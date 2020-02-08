8 февраля 2020, 17:59
Названы лучшие трехдверные внедорожники в России
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Фото: Jeep
Многие ценители оффроуда уверены, что настоящий внедорожник может быть только трехдверным. Сейчас на российском рынке представлено не так уже много таких автомобилей.
Фото: Jeep
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
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Еще один легендарный трехдверный внедорожник стоит вдвое дешевле. Продажи японского Suzuki Jimny нового поколения стартовали в августе 2019 года. Цены начинаются от 1,44 млн рублей. Внедорожник получил более мощный мотор, свежий дизайн и современные системы безопасности, при этом сохранил рамную конструкцию и отличные внедорожные качества. Новый Jimny оснащен 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 102 л.с. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» или с 4-дипазонным «автоматом».
Третьим участником рейтинга стала отечественная Lada 4x4. В январе в продаже появились автомобили с обновленным салоном. Тем не менее, это по-прежнему аскетичный автомобиль с хорошей проходимостью. Цена в 471 тыс. рублей позволяет простить многие недочеты. Российский внедорожник оснащается 1,7-литровым мотором (83 л.с.) и 5-ступенчатой «механикой».
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
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Комментарии пользователей
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