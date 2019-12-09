Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
9 декабря 2019, 14:14

Названы лучшие седаны на российском рынке

  • 107
  • 0
Фото: BMW
Седаны сохраняют популярность даже перед лицом масштабного наступления кроссоверов и вседорожников. Покупатели ценят их за классический дизайн, универсальность и доступные цены. Расскажем о пяти интересных предложениях на российском рынке.
Названы лучшие седаны на российском рынке

Фото: Toyota

Названы лучшие седаны на российском рынке

Фото: Skoda

Названы лучшие седаны на российском рынке

Фото: Volkswagen

Названы лучшие седаны на российском рынке

Фото: BMW

Названы лучшие седаны на российском рынке

Фото: Kia

Названы лучшие седаны на российском рынке
Названы лучшие седаны на российском рынке
Названы лучшие седаны на российском рынке
Названы лучшие седаны на российском рынке
Названы лучшие седаны на российском рынке
Ранее мы писали
«Территория выгула» сегментов D/E ограниченная. Здесь свои уставы и правила поведения, своя специфика продаж ...
Читать далее
Редакция портала CarsWeek.ru представила собственный рейтинг лучших седанов отечественного рынка. Первое место досталось Toyota Camry – бестселлеру среди автомобилей бизнес-класса. Автомобиль пользуется высоким спросом благодаря современному дизайну, японскому качеству, отличной безопасности и привлекательной стоимости. Российские покупатели могут выбирать из трех двигателей объемом 2,0, 2,5 и 3,0 литра. Цены начинаются от 1 573 000 рублей.

На втором месте мог бы оказаться Volkswagen Passat, но «серебро» отдали родственному Skoda Superb. Он стоит дешевле, правда, строго говоря, относится к типу кузова «лифтбек». Сейчас до России добралась рестайлинговая версия модели. Пока новинка доступна только с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 190 л.с. по цене от 2 107 000 рублей. В 2020 году моторная гамма пополнится еще тремя бензиновыми агрегатами мощностью от 150 до 280 сил.

Третью строчку занимает «рабочая лошадка» Volkswagen Polo Sedan, который отличается упрощенной конструкцией и, как следствие, доступной ценой. На отечественном рынке Polo представлен с тремя вариантами моторов: 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 сил (155 Нм) и 110 сил (155 Нм) лошадиных сил в зависимости от модификации, а также 125-сильным (200 Нм) 1,4-литровым турбомотором TSI. Цены начинаются от 700 000 рублей. За топовую версию Volkswagen Polo Connect с турбомотором и 7-ступенчатым «роботом» просят не менее 977 000 рублей.

Ранее мы писали
Заглянул, как водится, в Интернет, нашел координаты приглянувшейся прокатной конторы, выслал по «вацапу» сканы ...
Читать далее
Делая шаг в сторону премиального сегмента, обнаруживаем классический стильный немецкий седан BMW 3-Series, завоевавший четвертое место. Автомобиль сочетает притягательный дизайн, с комфортом представительского автомобиля и спортивным характером. Отечественные покупатели могут выбирать из богатой линейки моторов: трех бензиновых и трех дизельных агрегатов мощностью от 110 до 285 сил. Все двигатели работают в паре с автоматической коробкой передач. Привод – передний или полный. Стоит баварский седан BMW 3-Series минимум 2 560 000 рублей

Замыкает рейтинг представитель корейского автопрома Kia Optima образца 2018 года. Рестайлинговую версию обещают представить в 2021 году, а пока покупателям предлагается выбор из трех двигателей отдачей 150, 188 и 245 сил. Базовая комплектация стоит от 1 365 000 рублей. За топовую версию Optima GT придется отдать от 2 075 000 рублей.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Toyota Camry
Цитата:| Кому: ЖОНИ А чем мы тебе можем помочь? Взад тебя толкать что ли, когда ты заднюю включаешь. Вам на СТО ехать надо, своим ходом или эвакуатор. Если меняли масло на сервисе туда же и обращайтесь, это их косяк. Если сами, то вперед на сервис. Но вообще перспективы у нас не радужные. Может дойти ...
Михаил Степанов
Форум Skoda Superb
Skoda Superb - это бизнес-класс от знаменитой чешской марки. Настоящий. Несмотря на то, что все привыкли видеть под логотипом этой марки небольшие городские автомобили, Superb доказывает, что люди из Skoda могут создать такой автомобиль, который будет достаточно ярок по управляемости и будет достаточно ...
Auto
Форум Volkswagen Polo
у меня товарищ тоже купил может год назад. 1.6 ручка полубомж. жалуется почему то что масло кушает. дилер сказал что это норм для этого двигателя и везде прописано. замена замена 1 литр льет. ну бог с ним. катался я значит с ним. в принципе не такой уж он и плохой как многие говорят. я на бмв езжу если ...
MichaMeL
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Киа
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Отгремели в Лос-Анджелесе: 7 главных премьер LA-2019
Volkswagen Passat: в ожидании «свежака» раскупаем остатки
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Toyota Camry
Объявления о продаже Toyota Camry
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названы лучшие седаны на российском рынке
{{material_128035}}Редакция портала CarsWeek.ru представила собственный рейтинг лучших седанов отечественного рынка. Первое место досталось Toyota Camry – бестселлеру среди автомобилей бизнес-класса. Автомобиль пользуется высоким спросом благодаря современному дизайну, японскому качеству, отличной безопасности и привлекательной стоимости. Российские покупатели могут выбирать из трех двигателей объемом 2,0, 2,5 и 3,0 литра. Цены начинаются от 1 573 000 рублей.На втором месте мог бы оказаться Volkswagen Passat, но «серебро» отдали родственному Skoda Superb. Он стоит дешевле, правда, строго говоря, относится к типу кузова «лифтбек». Сейчас до России добралась рестайлинговая версия модели. Пока новинка доступна только с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 190 л.с. по цене от 2 107 000 рублей. В 2020 году моторная гамма пополнится еще тремя бензиновыми агрегатами мощностью от 150 до 280 сил.Третью строчку занимает «рабочая лошадка» Volkswagen Polo Sedan, который отличается упрощенной конструкцией и, как следствие, доступной ценой. На отечественном рынке Polo представлен с тремя вариантами моторов: 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 сил (155 Нм) и 110 сил (155 Нм) лошадиных сил в зависимости от модификации, а также 125-сильным (200 Нм) 1,4-литровым турбомотором TSI. Цены начинаются от 700 000 рублей. За топовую версию Volkswagen Polo Connect с турбомотором и 7-ступенчатым «роботом» просят не менее 977 000 рублей.{{material_127141}}Делая шаг в сторону премиального сегмента, обнаруживаем классический стильный немецкий седан BMW 3-Series, завоевавший четвертое место. Автомобиль сочетает притягательный дизайн, с комфортом представительского автомобиля и спортивным характером. Отечественные покупатели могут выбирать из богатой линейки моторов: трех бензиновых и трех дизельных агрегатов мощностью от 110 до 285 сил. Все двигатели работают в паре с автоматической коробкой передач. Привод – передний или полный. Стоит баварский седан BMW 3-Series минимум 2 560 000 рублейЗамыкает рейтинг представитель корейского автопрома Kia Optima образца 2018 года. Рестайлинговую версию обещают представить в 2021 году, а пока покупателям предлагается выбор из трех двигателей отдачей 150, 188 и 245 сил. Базовая комплектация стоит от 1 365 000 рублей. За топовую версию Optima GT придется отдать от 2 075 000 рублей.
2019-12-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Казань Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.