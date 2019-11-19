Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
19 ноября 2019, 07:36

Названы лучшие в мире автомобили для женщин

  • 59
  • 0
На автосалоне в Дубае подвели итоги ежегодной премии «Всемирный женский автомобиль года» (Women’s World Car of the Year). В 2019 году Гран-при досталось Mazda 3 четвертого поколения. Кроме того, были названы лучшие автомобили еще по семи номинациям.
Названы лучшие в мире автомобили для женщин

Фото: Kia

Названы лучшие в мире автомобили для женщин

Фото: Porsche

Названы лучшие в мире автомобили для женщин

Фото: BMW

Названы лучшие в мире автомобили для женщин

Фото: Land Rover

Названы лучшие в мире автомобили для женщин

Фото: Kia

Названы лучшие в мире автомобили для женщин

Фото: Porsche

Названы лучшие в мире автомобили для женщин
Названы лучшие в мире автомобили для женщин
Названы лучшие в мире автомобили для женщин
Названы лучшие в мире автомобили для женщин
Названы лучшие в мире автомобили для женщин
Названы лучшие в мире автомобили для женщин
Ранее мы писали
На автосалоне во Франкфурте не только демонстрируют футуристичные концепт-кары и новые серийные модели. Оргкомитет ...
Читать далее
Премия WWCOTY впервые была присуждена в 2010 году. В состав жюри входят женщины-журналисты, пишущие об автомобилях по всему миру. Россию представляет Олеся Репкина. В 2019 году лучшим женским автомобилем была признана новая Mazda 3.

Кроме того, победителей определили еще по шести номинациям, как и в традиционной премии «Всемирный автомобиль года» (WCOTY). Лучшим городским автомобилем, по мнению женщин, стал Kia XCeed, который обошел Renault Clio и Skoda Skala. Лучшим семейный автомобилем признали Mazda3, опередившую Toyota Corolla и BMW 3-Series.

В борьбе за титул лучшего спортивного автомобиля Porsche 911 выиграл у Mercedes-AMG A35/45 и Toyota GR Supra. Лучшим люксовым автомобилем женское жюри назвало BMW 8-Series. Его соперниками в номинации были Porsche Cayenne Coupe и BMW X7. Лучшим кроссовером стал Range Rover Evoque, а второе и третье места достались Citroen C5 Aircross и Lexus UX. Наконец, самым «зеленым» назвали Kia Soul EV, который вырвал победу у Audi e-tron и Tesla Model 3.

Четвертый год подряд премия WWCOTY также присуждается в особой номинации «Автомобиль мечты» (Holly Reich Dream Car) в память об одной из первых членов жюри, журналистке Холи Рейх, скончавшейся от рака в 2016 году. В этом году машиной мечты стал мощный электрокар Porsche Taycan.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mazda 3 sedan
Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
alex778899
Форум KIA Ceed
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
MichaMeL
Форум BMW 8er
О чём разговор?
Док-тор
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Ленд Ровер
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
Лучшие заднеприводные седаны 2019
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Mazda 3
Объявления о продаже Mazda 3
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 7 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названы лучшие в мире автомобили для женщин
{{material_127518}}Премия WWCOTY впервые была присуждена в 2010 году. В состав жюри входят женщины-журналисты, пишущие об автомобилях по всему миру. Россию представляет Олеся Репкина. В 2019 году лучшим женским автомобилем была признана новая Mazda 3.Кроме того, победителей определили еще по шести номинациям, как и в традиционной премии «Всемирный автомобиль года» (WCOTY). Лучшим городским автомобилем, по мнению женщин, стал Kia XCeed, который обошел Renault Clio и Skoda Skala. Лучшим семейный автомобилем признали Mazda3, опередившую Toyota Corolla и BMW 3-Series.В борьбе за титул лучшего спортивного автомобиля Porsche 911 выиграл у Mercedes-AMG A35/45 и Toyota GR Supra. Лучшим люксовым автомобилем женское жюри назвало BMW 8-Series. Его соперниками в номинации были Porsche Cayenne Coupe и BMW X7. Лучшим кроссовером стал Range Rover Evoque, а второе и третье места достались Citroen C5 Aircross и Lexus UX. Наконец, самым «зеленым» назвали Kia Soul EV, который вырвал победу у Audi e-tron и Tesla Model 3.Четвертый год подряд премия WWCOTY также присуждается в особой номинации «Автомобиль мечты» (Holly Reich Dream Car) в память об одной из первых членов жюри, журналистке Холи Рейх, скончавшейся от рака в 2016 году. В этом году машиной мечты стал мощный электрокар Porsche Taycan.
2019-11-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Тверь Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.