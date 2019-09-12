Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
12 сентября 2019, 00:01

Названы номинанты премии «Лучший автомобиль года в мире»

  • 4432
  • 0
Фото: WCOTY
На автосалоне во Франкфурте не только демонстрируют футуристичные концепт-кары и новые серийные модели. Оргкомитет конкурса «Лучший автомобиль года в мире» (WCOTY-2020) оглашает здесь имена претендентов на эту престижную премию.
Названы номинанты премии Лучший автомобиль года в мире

Фото: WCOTY

Ранее мы писали
В рамках Нью-Йоркского автосалона прошла торжественная церемония награждения победителей престижной премии ...
Читать далее
В жюри конкурса WCOTY-2020 вошли 86 автомобильных журналистов из 26 стран мира. Россию представляют трое: Дмитрий Баринов, Владимир Соловьев и Виталий Тищенко. Сначала жюри формирует довольно объемный список претендентов. В этом году в нем значится 31 автомобиль.

В главной номинации «Лучший автомобиль года в мире» больше всего претендентов. Самая представительная «делегация» у Mercedes-Benz – сразу четыре модели. По три выдвинули от Hyundai, Kia и Renault. К сожалению, в список не вошли две важные премьеры Франкфурта-2020: Volkswagen ID.3 и Land Rover Defender.

  • Cadillac CT4
  • DS DS 3 Crossback/Etense
  • DS DS 7 Crossback/Etense
  • Ford Escape/Kuga
  • Ford Explorer
  • Hyundai Palisade
  • Hyundai Sonata
  • Hyundai Venue
  • Kia Seltos
  • Kia Soul EV
  • Kia Telluride
  • Land Rover Range Rover Evoque
  • Mazda CX-30
  • Mazda3
  • Mercedes AMG A35/45
  • Mercedes AMG CLA35/45
  • Mercedes-Benz CLA
  • Mercedes-Benz GLB
  • Mini Cooper SE
  • Opel/Vauxhall Corsa
  • Peugeot 2008
  • Peugeot 208
  • Renault Captur
  • Renault Clio
  • Renault Zoe R135
  • Seat Tarraco
  • Skoda Kamiq
  • Skoda Scala
  • SsangYong Korando
  • Volkswagen Golf
  • Volkswagen T-Cross

В номинации «Лучший представительский автомобиль» лидерство пока захватили машины BMW. В этом году за титул поборются сразу четыре модели баварского автопроизводителя. А всего здесь 12 номинантов. Еще три машины выставил Mercedes-Benz, по две – Cadillac и Porsche.

  • BMW 7 Series
  • BMW X5
  • BMW X7
  • BMW Z4
  • Cadillac CT5
  • Cadillac XT6
  • Mercedes-Benz EQC
  • Mercedes-Benz GLE
  • Mercedes-Benz GLS
  • Porsche 911
  • Porsche Taycan
  • Toyota GR Supra

В номинации «Лучший спорткар» 13 претендентов. Здесь больше всего представителей у Audi – четыре модели. Три – у Porsche, по две – у BMW и Mercedes.

  • Alpine A110S
  • Audi RS 6 Avant
  • Audi RS 7 Sportback
  • Audi S8
  • Audi SQ8
  • BMW M8 Coupe
  • BMW Z4
  • Mercedes AMG A35/45
  • Mercedes AMG CLA35/45
  • Porsche 718 Spyder/Cayman GT4
  • Porsche 911
  • Porsche Taycan
  • Toyota GR Supra

За звание «Лучшего городского автомобиля» в этом году сразятся лишь 7 моделей, из них только Renault выставил два автомобиля, у остальных претендентов – по одному.

  • Kia Soul EV
  • Mini Cooper SE Electric
  • Opel/Vauxhall Corsa
  • Peugeot 208
  • Renault Clio
  • Renault Zoe R135
  • Volkswagen T-Cross

И, наконец, в номинацию «Лучший дизайн» автоматически попадают все модели из предыдущих категорий. В марте 2020 года на Женевском автосалоне опубликуют шорт-лист конкурса, а в апреле в Нью-Йорке назовут победителей по каждой номинации.
 
