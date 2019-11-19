19 ноября 2019, 07:36
Названы лучшие в мире автомобили для женщин
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На автосалоне в Дубае подвели итоги ежегодной премии «Всемирный женский автомобиль года» (Women’s World Car of the Year). В 2019 году Гран-при досталось Mazda 3 четвертого поколения. Кроме того, были названы лучшие автомобили еще по семи номинациям.
Фото: Kia
Фото: Porsche
Фото: BMW
Фото: Land Rover
Фото: Kia
Фото: Porsche
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Кроме того, победителей определили еще по шести номинациям, как и в традиционной премии «Всемирный автомобиль года» (WCOTY). Лучшим городским автомобилем, по мнению женщин, стал Kia XCeed, который обошел Renault Clio и Skoda Skala. Лучшим семейный автомобилем признали Mazda3, опередившую Toyota Corolla и BMW 3-Series.
В борьбе за титул лучшего спортивного автомобиля Porsche 911 выиграл у Mercedes-AMG A35/45 и Toyota GR Supra. Лучшим люксовым автомобилем женское жюри назвало BMW 8-Series. Его соперниками в номинации были Porsche Cayenne Coupe и BMW X7. Лучшим кроссовером стал Range Rover Evoque, а второе и третье места достались Citroen C5 Aircross и Lexus UX. Наконец, самым «зеленым» назвали Kia Soul EV, который вырвал победу у Audi e-tron и Tesla Model 3.
Четвертый год подряд премия WWCOTY также присуждается в особой номинации «Автомобиль мечты» (Holly Reich Dream Car) в память об одной из первых членов жюри, журналистке Холи Рейх, скончавшейся от рака в 2016 году. В этом году машиной мечты стал мощный электрокар Porsche Taycan.
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Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
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