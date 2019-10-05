5 октября 2019, 18:47
Названы недорогие автомобили с надежными моторами
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В условиях нынешней непростой экономической ситуации спросом пользуются автомобили бюджетного сегмента. При этом потенциальные покупатели в первую очередь обращают внимание не на мощность мотора, а на его экономичность и надежность.
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Автомобили Honda очень надежные. При надлежащем уходе и регулярном обслуживании их пробеги могут исчисляться ...Читать далее
Второе место досталось мотору Mitsubishi с индексом 4G63. Его выпускали в 1980-2000-е годы. Высокое качество сборки и цепной привод ГРМ - основные причины надежности агрегатов. Этот двигатель уже давно не выпускается, но его «наследниками» могут считаться 2,0-литровые G4KD (Kia/Hyundai) и 4B11 (Mitsubishi). Такими двигателями оснащаются Kia Cerato, Optima и Sportage, Hyundai Elantra, ix35 и Sonata, Mitsubishi Lancer и Outlander. Новые моторы чуть сложнее предшественника, но их ресурс составляет 350 000 километров.
Третьим значится агрегат от Opel с индексом Z18XER. Ременной привод ГРМ и система впрыска топлива крайне редко подводили владельцев Opel Astra, Zafira, Insignia и Vectra, обеспечивая не менее 250 000 километров пробега. Надежные моторы выпускает и Honda. Отдельно стоит отметить 1,8-литровый R18A и 2,0-литровый R20A. Эти инжекторные двигатели стоят под капотом Civic, Accord, CRV и Stream. Они довольно экономичны, очень надежны и могут спокойно пройти свыше 300 000 километров без капремонта.
Завершает список современный мотор M4R, построенный на базе 2,0-литрового бензинового двигателя Renault-Nissan MR20DE образца 2005 года. Этим агрегатом оснащаются Nissan Qashqai, Renault Clio, Megane и Scenic. При правильном и регулярном обслуживании автомобили с таким мотором проезжают до 300 000 километров. Разве что головка блока цилиндров и цепь привода ГРМ могут «барахлить».
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Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
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Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
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Комментарии пользователей
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