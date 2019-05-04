4 мая 2019, 19:12

Названы лучшие внедорожники для трофи-рейда

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С наступлением весны в нашей стране стартовал очередной сезон чемпионатов по трофи-рейдам. Участвующие в них автомобили – это не просто вседорожники, а настоящие «монстры» бездорожья.
Названы лучшие внедорожники для трофи рейда
Названы лучшие внедорожники для трофи рейда
Названы лучшие внедорожники для трофи рейда
Названы лучшие внедорожники для трофи рейда
Названы лучшие внедорожники для трофи рейда
Названы лучшие внедорожники для трофи рейда
Названы лучшие внедорожники для трофи рейда
Названы лучшие внедорожники для трофи рейда
Названы лучшие внедорожники для трофи рейда
Названы лучшие внедорожники для трофи рейда
Названы лучшие внедорожники для трофи рейда
Названы лучшие внедорожники для трофи рейда
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Первый претендент – отечественный УАЗ «Хантер», который пришел на смену легендарным «уазикам» УАЗ-469 и УАЗ-3151. Продажи российского внедорожника стартовали в 2003 году. Можно найти автомобили, оснащенные бензиновыми моторами УМЗ-4213 (2,9 л, 104 л.с.) и ЗМЗ-409.10 (2,7 л, 128 л.с.), а также дизельным ЗМЗ-51432 (2,2 л, 98 л.с.). Коробка передач – 5-ступенчатая «механика» плюс 2-ступенчатая «раздатка».

Еще одна надежная рабочая «лошадка» - Suzuki Jimny третьего поколения. Рамный компактный внедорожник отличается короткими свесами, неразрезными мостами и подключаемым полным приводом. В России автомобиль продавался с безальтернативным 1,3-литровым бензиновым мотором мощностью 85 л.с. Двигатель может сочетаться с 5-ступенчатой МКПП или с 4-диапазонным «автоматом» с функцией удержания передачи. Привод – полный с подключаемой передней осью.

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Mitsubishi Pajero второго поколения известен российским «джиперам» как надежный и готовый к любым испытаниям автомобиль. Продажи внедорожника продолжались на протяжении 10 лет, начиная с 1991 года. Автомобиль предлагался в 3- и 5-дверных модификациях. В моторную гамму входят бензиновые двигатели объемом от 2,4 до 3,5 литров и отдачей от 103 до 280 сил, а также дизельные агрегаты объемом 2,5 – 2,8 литра и мощностью от 103 до 125 л.с. Привод - полный Super Select 4WD.

Еще один легендарный автомобиль – Toyota Land Cruiser 80, премьера которого состоялась в 1989 году. Это полноразмерный рамный внедорожник, оснащаемый бензиновыми и дизельными двигателями объемом от 4,0 до 4,5 литров и мощностью от 120 до 215 л.с. Трансмиссия: МКПП-5 или 4-диапазонный «автомат», привод – полный, подключаемый или постоянный.

Замыкает список британский Land Rover Defender, который официально продавался в России с 2001 по 2014 годы. Его основные достоинства: постоянный полный привод, жесткие мосты и огромный ход пружин. Внедорожники оснащались как бензиновыми, так и дизельными моторами объемом от 2,2 до 5,0 литра. Внедорожник был также доступен с кузовом «пикап».

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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Павел04.05.2019 20:43
2
Гыыыы... Паджеро внедорожник) ) ) самый что ни на есть паркетник.
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Названы лучшие внедорожники для трофи-рейда
{{material_126429}}Для подготовки к соревнованиям сгодится далеко не каждый представитель SUV-сегмента. Большинство современных «паркетников» можно вычеркнуть сразу. Журналисты издания «Тарантас-Ньюс» выбрали пять лучших вариантов для создания универсальных «вездеходов». Первый претендент – отечественный УАЗ «Хантер», который пришел на смену легендарным «уазикам» УАЗ-469 и УАЗ-3151. Продажи российского внедорожника стартовали в 2003 году. Можно найти автомобили, оснащенные бензиновыми моторами УМЗ-4213 (2,9 л, 104 л.с.) и ЗМЗ-409.10 (2,7 л, 128 л.с.), а также дизельным ЗМЗ-51432 (2,2 л, 98 л.с.). Коробка передач – 5-ступенчатая «механика» плюс 2-ступенчатая «раздатка».Еще одна надежная рабочая «лошадка» - Suzuki Jimny третьего поколения. Рамный компактный внедорожник отличается короткими свесами, неразрезными мостами и подключаемым полным приводом. В России автомобиль продавался с безальтернативным 1,3-литровым бензиновым мотором мощностью 85 л.с. Двигатель может сочетаться с 5-ступенчатой МКПП или с 4-диапазонным «автоматом» с функцией удержания передачи. Привод – полный с подключаемой передней осью.{{material_125664}}Mitsubishi Pajero второго поколения известен российским «джиперам» как надежный и готовый к любым испытаниям автомобиль. Продажи внедорожника продолжались на протяжении 10 лет, начиная с 1991 года. Автомобиль предлагался в 3- и 5-дверных модификациях. В моторную гамму входят бензиновые двигатели объемом от 2,4 до 3,5 литров и отдачей от 103 до 280 сил, а также дизельные агрегаты объемом 2,5 – 2,8 литра и мощностью от 103 до 125 л.с. Привод - полный Super Select 4WD.Еще один легендарный автомобиль – Toyota Land Cruiser 80, премьера которого состоялась в 1989 году. Это полноразмерный рамный внедорожник, оснащаемый бензиновыми и дизельными двигателями объемом от 4,0 до 4,5 литров и мощностью от 120 до 215 л.с. Трансмиссия: МКПП-5 или 4-диапазонный «автомат», привод – полный, подключаемый или постоянный.Замыкает список британский Land Rover Defender, который официально продавался в России с 2001 по 2014 годы. Его основные достоинства: постоянный полный привод, жесткие мосты и огромный ход пружин. Внедорожники оснащались как бензиновыми, так и дизельными моторами объемом от 2,2 до 5,0 литра. Внедорожник был также доступен с кузовом «пикап».
2019-05-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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