Arkana клиенты могли полностью оплатить всю сумму онлайн и воспользоваться услугой доставки купленного автомобиля. Правда особого коммерческого успеха такая функция не получила.

Медленное внедрение онлайн продаж автомобилей в России имеет несколько причин, пишет «Российская газета». Одна из них – высокая стоимость эквайринга при покупке дорогостоящих товаров и услуг – то есть автопроизводитель должен заплатить внушительную комиссию за возможность принимать безналичную оплату посредством банковских карт. Но главное – российские покупатели сами пока не готовы покупать автомобили онлайн. Для поколения X (от 40 лет и старше) визит в дилерский центр совершенно обязателен. Представители следующего поколения Y (25 – 40 лет) в большей степени склонны совершать покупки в интернете, но и среди них процент таких продаж довольно мал. Поколение Z доверяет интернету на 100% и готово покупать онлайн вне зависимости от стоимости товара и его технологической сложности. Но этому поколению еще предстоит подрасти и стать кредитоспособным.

А пока в тройку автопроизводителей, сайты которых в полной степени информативны и функциональны для потенциальных клиентов, вошли Renault, Volkswagen и Skoda. Они позволяют узнать стоимость запчастей и аксессуаров, а также подобрать и забронировать интересующий автомобиль у официального дилера. Аутсайдерами рейтинга стали сайты Hyundai, KIA, Nissan, Mitsubishi и Lada, которые предоставляют возможность ознакомиться с автомобилями, ценами на них и характеристиками. Другие возможности доступны лишь при обращении к дилеру.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Стоит ли покупать автомобиль старше 10 лет
!5 летний японский автомобиль с правым рулем надежнее новых других производителей
LPF
Автогорбушка | отзывы
Воровская контора. После того как нами была внесена оплата, с машины под видом предпродажной подготовки сняли все: коврики, чехлы, сперли аптечку, запаску и насос, спасибо, что колеса не сняли. Выдали только один комплект ключей и с документами накосячили, что пришлось долго и нудно разруливать в ГАИ ...
Корнилов
Форд Центр Гражданский | отзывы
После покупки Б/ У Форда сразу отправили его в фирменный сервис, где была проведена платная диагностика. Через какое-то время начались неполадки, и я был вынужден вернуться в сервис. Опять провели диагностику, она показала проблему, решение которой по словам человека по телефону стоило 18 тыс. Когда ...
Роман
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
Посмотрите, где и как собирают кроссоверы Haval
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 88 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 22 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названы лучшие сайты автопроизводителей в Рунете
{{material_127572}}Подавляющее большинство автопроизводителей приводят на своих официальных сайтах лишь информацию о моделях, их комплектациях и ценах, а также адреса дилерских центров. Буквально единицы предлагают сделать первые шаги по покупке автомобиля или записи в сервис. Например, предварительное одобрение по кредиту, оценка по trade-in и онлайн-запись на тест-драйв пока есть только у Renault, Mercedes-Benz и Skoda. Самым продвинутым в области онлайн продаж стал именно Renault. На сайте французской марки есть виртуальный шоу-рум и возможность внести предоплату за понравившийся автомобиль. А в рамках промо-акции нового купеобразного кроссовера Arkana клиенты могли полностью оплатить всю сумму онлайн и воспользоваться услугой доставки купленного автомобиля. Правда особого коммерческого успеха такая функция не получила.Медленное внедрение онлайн продаж автомобилей в России имеет несколько причин, пишет «Российская газета». Одна из них – высокая стоимость эквайринга при покупке дорогостоящих товаров и услуг – то есть автопроизводитель должен заплатить внушительную комиссию за возможность принимать безналичную оплату посредством банковских карт. Но главное – российские покупатели сами пока не готовы покупать автомобили онлайн. Для поколения X (от 40 лет и старше) визит в дилерский центр совершенно обязателен. Представители следующего поколения Y (25 – 40 лет) в большей степени склонны совершать покупки в интернете, но и среди них процент таких продаж довольно мал. Поколение Z доверяет интернету на 100% и готово покупать онлайн вне зависимости от стоимости товара и его технологической сложности. Но этому поколению еще предстоит подрасти и стать кредитоспособным.А пока в тройку автопроизводителей, сайты которых в полной степени информативны и функциональны для потенциальных клиентов, вошли Renault, Volkswagen и Skoda. Они позволяют узнать стоимость запчастей и аксессуаров, а также подобрать и забронировать интересующий автомобиль у официального дилера. Аутсайдерами рейтинга стали сайты Hyundai, KIA, Nissan, Mitsubishi и Lada, которые предоставляют возможность ознакомиться с автомобилями, ценами на них и характеристиками. Другие возможности доступны лишь при обращении к дилеру.
2019-11-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Магнитогорск Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.