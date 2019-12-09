9 декабря 2019, 14:14
Названы лучшие седаны на российском рынке
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Фото: BMW
Седаны сохраняют популярность даже перед лицом масштабного наступления кроссоверов и вседорожников. Покупатели ценят их за классический дизайн, универсальность и доступные цены. Расскажем о пяти интересных предложениях на российском рынке.
Фото: Toyota
Фото: Skoda
Фото: Volkswagen
Фото: BMW
Фото: Kia
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На втором месте мог бы оказаться Volkswagen Passat, но «серебро» отдали родственному Skoda Superb. Он стоит дешевле, правда, строго говоря, относится к типу кузова «лифтбек». Сейчас до России добралась рестайлинговая версия модели. Пока новинка доступна только с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 190 л.с. по цене от 2 107 000 рублей. В 2020 году моторная гамма пополнится еще тремя бензиновыми агрегатами мощностью от 150 до 280 сил.
Третью строчку занимает «рабочая лошадка» Volkswagen Polo Sedan, который отличается упрощенной конструкцией и, как следствие, доступной ценой. На отечественном рынке Polo представлен с тремя вариантами моторов: 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 сил (155 Нм) и 110 сил (155 Нм) лошадиных сил в зависимости от модификации, а также 125-сильным (200 Нм) 1,4-литровым турбомотором TSI. Цены начинаются от 700 000 рублей. За топовую версию Volkswagen Polo Connect с турбомотором и 7-ступенчатым «роботом» просят не менее 977 000 рублей.
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