В прошлом году Гран-при присудили электрическому кроссоверу Jaguar I-Pace. Он же стал первым еще в двух номинациях: «Лучший дизайн» и «Лучший зеленый автомобиль». Кстати, в этом году экологическая номинация пока отсутствует. В оставшихся трех номинациях места распределились следующим образом. Лучшим автомобилем представительского класса признали Audi A7. Лучшим городским автомобилем стал Suzuki Jimny, а лучшим спортивным автомобилем назвали McLaren 720S.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Fresh Auto Воронеж | отзывы
Отличный салон! Купил через них киа рио жене в подарок, с рук, но она была прям новенькая, в авариях не была. Жена довольна)
Михаил
Форум Chery B14
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
андрей
Рольф Сити Hyundai | отзывы
Не смог приобрести авто с пробегом. Машины стоят под эстакадой в полутьме, в салоне ничего не видно через стекло, кузов надо осматривать, подсвечивая себе телефоном. На просьбу выкатить на свет менеджер реагирует неадекватно. Выбрал Сид, хотел взять в кредит. Насчитали по невыгодной ставке с очень ...
Иванов
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Лучшие спорткары мира 2019
Когда новые седаны Mazda3 приедут в дилерские шоу-румы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названы номинанты премии «Лучший автомобиль года в мире»
{{material_126310}}В жюри конкурса WCOTY-2020 вошли 86 автомобильных журналистов из 26 стран мира. Россию представляют трое: Дмитрий Баринов, Владимир Соловьев и Виталий Тищенко. Сначала жюри формирует довольно объемный список претендентов. В этом году в нем значится 31 автомобиль.В главной номинации «Лучший автомобиль года в мире» больше всего претендентов. Самая представительная «делегация» у Mercedes-Benz – сразу четыре модели. По три выдвинули от Hyundai, Kia и Renault. К сожалению, в список не вошли две важные премьеры Франкфурта-2020: Volkswagen ID.3 и Land Rover Defender.Cadillac CT4DS DS 3 Crossback/EtenseDS DS 7 Crossback/EtenseFord Escape/KugaFord ExplorerHyundai PalisadeHyundai SonataHyundai VenueKia SeltosKia Soul EVKia TellurideLand Rover Range Rover EvoqueMazda CX-30Mazda3Mercedes AMG A35/45Mercedes AMG CLA35/45Mercedes-Benz CLAMercedes-Benz GLBMini Cooper SEOpel/Vauxhall CorsaPeugeot 2008Peugeot 208Renault CapturRenault ClioRenault Zoe R135Seat TarracoSkoda KamiqSkoda ScalaSsangYong KorandoVolkswagen GolfVolkswagen T-CrossВ номинации «Лучший представительский автомобиль» лидерство пока захватили машины BMW. В этом году за титул поборются сразу четыре модели баварского автопроизводителя. А всего здесь 12 номинантов. Еще три машины выставил Mercedes-Benz, по две – Cadillac и Porsche.BMW 7 SeriesBMW X5BMW X7BMW Z4Cadillac CT5Cadillac XT6Mercedes-Benz EQCMercedes-Benz GLEMercedes-Benz GLSPorsche 911Porsche TaycanToyota GR SupraВ номинации «Лучший спорткар» 13 претендентов. Здесь больше всего представителей у Audi – четыре модели. Три – у Porsche, по две – у BMW и Mercedes.Alpine A110SAudi RS 6 AvantAudi RS 7 SportbackAudi S8Audi SQ8BMW M8 CoupeBMW Z4Mercedes AMG A35/45Mercedes AMG CLA35/45Porsche 718 Spyder/Cayman GT4Porsche 911Porsche TaycanToyota GR SupraЗа звание «Лучшего городского автомобиля» в этом году сразятся лишь 7 моделей, из них только Renault выставил два автомобиля, у остальных претендентов – по одному.Kia Soul EVMini Cooper SE ElectricOpel/Vauxhall CorsaPeugeot 208Renault ClioRenault Zoe R135Volkswagen T-CrossИ, наконец, в номинацию «Лучший дизайн» автоматически попадают все модели из предыдущих категорий. В марте 2020 года на Женевском автосалоне опубликуют шорт-лист конкурса, а в апреле в Нью-Йорке назовут победителей по каждой номинации. В прошлом году Гран-при присудили электрическому кроссоверу Jaguar I-Pace. Он же стал первым еще в двух номинациях: «Лучший дизайн» и «Лучший зеленый автомобиль». Кстати, в этом году экологическая номинация пока отсутствует. В оставшихся трех номинациях места распределились следующим образом. Лучшим автомобилем представительского класса признали Audi A7. Лучшим городским автомобилем стал Suzuki Jimny, а лучшим спортивным автомобилем назвали McLaren 720S.
2019-09-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Челябинск Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.