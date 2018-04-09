9 апреля 2018, 09:41
Названы марки с самыми надежными двигателями
Журналисты автомобильных изданий составили рейтинг марок, которые оснащают свои машины самыми надежными моторами. Надежные – значит те, что могут проехать минимум 250 000 километров без капремонта.
Первое место единодушно было отдано двигателям Renault. Автомобили французской компании оснащаются простыми, но надежными агрегатами, например, K4M или K7M. При хорошем уходе они могут пройти без серьезных проблем до 400 000 километров.
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На четвертом месте – простые и надежные моторы Honda. Один из лучших образцов линейки R18A устанавливается на Honda Civic. Эти автомобили могут проехать без капитального ремонта до 300 000 километров. Замыкают этот импровизированный ТОП-5 двигатели Nissan. Моторы MR20DE устанавливают как на японские машины, так и на французские Renault (с индексом M4R). При должном уходе они прослужат более 300 000 километров.
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Ну да.. УАЗ самый брутальный.. хочешь быть мужиком - покупай. Заваленный б\у запчастями гараж, лом, кувалда и три багажника инструментов тебе в помощь..
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