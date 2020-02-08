Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
8 февраля 2020, 17:59

Названы лучшие трехдверные внедорожники в России

  • 1215
  • 0
Фото: Jeep
Многие ценители оффроуда уверены, что настоящий внедорожник может быть только трехдверным. Сейчас на российском рынке представлено не так уже много таких автомобилей.
Названы лучшие трехдверные внедорожники в России

Фото: Jeep

Названы лучшие трехдверные внедорожники в России

Фото: Suzuki

Названы лучшие трехдверные внедорожники в России

Фото: Suzuki

Названы лучшие трехдверные внедорожники в России

Фото: АвтоВАЗ

Названы лучшие трехдверные внедорожники в России

Фото: АвтоВАЗ

Названы лучшие трехдверные внедорожники в России
Названы лучшие трехдверные внедорожники в России
Названы лучшие трехдверные внедорожники в России
Названы лучшие трехдверные внедорожники в России
Названы лучшие трехдверные внедорожники в России
Ранее мы писали
В рамках только что прошедшего в Санкт-Петербурге Suzuki Fest мы встретились с Ириной Зеленцовой, операционным ...
Читать далее
Укороченная колесная база и меньший вес закономерно улучшают внедорожные качества автомобиля. Журналисты портала «Автоновости дня» назвали три лучших трехдверных внедорожника, которые можно купить на российском рынке. Первое место отдали американскому Jeep Wrangler. Автомобиль недавно сменил поколение, став более комфортным и безопасным. Под капотом трудится 2,0-литровый турбомотор мощностью более 270 лошадиных сил, который работает с современным 8-диапазонным автоматом. Обилие электронных помощников позволяет полноприводному внедорожнику демонстрировать отличную проходимость. Стоит автомобиль недешево. Базовый вариант обойдется минимум в 3,5 млн рублей.

Еще один легендарный трехдверный внедорожник стоит вдвое дешевле. Продажи японского Suzuki Jimny нового поколения стартовали в августе 2019 года. Цены начинаются от 1,44 млн рублей. Внедорожник получил более мощный мотор, свежий дизайн и современные системы безопасности, при этом сохранил рамную конструкцию и отличные внедорожные качества. Новый Jimny оснащен 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 102 л.с. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» или с 4-дипазонным «автоматом». 

Третьим участником рейтинга стала отечественная Lada 4x4. В январе в продаже появились автомобили с обновленным салоном. Тем не менее, это по-прежнему аскетичный автомобиль с хорошей проходимостью. Цена в 471 тыс. рублей позволяет простить многие недочеты. Российский внедорожник оснащается 1,7-литровым мотором (83 л.с.) и 5-ступенчатой «механикой».

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Jeep Wrangler 4-d
Мужики, да что внём хорошего.Обыкновенный наш УАЗИК.Да затакие деньги я себе 4 Патриота куплю и буду ездить и на охоту и на рыбалку пяный вдымаря не разбирая дорог. Неподумайте мужики что я жадный нет, но должна быть логика и здравый смысыл. На охоту и рыбалку мне и 469го хватает за глаза а ...
Иваныч
Форум Suzuki Jimny
Suzuki Jimny 2006 г.в. немного несуразный на вид, это мой не основной автомобиль, его я использую для экспедиций и путешествий по непроходимым местам. Ломался, но это от того, что заезжал я настолько далеко, где слово дорога давно позабыли. Также неоценимыми в городе являются следующие характеристики ...
Вадим
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Дилерам завезли 2-литровые Hyundai Sonata
Автоломбарды. Помощь или ловушка для автовладельцев?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Jeep Wrangler
Объявления о продаже Jeep Wrangler
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 29 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названы лучшие трехдверные внедорожники в России
{{material_127774}}Укороченная колесная база и меньший вес закономерно улучшают внедорожные качества автомобиля. Журналисты портала «Автоновости дня» назвали три лучших трехдверных внедорожника, которые можно купить на российском рынке. Первое место отдали американскому Jeep Wrangler. Автомобиль недавно сменил поколение, став более комфортным и безопасным. Под капотом трудится 2,0-литровый турбомотор мощностью более 270 лошадиных сил, который работает с современным 8-диапазонным автоматом. Обилие электронных помощников позволяет полноприводному внедорожнику демонстрировать отличную проходимость. Стоит автомобиль недешево. Базовый вариант обойдется минимум в 3,5 млн рублей.Еще один легендарный трехдверный внедорожник стоит вдвое дешевле. Продажи японского Suzuki Jimny нового поколения стартовали в августе 2019 года. Цены начинаются от 1,44 млн рублей. Внедорожник получил более мощный мотор, свежий дизайн и современные системы безопасности, при этом сохранил рамную конструкцию и отличные внедорожные качества. Новый Jimny оснащен 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 102 л.с. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» или с 4-дипазонным «автоматом». Третьим участником рейтинга стала отечественная Lada 4x4. В январе в продаже появились автомобили с обновленным салоном. Тем не менее, это по-прежнему аскетичный автомобиль с хорошей проходимостью. Цена в 471 тыс. рублей позволяет простить многие недочеты. Российский внедорожник оснащается 1,7-литровым мотором (83 л.с.) и 5-ступенчатой «механикой».
2020-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Пермь Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться