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5 октября 2019, 18:47

Названы недорогие автомобили с надежными моторами

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В условиях нынешней непростой экономической ситуации спросом пользуются автомобили бюджетного сегмента. При этом потенциальные покупатели в первую очередь обращают внимание не на мощность мотора, а на его экономичность и надежность.
Названы недорогие автомобили с надежными моторами

 

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Журналисты портала speedme.ru выбрали наиболее надежные силовые агрегаты, которые можно встретить на относительно недорогих автомобилях. Первым в списке значится 1,6-литровый 8-клапанный мотор Renault с индексом К7М, которым оснащают Logan и Sandero. Простой и надежный агрегат при должном уходе может проезжать более 400 000 километров. Также весьма надежным считается 16-клапанный мотор К4М аналогичного объема. Его ставят на Kangoo, Logan, Duster и Megane. 

Второе место досталось мотору Mitsubishi с индексом 4G63. Его выпускали в 1980-2000-е годы. Высокое качество сборки и цепной привод ГРМ - основные причины надежности агрегатов. Этот двигатель уже давно не выпускается, но его «наследниками» могут считаться 2,0-литровые G4KD (Kia/Hyundai) и 4B11 (Mitsubishi). Такими двигателями оснащаются Kia Cerato, Optima и Sportage, Hyundai Elantra, ix35 и Sonata, Mitsubishi Lancer и Outlander. Новые моторы чуть сложнее предшественника, но их ресурс составляет 350 000 километров.

Третьим значится агрегат от Opel с индексом Z18XER. Ременной привод ГРМ и система впрыска топлива крайне редко подводили владельцев Opel Astra, Zafira, Insignia и Vectra, обеспечивая не менее 250 000 километров пробега. Надежные моторы выпускает и Honda. Отдельно стоит отметить 1,8-литровый R18A и 2,0-литровый R20A. Эти инжекторные двигатели стоят под капотом Civic, Accord, CRV и Stream. Они довольно экономичны, очень надежны и могут спокойно пройти свыше 300 000 километров без капремонта.

Завершает список современный мотор M4R, построенный на базе 2,0-литрового бензинового двигателя Renault-Nissan MR20DE образца 2005 года. Этим агрегатом оснащаются Nissan Qashqai, Renault Clio, Megane и Scenic. При правильном и регулярном обслуживании автомобили с таким мотором проезжают до 300 000 километров. Разве что головка блока цилиндров и цепь привода ГРМ могут «барахлить».

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Комментарии
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Отзывы по теме
Haval в сентябре увеличил продажи в 5,5 раз
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
magamedzhdanovich
Lada Vesta с «роботом» не пользуется спросом
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
magamedzhdanovich
АвтоВАЗ сообщил о росте продаж
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
magamedzhdanovich
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Названы недорогие автомобили с надежными моторами
{{material_127646}}Журналисты портала speedme.ru выбрали наиболее надежные силовые агрегаты, которые можно встретить на относительно недорогих автомобилях. Первым в списке значится 1,6-литровый 8-клапанный мотор Renault с индексом К7М, которым оснащают Logan и Sandero. Простой и надежный агрегат при должном уходе может проезжать более 400 000 километров. Также весьма надежным считается 16-клапанный мотор К4М аналогичного объема. Его ставят на Kangoo, Logan, Duster и Megane. Второе место досталось мотору Mitsubishi с индексом 4G63. Его выпускали в 1980-2000-е годы. Высокое качество сборки и цепной привод ГРМ - основные причины надежности агрегатов. Этот двигатель уже давно не выпускается, но его «наследниками» могут считаться 2,0-литровые G4KD (Kia/Hyundai) и 4B11 (Mitsubishi). Такими двигателями оснащаются Kia Cerato, Optima и Sportage, Hyundai Elantra, ix35 и Sonata, Mitsubishi Lancer и Outlander. Новые моторы чуть сложнее предшественника, но их ресурс составляет 350 000 километров.Третьим значится агрегат от Opel с индексом Z18XER. Ременной привод ГРМ и система впрыска топлива крайне редко подводили владельцев Opel Astra, Zafira, Insignia и Vectra, обеспечивая не менее 250 000 километров пробега. Надежные моторы выпускает и Honda. Отдельно стоит отметить 1,8-литровый R18A и 2,0-литровый R20A. Эти инжекторные двигатели стоят под капотом Civic, Accord, CRV и Stream. Они довольно экономичны, очень надежны и могут спокойно пройти свыше 300 000 километров без капремонта.Завершает список современный мотор M4R, построенный на базе 2,0-литрового бензинового двигателя Renault-Nissan MR20DE образца 2005 года. Этим агрегатом оснащаются Nissan Qashqai, Renault Clio, Megane и Scenic. При правильном и регулярном обслуживании автомобили с таким мотором проезжают до 300 000 километров. Разве что головка блока цилиндров и цепь привода ГРМ могут «барахлить».
2019-10-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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