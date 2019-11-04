4 ноября 2019, 09:38
Названы лучшие сайты автопроизводителей в Рунете
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Эксперты агентства Markswebb проанализировали сайты автопроизводителей, представленных в нашей стране, и назвали наиболее информативные и функциональные из них.
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Компания Renault, первой из всех автопроизводителей, попробовала наладить в России онлайн торговлю автомобилями ...Читать далее
Медленное внедрение онлайн продаж автомобилей в России имеет несколько причин, пишет «Российская газета». Одна из них – высокая стоимость эквайринга при покупке дорогостоящих товаров и услуг – то есть автопроизводитель должен заплатить внушительную комиссию за возможность принимать безналичную оплату посредством банковских карт. Но главное – российские покупатели сами пока не готовы покупать автомобили онлайн. Для поколения X (от 40 лет и старше) визит в дилерский центр совершенно обязателен. Представители следующего поколения Y (25 – 40 лет) в большей степени склонны совершать покупки в интернете, но и среди них процент таких продаж довольно мал. Поколение Z доверяет интернету на 100% и готово покупать онлайн вне зависимости от стоимости товара и его технологической сложности. Но этому поколению еще предстоит подрасти и стать кредитоспособным.
А пока в тройку автопроизводителей, сайты которых в полной степени информативны и функциональны для потенциальных клиентов, вошли Renault, Volkswagen и Skoda. Они позволяют узнать стоимость запчастей и аксессуаров, а также подобрать и забронировать интересующий автомобиль у официального дилера. Аутсайдерами рейтинга стали сайты Hyundai, KIA, Nissan, Mitsubishi и Lada, которые предоставляют возможность ознакомиться с автомобилями, ценами на них и характеристиками. Другие возможности доступны лишь при обращении к дилеру.
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