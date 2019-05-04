4 мая 2019, 19:12
Названы лучшие внедорожники для трофи-рейда
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С наступлением весны в нашей стране стартовал очередной сезон чемпионатов по трофи-рейдам. Участвующие в них автомобили – это не просто вседорожники, а настоящие «монстры» бездорожья.
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Первый претендент – отечественный УАЗ «Хантер», который пришел на смену легендарным «уазикам» УАЗ-469 и УАЗ-3151. Продажи российского внедорожника стартовали в 2003 году. Можно найти автомобили, оснащенные бензиновыми моторами УМЗ-4213 (2,9 л, 104 л.с.) и ЗМЗ-409.10 (2,7 л, 128 л.с.), а также дизельным ЗМЗ-51432 (2,2 л, 98 л.с.). Коробка передач – 5-ступенчатая «механика» плюс 2-ступенчатая «раздатка».
Еще одна надежная рабочая «лошадка» - Suzuki Jimny третьего поколения. Рамный компактный внедорожник отличается короткими свесами, неразрезными мостами и подключаемым полным приводом. В России автомобиль продавался с безальтернативным 1,3-литровым бензиновым мотором мощностью 85 л.с. Двигатель может сочетаться с 5-ступенчатой МКПП или с 4-диапазонным «автоматом» с функцией удержания передачи. Привод – полный с подключаемой передней осью.
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Еще один легендарный автомобиль – Toyota Land Cruiser 80, премьера которого состоялась в 1989 году. Это полноразмерный рамный внедорожник, оснащаемый бензиновыми и дизельными двигателями объемом от 4,0 до 4,5 литров и мощностью от 120 до 215 л.с. Трансмиссия: МКПП-5 или 4-диапазонный «автомат», привод – полный, подключаемый или постоянный.
Замыкает список британский Land Rover Defender, который официально продавался в России с 2001 по 2014 годы. Его основные достоинства: постоянный полный привод, жесткие мосты и огромный ход пружин. Внедорожники оснащались как бензиновыми, так и дизельными моторами объемом от 2,2 до 5,0 литра. Внедорожник был также доступен с кузовом «пикап».
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Комментарии пользователей
Павел04.05.2019 20:43
Гыыыы... Паджеро внедорожник) ) ) самый что ни на есть паркетник.
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