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19 августа 2019, 14:33

Названы первые цены на УАЗ «Патриот» с АКП

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Серийная сборка внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач должна стартовать в ближайшее время. Дилеры готовятся начать принимать заказы. Один из них уже опубликовал цены, правда, для бельгийских клиентов.
Названы первые цены на УАЗ Патриот с АКП

 

Названы первые цены на УАЗ Патриот с АКП

 

Названы первые цены на УАЗ Патриот с АКП

 

Названы первые цены на УАЗ Патриот с АКП

 

Названы первые цены на УАЗ Патриот с АКП

 

Названы первые цены на УАЗ Патриот с АКП

 

Названы первые цены на УАЗ Патриот с АКП

 

Названы первые цены на УАЗ Патриот с АКП
Названы первые цены на УАЗ Патриот с АКП
Названы первые цены на УАЗ Патриот с АКП
Названы первые цены на УАЗ Патриот с АКП
Названы первые цены на УАЗ Патриот с АКП
Названы первые цены на УАЗ Патриот с АКП
Названы первые цены на УАЗ Патриот с АКП
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Официальный дистрибьютор УАЗа в Бельгии активно продвигает российский бренд в социальных сетях. На страничке UAZ Belgium неоднократно появлялась информация, представляющая интерес и для российских поклонников марки. Сейчас компания опубликовала цены на версию внедорожника «Патриот» с «автоматом».
 
UAZ Patriot в комплектации Optimum будет стоить в Бельгии 22 810 евро. В пересчете по актуальному курсу – это почти 1,7 млн рублей. Лимитированная серия Edition I обойдется на 15% дороже – минимум в 26 340 евро или 1,96 млн рублей. Все цифры указаны без НДС. По российским меркам – недешево.
 
Ценообразование в нашей стране несколько отличается. Аналогичный «Патриот» в комплектации Optimum, но с механической коробкой передач стоит в Бельгии 21 100 евро (или в пересчете 1 570 100 рублей). В России такой внедорожник в комплектации «Оптимум» стоит минимум 935 000 рублей. Соответственно, доплата за «автомат» составляет 1 710 евро или около 8%. Ранее неофициально сообщалось, что в России «Патриот» с «автоматом» будет стоить на 75 000 – 100 000 рублей дороже или чуть более 1 млн рублей. Бельгийские цены это косвенно подтверждают.

УАЗ «Патриот» оснастят классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50. На ульяновский конвейер ее будут поставлять напрямую с завода во Франции. «Патриоты» с автоматической трансмиссией будут оснащаться слегка модифицированным мотором ZMZ Pro, мощность которого осталась на прежнем уровне (150 л.с., 235 Нм). По данным автопроизводителя, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч «Патриот» с АКП потребляет на 2 литра меньше топлива, чем версия с «механикой».

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Названы первые цены на УАЗ «Патриот» с АКП
{{material_127095}}Официальный дистрибьютор УАЗа в Бельгии активно продвигает российский бренд в социальных сетях. На страничке UAZ Belgium неоднократно появлялась информация, представляющая интерес и для российских поклонников марки. Сейчас компания опубликовала цены на версию внедорожника «Патриот» с «автоматом». UAZ Patriot в комплектации Optimum будет стоить в Бельгии 22 810 евро. В пересчете по актуальному курсу – это почти 1,7 млн рублей. Лимитированная серия Edition I обойдется на 15% дороже – минимум в 26 340 евро или 1,96 млн рублей. Все цифры указаны без НДС. По российским меркам – недешево. Ценообразование в нашей стране несколько отличается. Аналогичный «Патриот» в комплектации Optimum, но с механической коробкой передач стоит в Бельгии 21 100 евро (или в пересчете 1 570 100 рублей). В России такой внедорожник в комплектации «Оптимум» стоит минимум 935 000 рублей. Соответственно, доплата за «автомат» составляет 1 710 евро или около 8%. Ранее неофициально сообщалось, что в России «Патриот» с «автоматом» будет стоить на 75 000 – 100 000 рублей дороже или чуть более 1 млн рублей. Бельгийские цены это косвенно подтверждают.УАЗ «Патриот» оснастят классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50. На ульяновский конвейер ее будут поставлять напрямую с завода во Франции. «Патриоты» с автоматической трансмиссией будут оснащаться слегка модифицированным мотором ZMZ Pro, мощность которого осталась на прежнем уровне (150 л.с., 235 Нм). По данным автопроизводителя, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч «Патриот» с АКП потребляет на 2 литра меньше топлива, чем версия с «механикой».
2019-08-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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