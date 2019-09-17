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17 сентября 2019, 00:54

Названы марки, в салонах которых приятнее покупать автомобили

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Атмосфера в дилерском центре и ассортимент автомобилей, внимательность и компетентность персонала могут сильно повлиять на окончательное решение – где и какую машину купить. Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, в дилерских центрах каких брендов процесс покупки автомобиля доставляет клиентам максимальное удовольствие.
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Выводы были сделаны на основе данных онлайн-опроса автовладельцев, купивших автомобиль новым в период с 2013 по 2018 годы. Всего было проанализировано 1 800 анкет. В исследовании приняли участие владельцы автомобилей 30 самых востребованных брендов, представленных в настоящее время на российском рынке.

Показатель удовлетворенности оценивался по шести пунктам: ассортимент автомобилей в конкретном дилерском центре, дружелюбность сотрудников и их компетентность, достоверность предоставляемой информации, сроки ожидания и оформления автомобиля, индивидуальный подход и внимание к деталям. На основе совокупных оценок был высчитан индекс удовлетворенности покупкой автомобиля в автосалоне того или иного бренда.

Лидерами рейтинга стали премиальные бренды. Первые два места с минимальным отрывом занимают Land Rover (88,1 балла) и Lexus (88,0 баллов). Далее на небольшом удалении идут Mercedes-Benz (84,5 балла) и Audi (83,9 балла). За ними – Volvo (82,6 балла) и Toyota (82,4 балла). Места с седьмое по десятое достались: BMW (80,8 балла), Suzuki (80,0 баллов), Hyundai (79,6 балла) и Subaru (79,5 балла).

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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ avtocam
zuriyasilyuk
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ avtocam
zuriyasilyuk
Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся турбомотором
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ avtocam
zuriyasilyuk
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Названы марки, в салонах которых приятнее покупать автомобили
{{material_127486}}Выводы были сделаны на основе данных онлайн-опроса автовладельцев, купивших автомобиль новым в период с 2013 по 2018 годы. Всего было проанализировано 1 800 анкет. В исследовании приняли участие владельцы автомобилей 30 самых востребованных брендов, представленных в настоящее время на российском рынке.Показатель удовлетворенности оценивался по шести пунктам: ассортимент автомобилей в конкретном дилерском центре, дружелюбность сотрудников и их компетентность, достоверность предоставляемой информации, сроки ожидания и оформления автомобиля, индивидуальный подход и внимание к деталям. На основе совокупных оценок был высчитан индекс удовлетворенности покупкой автомобиля в автосалоне того или иного бренда.Лидерами рейтинга стали премиальные бренды. Первые два места с минимальным отрывом занимают Land Rover (88,1 балла) и Lexus (88,0 баллов). Далее на небольшом удалении идут Mercedes-Benz (84,5 балла) и Audi (83,9 балла). За ними – Volvo (82,6 балла) и Toyota (82,4 балла). Места с седьмое по десятое достались: BMW (80,8 балла), Suzuki (80,0 баллов), Hyundai (79,6 балла) и Subaru (79,5 балла).
2019-09-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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