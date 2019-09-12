12 сентября 2019, 00:01
Названы номинанты премии «Лучший автомобиль года в мире»
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Фото: WCOTY
На автосалоне во Франкфурте не только демонстрируют футуристичные концепт-кары и новые серийные модели. Оргкомитет конкурса «Лучший автомобиль года в мире» (WCOTY-2020) оглашает здесь имена претендентов на эту престижную премию.
Фото: WCOTY
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В главной номинации «Лучший автомобиль года в мире» больше всего претендентов. Самая представительная «делегация» у Mercedes-Benz – сразу четыре модели. По три выдвинули от Hyundai, Kia и Renault. К сожалению, в список не вошли две важные премьеры Франкфурта-2020: Volkswagen ID.3 и Land Rover Defender.
- Cadillac CT4
- DS DS 3 Crossback/Etense
- DS DS 7 Crossback/Etense
- Ford Escape/Kuga
- Ford Explorer
- Hyundai Palisade
- Hyundai Sonata
- Hyundai Venue
- Kia Seltos
- Kia Soul EV
- Kia Telluride
- Land Rover Range Rover Evoque
- Mazda CX-30
- Mazda3
- Mercedes AMG A35/45
- Mercedes AMG CLA35/45
- Mercedes-Benz CLA
- Mercedes-Benz GLB
- Mini Cooper SE
- Opel/Vauxhall Corsa
- Peugeot 2008
- Peugeot 208
- Renault Captur
- Renault Clio
- Renault Zoe R135
- Seat Tarraco
- Skoda Kamiq
- Skoda Scala
- SsangYong Korando
- Volkswagen Golf
- Volkswagen T-Cross
В номинации «Лучший представительский автомобиль» лидерство пока захватили машины BMW. В этом году за титул поборются сразу четыре модели баварского автопроизводителя. А всего здесь 12 номинантов. Еще три машины выставил Mercedes-Benz, по две – Cadillac и Porsche.
- BMW 7 Series
- BMW X5
- BMW X7
- BMW Z4
- Cadillac CT5
- Cadillac XT6
- Mercedes-Benz EQC
- Mercedes-Benz GLE
- Mercedes-Benz GLS
- Porsche 911
- Porsche Taycan
- Toyota GR Supra
В номинации «Лучший спорткар» 13 претендентов. Здесь больше всего представителей у Audi – четыре модели. Три – у Porsche, по две – у BMW и Mercedes.
- Alpine A110S
- Audi RS 6 Avant
- Audi RS 7 Sportback
- Audi S8
- Audi SQ8
- BMW M8 Coupe
- BMW Z4
- Mercedes AMG A35/45
- Mercedes AMG CLA35/45
- Porsche 718 Spyder/Cayman GT4
- Porsche 911
- Porsche Taycan
- Toyota GR Supra
За звание «Лучшего городского автомобиля» в этом году сразятся лишь 7 моделей, из них только Renault выставил два автомобиля, у остальных претендентов – по одному.
- Kia Soul EV
- Mini Cooper SE Electric
- Opel/Vauxhall Corsa
- Peugeot 208
- Renault Clio
- Renault Zoe R135
- Volkswagen T-Cross
И, наконец, в номинацию «Лучший дизайн» автоматически попадают все модели из предыдущих категорий. В марте 2020 года на Женевском автосалоне опубликуют шорт-лист конкурса, а в апреле в Нью-Йорке назовут победителей по каждой номинации.
В прошлом году Гран-при присудили электрическому кроссоверу Jaguar I-Pace. Он же стал первым еще в двух номинациях: «Лучший дизайн» и «Лучший зеленый автомобиль». Кстати, в этом году экологическая номинация пока отсутствует. В оставшихся трех номинациях места распределились следующим образом. Лучшим автомобилем представительского класса признали Audi A7. Лучшим городским автомобилем стал Suzuki Jimny, а лучшим спортивным автомобилем назвали McLaren 720S.
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18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
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