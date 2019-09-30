30 сентября 2019, 11:33
Названы модели, популярные у молодых россиян
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С возрастом предпочтения и финансовые возможности меняются. Эксперты провели исследование и выяснили, какие модели автомобилей наиболее популярны в нашей стране у молодых автолюбителей – в возрасте до 35 лет.
Фото: АвтоВАЗ
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Первое место досталось Lada Samara. Автомобилями этой модели владеют 4,2% принявших в опросе молодых отечественных автовладельцев. Второе место по популярности досталось Ford Focus (3,4%). Замыкает тройку лидеров еще одна модель Волжского автозавода – Lada Priora (2,7%).
Кроме того, в ТОП-10 самых популярных у молодых россиян моделей попали два «корейца» - Kia Rio (2,7%) и Hyundai Solaris (2,6%). Единственная японская модель в рейтинге - Toyota Corolla (2,4%) занимает шестое место. Также в списке значатся Lada 110 (2,3%), Lada Classic (2,2%), Skoda Octavia (2,1%) и Lada Kalina (2,1%).
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Если хотите сделать именно упор на качество, купите немецкое масло с соответствующим допуском. Но в таком случае, при покупке обязательно обратите внимание на страну-производителя, а то некоторые бренды, типа Рольфа, выдают свою продукцию за немецкую, но немецким качеством там даже и не пахнет.
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