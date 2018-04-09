9 апреля 2018, 09:41

Названы марки с самыми надежными двигателями

Журналисты автомобильных изданий составили рейтинг марок, которые оснащают свои машины самыми надежными моторами. Надежные – значит те, что могут проехать минимум 250 000 километров без капремонта.
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Первое место единодушно было отдано двигателям Renault. Автомобили французской компании оснащаются простыми, но надежными агрегатами, например, K4M или K7M. При хорошем уходе они могут пройти без серьезных проблем до 400 000 километров.

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На втором месте оказались сразу три марки: Mitsubishi, Hyundai и Kia. Двигатели здесь почти идентичные (например, G4KD/4B11 или G4KE/4B12), с простой системой питания, хорошим качеством сборки, цепным приводом ГРМ и с минимумом электроники. Единственная болезнь – задиры в цилиндрах, встречается не так уже часто. На третьем месте двигатели Opel. Долговечный ремень ГРМ и беспроблемная система впрыска топлива обеспечивают минимум 250 000 километров пробега.

На четвертом месте – простые и надежные моторы Honda. Один из лучших образцов линейки R18A устанавливается на Honda Civic. Эти автомобили могут проехать без капитального ремонта до 300 000 километров. Замыкают этот импровизированный ТОП-5 двигатели Nissan. Моторы MR20DE устанавливают как на японские машины, так и на французские Renault (с индексом M4R). При должном уходе они прослужат более 300 000 километров.

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Дмитрий
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Приобрел себе чери а15 2007 года с пробегом 129 тыс. Прям не могу нарадоваться. Откатал пока 5 тысяч. Сменил ремень генератор-кондей и масло с фильтрами (по личной прихоти) кузов и салон на 5 коробка ходовка и двс тоже на 5. Сеста в машине хоть отбавляй. Доволен полностью.
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Названы марки с самыми надежными двигателями
Первое место единодушно было отдано двигателям Renault. Автомобили французской компании оснащаются простыми, но надежными агрегатами, например, K4M или K7M. При хорошем уходе они могут пройти без серьезных проблем до 400 000 километров.{{material_123003}}На втором месте оказались сразу три марки: Mitsubishi, Hyundai и Kia. Двигатели здесь почти идентичные (например, G4KD/4B11 или G4KE/4B12), с простой системой питания, хорошим качеством сборки, цепным приводом ГРМ и с минимумом электроники. Единственная болезнь – задиры в цилиндрах, встречается не так уже часто. На третьем месте двигатели Opel. Долговечный ремень ГРМ и беспроблемная система впрыска топлива обеспечивают минимум 250 000 километров пробега.На четвертом месте – простые и надежные моторы Honda. Один из лучших образцов линейки R18A устанавливается на Honda Civic. Эти автомобили могут проехать без капитального ремонта до 300 000 километров. Замыкают этот импровизированный ТОП-5 двигатели Nissan. Моторы MR20DE устанавливают как на японские машины, так и на французские Renault (с индексом M4R). При должном уходе они прослужат более 300 000 километров.
2018-04-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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