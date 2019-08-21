21 августа 2019, 11:18
Названы основные направления экспорта автомобилей из России
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В первой половине 2019 года из России в другие страны было отправлено 19,5 тыс. легковых автомобилей или на 37% больше, чем годом ранее. В подсчете не учитывались страны, входящие в Евразийский экономический союз.
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По данным аналитического агентства «Автостат», автомобили российской сборки экспортируются также в Азербайджан – 2,1 тыс. экземпляров в первом полугодии, Словакию (851 экз.), Украину (787 экз.), Сербию (688 экз.), Венгрию (626 экз.), Болгарию (355 экз.) и Монголию (302 экз.). При этом эксперты не принимали в расчет статистику продаж по странам, входящим в Евразийский экономический союз - по Казахстану, Беларуси и Армении.
Одновременно вырос и импорт легковых автомобилей в Россию. С января по июнь 2019 года в нашу страну было ввезено 143,7 тыс. машин (+3,9%) на общую сумму, по оценке таможенного ведомства, 3,8 млрд долларов. Импорт грузовых автомобилей за тот же период увеличился еще существеннее - на 30,9% до 13,8 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд долларов.
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Цитата:| Кому: Святославыч гуглить это слишком просто :D
Цитата:| Кому: Владимир я бы после такого не ремня боялся бы, а машины
что-то мне кажется бесплатно уже никто этого не сделает даже онлайн
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