Названы ошибки водителей, из-за которых вылетают шипы из зимних покрышек
Вращать руль надо только во время движения. Если автомобиль стоит на месте, на колеса при повороте приходится более существенная нагрузка, и шипы начинают вылетать. Третья ошибка связана с некорректным давлением в шинах. Шипы вылетают как при слишком низком, так и при слишком высоком давлении, поскольку нагрузка в пятне контакта распределена неравномерно.
Четвертой причиной может стать плохая балансировка дисков, из которой возникает биение колеса. Из-за него часть шипов испытывает повышенную нагрузку и, соответственно, изнашивается гораздо быстрее. Наконец, пятая ошибка – использование зимних покрышек в тёплое время года. Шина перегревается, размягчается и быстро теряет шипы.
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