17 сентября 2019, 00:54
Названы марки, в салонах которых приятнее покупать автомобили
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Атмосфера в дилерском центре и ассортимент автомобилей, внимательность и компетентность персонала могут сильно повлиять на окончательное решение – где и какую машину купить. Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, в дилерских центрах каких брендов процесс покупки автомобиля доставляет клиентам максимальное удовольствие.
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Показатель удовлетворенности оценивался по шести пунктам: ассортимент автомобилей в конкретном дилерском центре, дружелюбность сотрудников и их компетентность, достоверность предоставляемой информации, сроки ожидания и оформления автомобиля, индивидуальный подход и внимание к деталям. На основе совокупных оценок был высчитан индекс удовлетворенности покупкой автомобиля в автосалоне того или иного бренда.
Лидерами рейтинга стали премиальные бренды. Первые два места с минимальным отрывом занимают Land Rover (88,1 балла) и Lexus (88,0 баллов). Далее на небольшом удалении идут Mercedes-Benz (84,5 балла) и Audi (83,9 балла). За ними – Volvo (82,6 балла) и Toyota (82,4 балла). Места с седьмое по десятое достались: BMW (80,8 балла), Suzuki (80,0 баллов), Hyundai (79,6 балла) и Subaru (79,5 балла).
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30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ avtocam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ avtocam
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