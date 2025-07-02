Названы новые вызовы, с которыми столкнутся вернувшиеся в Россию автопроизволители

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Полное восстановление присутствия ушедших брендов займет годы. В первую очередь это связано с необходимостью налаживания дилерских сетей, обновления технической базы сервисных центров, а также маркетинговых усилий для восстановления доверия потребителей. Российский авторынок уже кардинально изменился под влиянием китайских брендов, и возвращающимся игрокам придется конкурировать не только между собой, но и с новыми лидерами.Как рассказал 110km.ru директор по развитию партнерской сети «Китаяна» Артемий Тушков, возвращение на устоявшийся рынок – задача сложнее, чем его покинуть. «Потерять рынок легко – всегда найдется тот, кто займет освободившуюся нишу. Но вернуться на рынок, который уже сформирован и насыщен, будет сложнее и потребует нового уровня усилий и времени». Сети дилеров и сервисных станций столкнутся с необходимостью закупки нового оборудования, обновления программного обеспечения для диагностики и обучения персонала работе с автомобилями, которые последние годы не обслуживались в массовом порядке.

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Российский рынок уже доказал свою высокую степень адаптивности. Когда китайские автомобили вышли на передний план, отрасль столкнулась с дефицитом знаний, каталогов и запчастей. Эти вызовы стали катализатором гибкости в подходах. Сегодня дилеры и сервисные сети научились быстро реагировать на изменения, что делает их более подготовленными к возвращению прежних брендов. Процесс полной адаптации сервисной инфраструктуры может занять от двух до трех лет, так как большинство владельцев новых автомобилей будут обращаться к официальным дилерам.Рынок запчастей также столкнется с рядом трансформаций. За последние два года российские и китайские бренды-заменители успешно заняли ниши, ранее принадлежавшие ушедшим производителям. Их возвращение усилит конкуренцию, что положительно скажется на доступности и ценах. Однако оригинальные комплектующие могут быть недоступны по цене для среднего потребителя, что ограничит спрос. В краткосрочной перспективе существенных изменений не предвидится: возобновление поставок оригинальных деталей потребует минимум год. Покупатели уже привыкли к качественным аналогам, а сервисы все чаще предлагают комплексные решения, где важен не бренд детали, а гарантия и качество выполнения работ.