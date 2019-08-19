19 августа 2019, 14:33
Названы первые цены на УАЗ «Патриот» с АКП
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Серийная сборка внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач должна стартовать в ближайшее время. Дилеры готовятся начать принимать заказы. Один из них уже опубликовал цены, правда, для бельгийских клиентов.
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UAZ Patriot в комплектации Optimum будет стоить в Бельгии 22 810 евро. В пересчете по актуальному курсу – это почти 1,7 млн рублей. Лимитированная серия Edition I обойдется на 15% дороже – минимум в 26 340 евро или 1,96 млн рублей. Все цифры указаны без НДС. По российским меркам – недешево.
Ценообразование в нашей стране несколько отличается. Аналогичный «Патриот» в комплектации Optimum, но с механической коробкой передач стоит в Бельгии 21 100 евро (или в пересчете 1 570 100 рублей). В России такой внедорожник в комплектации «Оптимум» стоит минимум 935 000 рублей. Соответственно, доплата за «автомат» составляет 1 710 евро или около 8%. Ранее неофициально сообщалось, что в России «Патриот» с «автоматом» будет стоить на 75 000 – 100 000 рублей дороже или чуть более 1 млн рублей. Бельгийские цены это косвенно подтверждают.
УАЗ «Патриот» оснастят классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50. На ульяновский конвейер ее будут поставлять напрямую с завода во Франции. «Патриоты» с автоматической трансмиссией будут оснащаться слегка модифицированным мотором ZMZ Pro, мощность которого осталась на прежнем уровне (150 л.с., 235 Нм). По данным автопроизводителя, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч «Патриот» с АКП потребляет на 2 литра меньше топлива, чем версия с «механикой».
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